Молярна вагітність: лікарка-репродуктологиня розповіла, чи справді після неї виникає рак

Молярна вагітність виникає рідко, але стає для жінок великим випробуванням, бо завершується або мимовільним викиднем, або хірургічним перериванням вагітності. У деяких випадках після неї можуть розвиватися серйозні ускладнення – рак плаценти, інфекція, сепсис тощо.

Що таке молярна вагітність, чому вона виникає і чи може жінка після неї завагітніти знову та виносити здорову дитину, розповіла гінекологиня, лікарка-репродуктологиня вищої категорії, директорка відділення допоміжних репродуктивних технологій MIRUM clinic Марина Соломка.

Фактори ризику виникнення молярної вагітності

Молярна вагітність виникає, коли яйцеклітина та сперматозоїд під час запліднення неправильно з’єднуються, утворюючи пухлину. Візуально пухлина нагадує гроно винограду, оскільки складається з невеликих міхурців, заповнених водою.

Що означає неправильно з’єднуються?

За нормою ембріон містить 23 хромосоми від матері і 23 хромосоми від батька, разом – 46. Якщо молярна вагітність часткова, ембріон містить 23 хромосоми від матері і 46 хромосом від батька. Якщо повна, 46 хромосом від батька і жодної хромосоми від матері. У першому випадку ембріон декілька тижнів може розвиватися, але вагітність однаково завершується викиднем через аномальний ріст плаценти і аномалії плоду. Інколи викидень не стається – тоді вагітність переривають хірургічно, видаляючи міхурці пухлини.

Молярна вагітність – це найпоширеніша форма гестаційної трофобластичної хвороби (ГТХ), яка є доброякісним новоутворенням. Трапляється, що після молярної вагітності у жінки розвивається хоріокарцинома (рак плаценти), а це вже ракова форма гестаційної трофобластичної хвороби. Але це досить рідкісне захворювання (1: 20000), яке може розвинутися і після нормальної здорової вагітності. Власне, і молярна вагітність зустрічається досить зрідка – 1: 1000, тобто менше 1% усіх вагітностей. Мексика, Південно-східна Азія, Філіппіни мають вищі показники, бо азійське походження – це фактор ризику.

Чому виникає молярна вагітність?

Достеменно не відомо, але серед факторів ризику виділяють:

ранню вагітність – до 18 років;

пізню вагітність – після 40-45 років;

втрату вагітностей – два або більше викидні;

труднощі із зачаттям, безпліддя;

азійське походження.

Симптоми молярної вагітності

За молярної вагітності жінка бачить на тесті дві заповітні смужки, добре почувається. Згодом з’являється сильна ранкова нудота, блювання, біль у грудях. Більшість жінок "списують" ці симптоми на токсикоз, бо вони неспецифічні. Нудота в такому разі пов’язана з дуже високим рівнем хронічного гонадотропіну людини (ХГЛ). Це гормон, який виробляється клітинами ембріона.

Вагінальна кровотеча або темні виділення із піхви, біль у животі, відчуття тиску в прямій кишці, різке, стійке підвищення кров’яного тиску (гіпертонія) – більш серйозні ознаки, які складно ігнорувати. До інших ознак я заношу анемію, або малокрів’я, збільшення ХГЛ, гіперактивність щитоподібної залози, нетипове збільшення матки, коли її розмір не співпадає із терміном вагітності. Але ці ознаки може розгледіти лише досвідчений лікар під час УЗД та після виконання розгорнутого аналізу крові.

Проблема полягає в тому, що молярна вагітність може розвиватися впродовж кількох тижнів, максимум – до 3 місяців. Не всі жінки за цей час звертаються до гінеколога, стають на облік. Тому інколи вони переживають викидень або стикаються із ускладненнями – інфекція матки, сепсис (інфекційне зараження крові), колапс (одна з форм судинної недостатності).

Для багатьох жінок викидень або хірургічне переривання вагітності стають великим стресом і психологічним випробуванням. Може розвинутися депресія, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожний розлад тощо. Лікареві дуже важливо не лише робити необхідні обстеження і призначати лікування, а й делікатно цікавитися самопочуттям пацієнтки. Також дуже важливо наголосити на тому, що після молярної вагітності близько 98% жінок мають нормальну вагітність. І навіть після курсу хіміотерапії, якщо було виявлено хоріокарциному, жінка може самостійно завагітніти, виносити і народити здорову дитину. Головне – вчасно звернутися до лікаря та спланувати наступну вагітність не раніше, ніж через рік після молярної вагітності.

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