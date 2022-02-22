На що вказує антимюллерів гормон і чи можна його підвищити

На що вказує антимюллерів гормон і чи можна його підвищити

Більшість сучасних українок, дотримуючись тенденцій західних країн, не прагнуть рано заводити дітей. Вони планують спочатку здобути освіту, освоїти професію, знайти хорошу роботу, придбати власне житло, словом стати на ноги, а потім уже думати про вагітність і дітей. Проте на досягнення цих планів ідуть роки. І коли в 30-35 років, а то й пізніше, жінка дозріває для материнства, нерідко з'ясовується, що вона не може мати дітей, бо запас яйцеклітин уже вичерпався. Адже з роками їх кількість не збільшується, а лише зменшується. Це серйозна проблема, і кожна жінка повинна про це пам'ятати.

Докладніше про репродуктивний потенціал жінки та про те, як його визначити, розповіла Валентина Груба — лікарка-гінекологиня-ендокринологиня вищої категорії житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Що таке антимюллерів гормон?

У кожної жінки від народження є антимюллерів гормон (АМГ), який виробляється фолікулами яєчника і показує репродуктивний потенціал жінки. З роками він знижується. У жінок він відповідає винятково за утворення яйцеклітин та фертильність. Рівень АМГ говорить про запас яйцеклітин в яєчниках та можливість жінки зачати дитину.

Яка норма АМГ в організмі жінки?

У жінок репродуктивного віку норма — від 1 до 2,5 нг/мл. Пік цього гормону припадає на 20-30 років жінки. Після 35 років рівень АМГ та кількість яйцеклітин знижується, а у період менопаузи — спадає до 0. І не тільки в період менопаузи. Буває і раннє зниження АМГ, що є несподіваним для жінки і зовсім не відповідає її віку. Суттєве зниження показника гормону — це справжня трагедія, особливо, якщо жінка ще не має дітей і тільки планувала майбутню вагітність. Ось чому деякі молоді жінки ухвалюють рішення заморозити свою яйцеклітину, щоб забезпечити собі можливість народити дитину згодом, коли забажають, незважаючи на вік.

Наприклад, в західних країнах рекомендовано перевіряти рівень АМГ у дівчат, починаючи з 12 років. І якщо після 14 років показник гормону починає знижуватись, батькам дівчинки рекомендують заморозити яйцеклітину дитини.

Чи можна підвищити рівень гормону?

Кожна дівчинка народжується зі своїм запасом яйцеклітин і підвищити його, на жаль, ніяк неможливо. Немає таких медпрепаратів, чудодійних трав, тощо.

Для чого потрібно робити аналіз крові на АМГ?

Антимюллерів гормон — це індикатор жіночої фертильності, а крім того він є показником стану жіночого здоров’я. Адже саме за ним лікар може зробити висновок про початок зниження в організмі естрогену, який вкрай важливий для подовження молодості та якості життя кожної жінки.

Які є показання до проведення аналізу на АМГ?

Якщо жінка за регулярного статевого життя не може завагітнити понад рік — це привід для проведення аналізу. Крім того, такий аналіз роблять жінкам, яким вже за 35 років, щоб перевірити їхню здатністиь завагітніти. І під час підготовки до ЕКО жінки обов'язково здають аналіз на антимюллерів гормон, щоб підтвердити спроможність стати мамою.

А якщо показники вище норми?

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Завищені показники гормону — це теж недобре, вони можуть вказувати на підвищення рівня утворення чоловічих статевих гормонів, складнощі з овуляцією або її відсутність, наявність пухлин у яєчниках.

Занижені показники АМГ сигналізують про зниження оваріального резерву, тобто зниження вірогідності жінки надалі народити дитину. В такому разі, якщо у жінки наразі немає можливості планувати малюка, лікар обговорює з нею питання збереження яйцеклітин — “відкладене материнство”.

Чи можна запідозрити зниження гормону без специфічного аналізу на АМГ?

Ні, не можна, тому що вироблення гормону ніяк не пов'язано з кількістю інших гормонів в організмі, а також з якістю харчування, способом життя, наявністю шкідливих звичок тощо. Тобто потрібен тільки спеціальний аналіз.

Низький показник АМГ вказує на швидкий прихід менопаузи?

Так, зниження АМГ — це доволі достовірне свідчення наближення менопаузи.

Які правила проведення тесту на АМГ?

Тест рекомендовано проводити на 2-4 день менструального циклу. За три дні до обстеження варто обмежити фізичні та емоційні навантаження. До проведення аналізу необхідно утриматися від приймання їжі не менше ніж за 12 годин.

Враховуючи те, що з роками антимюллерів гормон в організмі жінки лише знижується, представниці слабкої статі повинні про це пам'ятати, і так планувати своє життя, щоб не запізнитися виконати своє головне призначення — народити дитину. Це справді найбільше диво — поява здорового малюка, який схожий на батьків, але має свою особливу долю. Щоб мати змогу відчути себе щасливою мамою, жінці до вагітності потрібно регулярно відвідувати лікаря-гінеколога, стежити за своїм здоров'ям та рівнем антимюллерового гормону.

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