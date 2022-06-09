Набряклість під час вагітності: як пережити спеку

Набряклість під час вагітності: як пережити спеку

Набряки не лише ускладнюють пересування і погіршують самопочуття майбутньої мами, але і підвищують навантаження на організм.

Про те, чому з'являються набряки і що з ними робити, розповіла лікарка акушерка-гінекологиня у клініці ISIDA Ніжинська Юлія Миколаївна.

Причини набряклості під час вагітності

Під час вагітності набряки з'являються, як правило, наприкінці другого триместру або в третьому триместрі. У вагітних жінок набрякають кисті рук, частіше — гомілки і стопи.

Серед причин, які сприяють утворенню набряків, я виділяю:

генетичну схильність;

здавлювання навколо лежачих судин маткою, яка постійно зростає;

порушення роботи нирок, серця, щитоподібної залози;

збільшення ваги і рівня прогестерону в крові;

варикозне розширення вен нижніх кінцівок;

переважання в раціоні пряної, гострої, солоної, солодкої їжі;

зниження калію на тлі збільшення натрію — натрій, який входить до складу кухонної солі, притягує і затримує в тканинах воду;

малорухливий спосіб життя.

Набряклість під час вагітності з'являється через те, що організм жінки у цей період працює за двох. Водночас підвищується навантаження на нирки, серце, судини.

Також читайте Інтимна гігієна під час вагітності і після пологів: основні правила

У невагітної жінки існує два кола крові — великий і малий. Великий несе кров від серця до всіх органів. Малий — від серця до легень. Під час вагітності з'являється третє, додаткове коло крові, яке несе її до дитини. Тому збільшується об'єм крові, яка циркулює і забезпечує живлення плаценти.

У сильну спеку невелика набряклість має місце бути, оскільки набрякають і не вагітні жінки. Тривожитися варто, якщо набряклість сильно виражена.

Правила боротьби з набряком

Якщо під час вагітності у жінки є набряклість, необхідно розповісти про це своєму лікареві, і з його допомогою встановити причину цього явища.

У разі відсутності проблем з внутрішніми органами і системами організму, я раджу:

вранці і ввечері гуляти на свіжому повітрі. Якщо немає протипоказань, займатися фітнесом для вагітних, гімнастикою, йогою, плавати — низька або відсутня фізична активність сприяє утворенню набряклості;

робити гімнастику для стоп, масажувати стопи, щоб поліпшити циркуляцію крові і відтік лімфатичної рідини;

не засиджуватися довго в одному положенні, уникати тривалого стояння. За можливості, кожну годину ходити у кімнаті, періодично підіймати ноги вгору вище рівня тіла;

випивати добову норму чистої негазованої води — 2-2,5 л — до 18:00-19:00 години вечора. Не бійтеся пити воду, її дефіцит не запобіжить появі набряклості, але призведе до порушення обмінних процесів і водно-сольового балансу. Від пакетованих соків, солодкої газованої води з високими рівнями цукру і швидких вуглеводів під час вагітності я раджу відмовитися. Вони не вгамовують спрагу і провокують різкий стрибок цукру в крові, що може вплинути на розвиток "діабету вагітних";

стежити за харчуванням — в раціоні повинні переважати сезонні овочі, фрукти, ягоди, пісне м'ясо, риба, несолоні супи та каші, компоти. Піца, бургери, ковбаси, торти, тістечка та інша улюблена шкідлива їжа — як виняток раз на тиждень в обмеженій кількості. Неміцний чай — 2-3 чашки на день. Кава з молоком — 2 чашки на день;

носити зручний вільний одяг з натуральних тканин і взуття на низькому ходу. У разі схильності до утворення набряків і за наявності показань лікаря — компресійну білизну;

користуватися охолоджувальними гелями для зняття набряклості і втоми;

спати 8 годин у добре провітрюваній кімнаті;

заправляти готові страви йодованою сіллю. Добова норма солі під час вагітності становить 4-5 г. Повністю виключати сіль із раціону харчування не треба.

Як правило, набряклість під час вагітності наростає поступово і з'являється ближче до вечора.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо:

ви швидко набираєте вагу — більше 500 г протягом тижня;

набряки присутні постійно, навіть після пробудження і тривалого відпочинку;

набрякає одна сторона тіла;

набряклість супроводжується головним болем, почервонінням шкіри, нудотою, роздвоїнням в очах, підвищенням артеріального тиску;

в сечі з'явилися пластівці білка.

Під час вагітності і до зачаття постарайтеся відмовитися від шкідливих звичок, стежте за раціоном харчування і самопочуттям, робіть зарядку, гуляйте на свіжому повітрі. Будьте на зв'язку зі своїм лікарем.

Чарівної таблетки, яка позбавить вас від набряклості і усуне дискомфорт, не існує. Починати самостійне приймання сечогінних ліків, чаїв або трав'яних настоїв в період вагітності — категорично заборонено. Тільки за показаннями лікаря.

Нехай ваша вагітність буде легкою та без набряків!

Читайте також: Психологічне безпліддя: як і чому стрес заважає завагітніти