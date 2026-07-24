Не варто мовчати: які симптоми після пологів можуть свідчити про пролапс

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Про те, що таке пролапс органів малого таза, чому він може виникнути після пологів, на які симптоми варто звернути увагу та які методи корекції існують, розповів акушер-гінеколог-хірург Костянтин Гончар.

Після народження дитини багато жінок помічають зміни, про які рідко говорять уголос.

Відчуття важкості внизу живота.

Дискомфорт після тривалого перебування на ногах.

Підтікання сечі під час сміху, кашлю чи занять спортом.

Інколи здається, ніби всередині щось змінило своє положення.

Часто такі симптоми списують на втому, наслідки пологів або вік. Насправді вони можуть свідчити про пролапс органів малого таза.

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Що це означає?

Пролапс — це стан, при якому органи малого таза (матка, сечовий міхур або пряма кишка) опускаються через ослаблення структур тазового дна, які зазвичай утримують їх у правильному положенні.

Чому це трапляється?

Під час вагітності та пологів м’язи й зв’язки тазового дна зазнають значного навантаження.

Додатково ризик підвищують:

багаторазові пологи;

народження великої дитини;

тривалий потужний період;

розриви промежини;

важкі фізичні навантаження;

хронічні закрепи;

постійний кашель;

спадкова слабкість сполучної тканини;

гормональні зміни в менопаузі.

На які симптоми варто звернути увагу?

відчуття тиску або важкості в промежині;

дискомфорт наприкінці дня;

нетримання сечі при фізичному навантаженні;

відчуття неповного спорожнення сечового міхура або кишківника;

дискомфорт під час інтимного життя;

відчуття стороннього тіла у піхві.

Хороша новина у тому, що на ранніх стадіях пролапс добре піддається корекції без операції.

Костянтин Гончар

Що потрібно зробити?

Перше — консультація гінеколога, пояснити скарги, прийти на огляд, визначитися зі ступенем проблеми.

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Друге — фізична реабілітація тазового дна: вправи Кегеля, плазмоліфтинг, лазерна корекція, авжеж, під контролем спеціаліста.

Третє — використання песарія у більш складних випадках.

Четверте — хірургічне лікування у випадках вираженого пролапсу і також з подальшою реабілітацією.

Найважливіше — не мовчати про проблему і не відкладати звернення до лікаря. Чим раніше розпочати роботу з симптомами, тим більше можливостей зберегти якість життя без обмежень.

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