Не вдається завагітніти: алгоритм дій

Якщо ви не вагітнієте, це не означає, що проблема нерозв'язна.

Відсутність бажаної вагітності протягом тривалого часу ранить жінку і викликає занепокоєння: "може, зі мною щось не так?".

Що робити, якщо не вдається завагітніти, коли і до якого лікаря йти, розповіла акушерка-гінекологиня, репродуктологиня в клініці ISIDAБабенко Катерина.

Згідно з дослідженнями, протягом року вагітність наступає у 90% подружніх пар. У жінок до 36 років є рік на зачаття дитини. У жінок після 36 років — 6 місяців. Якщо по закінченню 12 місяців активного незахищеного статевого життя вагітність не настає, необхідно звернутися до репродуктолога. Під активним статевим життям мається на увазі два-три статевих акти на тиждень без використання контрацептивів.

Якщо вагітність не настає, виключаються можливі причини:

непрохідність маткових труб — парного органа жіночої репродуктивної системи, де відбувається запліднення яйцеклітини сперматозоїдом;

гормональний дисбаланс в організмі жінки, який може полягати в:

ановуляції — дозріла яйцеклітина не виходить із фолікула яєчника;

олігоовуляції — овуляція нерегулярна і відбувається не в кожному менструальному циклі;

синдромі передчасного виснаження яєчників — яєчники завчасно припиняють виробляти яйцеклітини що призводить до порушення овуляції і менструації;

зниження оваріального резерву — кількості яйцеклітин;

погіршення генетичної якості яйцеклітин після 36 років;

захворювання репродуктивних органів чоловіка, які порушують процес вироблення сперматозоїдів у разі:

поганої якості сперми — в еякуляті низька концентрація сперматозоїдів, їхня рухова активність невисока, або кількість здорових форм сперматозоїдів недостатнє для запліднення;

порушення еякуляції;

ендометріоз — поширення клітин внутрішнього шару матки ендометрію за межі матки;

імунні порушення, що призводять до безпліддя — наявність антиспермальних антитіл в організмі чоловіка або жінки;

поєднана форма безпліддя — порушення роботи репродуктивної системи спостерігається одночасно і у жінки, і у чоловіка;

порушення функції щитовидної залози, яка регулює репродуктивну функцію жінки і чоловіки;

Існують і інші причини безпліддя, і всі вони потребують лікування, якщо пара хоче завагітніти.

Алгоритм дій

Якщо протягом року вам не вдалося завагітніти:

1. запишіться на парну консультацію лікаря репродуктолога;

2. пройдіть комплексне обстеження репродуктивної системи згідно з індивідуальними рекомендаціями;

3. продовжуйте вести активне сексуальне життя — секс 2-3 рази на тиждень без контрацептивів;

4. по можливості, захистіть себе від стресових ситуацій, мінімізуйте спілкування з людьми, такими, що порушують ваше психоемоційний рівновагу;

5. збалансовано харчуйтеся, відмовтеся від шкідливих звичок — куріння, надмірне вживання алкоголю;

6. спіть мінімум 7 годин на добу;

7. дотримуйтесь рекомендацій і приписи лікаря;

8. розмовляйте зі своїм партнером — озвучуйте свої думки, відчуття, страхи, підтримуйте одне одного;

9. не звинувачуйте себе в тому, що від вас не залежить — вроджені, набуті проблеми зі здоров'ям, вік, зайва емоційність на тлі стресу.

10. зверніться до сімейного лікаря, щоб виключити соматичні захворювання, які знижують фертильність. Це може бути діабет, метаболічний синдром, захворювання щитовидної залози, нестерпність глютену.

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За відсутності вагітності протягом року важливо знайти лікаря, якому ви зможете довіритися, і не займатися самолікуванням. Лікування та діагностика безпліддя — це відповідальність репродуктолога.

У процесі зачаття дитини постарайтеся прислухатися до свого організму. Про порушення роботи жіночої репродуктивної системи свідчать:

біль, печіння під час статевого акта;

нерегулярний менструальний цикл або його відсутність довше 2 місяців;

хвороблива менструація;

тягові болі внизу живота в різні періоди менструального циклу;

укорочення або подовження менструації;

різке збільшення або зниження ваги;

поява вугрової висипки, підвищення жирності шкіри.

Як і жінкам, так і чоловікам дітородного віку, які планують стати батьками, я раджу щорічно проходити чекап організму. Контролювати регулярність менструації, вагу, стан шкіри, психологічний комфорт.

Якщо ви не вагітнієте, це не означає, що проблема нерозв'язна. Безпліддя — це тимчасове або стійке порушення репродуктивної функції. Для цього діагнозу більш характерний термін "стан", а не "захворювання". Дотримуйтесь рекомендацій лікаря-репродуктолога, згідно з планом лікування. Не прив'язуйте очікувану вагітність до конкретного тимчасовому проміжку. Не тисніть на себе і на партнера.

За неможливості завагітніти природним шляхом, наприклад, при абсолютному трубному факторі безпліддя, розгляньте варіант запліднення методом in-vitro.

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