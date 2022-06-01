Нерегулярні місячні: причини і тактика лікування

Гормональні порушення є найпоширенішою причиною нерегулярних менструацій у жінок.

Не кожна нерегулярна менструація повинна свідчити про гормональні порушення або наявність в організмі небезпечного захворювання. Іноді на порушення менструального циклу можуть впливати сильний стрес, нестача сну, втома, зміни ваги, інтенсивні фізичні навантаження, зміна клімату та навіть звичайний грип. Однак якщо жінка помітила подібні зміни, відвідати гінеколога все ж не завадить.

Коли місячні вважаються нерегулярними? Які причини порушення менструального циклу та як вони минають? Лікарка сімейної медицини Крістіна Шевченко розповідає, що робити, якщо менструальний період надто короткий або надто довгий.

Порушення менструального циклу: причини і симптоми

Середня тривалість менструального циклу становить 28 днів. У гінекології нормальними вважаються цикли, тривалість яких коливається від 21-24 до 32-35 днів, але не більше 38.

Порушення менструального циклу проявляються первинною або вторинною відсутністю кровотеч, в іншому варіанті – порушенням тривалості циклу. Порушення менструації виникають:

найчастіше у вигляді одно- або триденних кровотеч у середині циклу, пов'язаних із періодичним зниженням рівня естрогенів у крові;

як тривалі кровотечі різного ступеня інтенсивності (від мажучих виділень до рясних місячних).

Причинами порушення менструального циклу, появи нерегулярних, надто коротких чи тривалих місячних можуть стати такі проблеми фізіологічного характеру:

ендометрит (запальний процес у слизовій оболонці матки); характерні менструальні кровотечі (наприклад, мажучі коричневі виділення) і біль у нижній частині живота;

ендометріоз (клітини, подібні до ендометрію, розростаються за межами матки); скарги на незначні кров'янисті виділення темного кольору перед менструацією, а також більш тривалий менструальний цикл;

міома матки (доброякісна неопластична пухлина); характеризується рясними і тривалими менструаціями;

запалення придатків (яєчників та маткових труб); серед симптомів – незначні кровотечі, не пов'язані з менструальним циклом, що супроводжуються сильними болями внизу живота і попереково-крижової зони та температурою 37-37,5;

рак шийки матки; клінічна картина різна, але може включати зміни характеру місячних та їхню тривалість, кров'яні виділення під час менопаузи, вагінальні кровотечі.

Головною ж причиною, за якої найчастіше спостерігається порушення циклу, є гормональний збій на тлі різних факторів. У такому разі розглядається питання призначення гормональних препаратів для відновлення нормальної менструації.

Найчастіші симптоми порушення менструального циклу

подовження циклу до 35-38 і більше днів (якщо раніше цикл був коротший);

менструації, частіші ніж кожен21 день;

кровотечі або мажучі виділення між менструаціями;

кровотеча, яка триває понад 7 днів;

рясні кровотечі, які вимагають надмірно частої зміни прокладок, менструальних чаш або тампонів через підтікання.

За перерахованих вище симптомів необхідно обов'язково проконсультуватися з гінекологом!

Діагностика порушень менструального циклу

Щоб встановити правильний діагноз – знайти причину нерегулярних місячних, а потім розпочати адекватне лікування – гінеколог проводить бесіду з пацієнткою для виявлення можливих причин розвитку даного явища. Діалог допоможе лікареві більше дізнатися про можливі тригери порушення, такі як: контрацепція, ожиріння, обмежувальні дієти, стреси, надто інтенсивні тренування, хвороби тощо.

Пацієнтку обов'язково огляне гінеколог. Додатково можуть бути виконані УЗД піхви і мазок Папаніколау. Залежно від ймовірних причин порушень, лікар може призначити гормональні аналізи, включно з рівнями ФСГ та ЛГ, естрадіолу, пролактину, тестостерону або прогестерону.

Також лікар призначить аналізи, які допоможуть визначити, чи є причиною нерегулярної менструації захворювання щитовидної залози, нирок, діабет чи анемія.

Якщо під час ультразвукового дослідження виявляють анатомічні зміни, такі як підозра на гіперплазію ендометрія, поліпи чи міоми, жінці призначать діагностичну гістероскопію (ендоскопічне дослідження структури матки). Також можуть призначити біопсію ендометрія або цервікальний скринінг.

Лікування порушень менструального циклу

Лікування порушень менструального циклу залежить від діагнозу, який встановить лікар на підставі отриманих результатів аналізів. Далі наведено загальні приклади можливої терапії:

якщо нерегулярні менструації спричинені порушенням гормонального фону, лікар може рекомендувати пацієнтці використання комбінованої гормональної контрацепції, підшкірних імплантатів або введення внутрішньоматкової системи, що містить синтетичний прогестоген;

у разі гіперплазії ендометрія рекомендується видалення патологічного шару слизової оболонки, зазвичай методом гістероскопії – малотравматичної операції;

якщо порушення циклу пов'язане із синдромом полікістозних яєчників, призначають консервативне лікування із застосуванням гормональних препаратів або хірургічне втручання у разі неефективності першого;

жінкам у пременопаузі із порушеннями менструального циклу призначають комбіновану гормональну контрацепцію, а жінкам у клімактеричному періоді за відсутності протипоказань рекомендують замісну гормональну терапію;

якщо нерегулярний менструальний цикл є причиною психічних розладів, наприклад, депресії або постійного стресу, потрібна співпраця гінеколога та психотерапевта, які ухвалять рішення про форму терапії;

за нерегулярного менструального циклу на тлі гіпертиреозу, який також супроводжується підвищеною стомлюваністю, сонливістю, нервозністю, лікар призначає препарати, що знижують секрецію гормонів щитовидної залози.

На жаль, багато жінок недооцінюють симптоми нерегулярних місячних або просто вважають порушення менструального циклу наслідком активного ритму життя, стресів, перенесених захворювань тощо та ін. І хоча, як вже було згадано, найбільш поширеною причиною таких порушень є гормональні зміни, слід переконатися, що за цими відхиленнями не приховані серйозніші захворювання.

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