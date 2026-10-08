Несподіваний ефект швидкого схуднення: чому вульва може втрачати об’єм

вульва / © Credits

Реклама

Про «Оземпікове обличчя» — втрату об’єму та пружності обличчя після значного схуднення — говорять дедалі частіше. Проте жирова тканина зменшується не лише на обличчі, животі чи стегнах. Зміни можуть торкатися й зовнішніх жіночих статевих органів, про це розповіло видання NewBeauty. Пластичні хірурги та гінекологічні спеціалісти помічають, що жінки дедалі частіше звертаються до них через зміни зовнішнього вигляду та відчуттів у цій делікатній зоні після значної втрати ваги.

Що таке «дефляція вульви»

«Оземпікова вульва» чи «Оземпікова вагіна» — не медичні діагнози, а популярні назви, які поширилися у соцмережах. Ними описують зміни вульви, які можуть виникати після швидкого та суттєвого схуднення.

Реклама

Йдеться насамперед про втрату об’єму м’яких тканин у великих статевих губах, а меншою мірою — у лобковій зоні. Коли жирової тканини стає менше, ці ділянки можуть мати пласкіший та не такий пружний вигляд, або дещо «запалий». Шкіра водночас також може втрачати еластичність і не встигати повністю скорочуватися відповідно до нових контурів тіла.

Реклама

Це може відбуватися під час приймання GLP-1

Важливо розуміти, що препарати GLP-1 не спрямовані безпосередньо на жирову тканину вульви. Причина радше у самому процесі значного схуднення. Коли організм втрачає багато ваги, жирові запаси зменшуються практично по всьому тілу. Так само як людина може помітити втрату об’єму обличчя, грудей, живота чи сідниць, зміни можуть відбутися й в інтимній зоні.

Великі статеві губи та лобкова ділянка природно містять жирову тканину, яка забезпечує їхній об’єм. Коли ці жирові «подушки» стають меншими, шкіра, особливо якщо вона втратила частину еластичності, може залишатися пухкішою. У результаті зона має менш наповнений чи в’ялий вигляд.

Чи можна цього уникнути

Повністю зупинити втрату жиру у конкретній частині тіла неможливо. Проте варто звертати увагу на темп схуднення.

Поступове зниження ваги дає шкірі більше часу адаптуватися до нових контурів. Це стосується не лише вульви, а й інших зон, де після швидкого схуднення може з’являтися надлишок або в’ялість шкіри. Поступові зміни також дозволяють колагену та еластину краще пристосовуватися до нових параметрів тіла.

Реклама

Водночас важливо підтримувати загальне здоров’я вульвовагінальної зони. Вправи для тазового дна, зокрема Кегеля, можуть зміцнювати м’язи та покращувати підтримку тканин. Однак варто пам’ятати, що вони не здатні повернути втрачений жировий об’єм.

Не менш важливі достатнє споживання білка, збалансоване харчування та гідратація. Вони допомагають підтримувати стан шкіри та тканин у період зміни ваги.

Якщо через гормональні коливання виникають сухість або стоншення делікатних тканин, лікар може рекомендувати локальні зволожувальні засоби чи місцеву естрогенову терапію, за наявності відповідних показань.

Що робити, якщо зміни вже з’явилися

Тактика залежить від анатомії, ступеня втрати об’єму, стану шкіри, загального здоров’я та того, який результат хоче отримати людина. Універсального рішення не існує, а оптимальним може бути комплексний підхід.

Реклама

На ранніх етапах, коли основною проблемою є втрата пружності, можуть застосовуватися малоінвазивні методики, спрямовані на покращення якості шкіри та стимуляцію вироблення колагену, наприклад, фракційні лазерні процедури, радіочастотний мікронідлінг та інші технології.

Для вираженої в’ялості можуть використовуватися методи хірургічної корекції надлишкової шкіри, а також технології, які стимулюють утворення колагену та еластину, на кшталт, внутрішньовагінальні апаратні процедури та окремі радіочастотні й плазмові технології.

Інший напрям — відновлення втраченого об’єму. Для цього можуть застосовувати власний жир людини, донорські жирові тканини, біостимулювальні філери, а також певні регенеративні методики, зокрема PRP (плазма, збагачена тромбоцитами) та терапії на основі факторів росту.

У певних випадках корекцію об’єму та підтягнення тканин поєднують з іншими процедурами, наприклад, лабіопластикою, вагінальним омолодженням або втручаннями, спрямованими на легке нетримання сечі.

Втрата об’єму вульви після значного схуднення — не вигадка соцмереж, але й не специфічний побічний ефект, який безпосередньо спричиняють препарати GLP-1. Найімовірніше, це один із можливих наслідків загальної втрати жирової тканини та зміни еластичності шкіри. Якщо такі зміни вас турбують, не варто соромитися говорити про них із лікарем.

Новини партнерів