Нові дослідження знайшли токсичні метали у тампонах: чи варто жінкам хвилюватися 

Останні дослідження виявили наявність важких металів у тампонах і це викликало багато запитань щодо безпеки менструальних засобів та їхній вплив на жіноче здоров'я.
Видання Medical News Today розповіло, як ці метали потрапляють у менструальні продукти, їхні потенційні ризики для здоров'я та чи краще використовувати органічні альтернативи.
Виявлені важкі метали
Дослідження, що викликало стурбованість, виявило сліди 16 важких металів, серед яких:
- Свинець: відомий своїми токсичними властивостями, особливо для нервової системи.
- Миш'як: може впливати на ризик появи раку та серйозних захворювань.
- Кадмій: високий рівень цього металу може викликати проблеми з нирками та кістками.
- Кобальт, хром і цинк: їхнє тривале накопичення може бути небезпечним.
Як важкі метали потрапляють у тампони
Важкі метали можуть потрапляти до менструальних засобів через:
- Сировину: виробники часто використовують бавовну та інші рослинні волокна, які можуть містити залишки забруднень з ґрунту чи води.
- Процеси виробництва: хімічні речовини, що використовуються під час обробки бавовни, можуть містити важкі метали.
- Забруднення під час транспортування: метали можуть також потрапляти під час транспортування та зберігання.
Потенційні ризики для здоров'я
Регулярний вплив важких металів може мати серйозні наслідки для здоров'я, зокрема:
- Репродуктивне здоров'я: довгострокове використання продуктів, які містять важкі метали, може вплинути на фертильність та гормональний баланс.
- Хронічні захворювання: дослідження кажуть про зв'язок між важкими металами та розвитком таких хронічних захворювань, як рак та серцево-судинні захворювання.
Чи безпечніші органічні тампони безпечнішими
Вибір органічних менструальних засобів може зменшити ризик впливу токсичних хімікатів і важких металів. Органічні тампони виготовляються з бавовни, вирощеної без використання синтетичних пестицидів і гербіцидів. Однак важливо перевіряти сертифікацію та стандарти безпеки.
Органічні продукти часто не містять відбілювачів, ароматизаторів та інших штучних добавок. Для жінок з чутливою шкірою органічні засоби можуть бути безпечнішими.
Варто пам’ятати:
Деякі органічні тампони все ж можуть містити сліди важких металів. Завжди перевіряйте сертифікацію. Якщо у вас є побоювання щодо впливу менструальних засобів на ваше здоров'я, проконсультуйтеся з медичним спеціалістом.
Виявлення важких металів у менструальних засобах може викликати занепокоєння та хоча органічні альтернативи можуть бути безпечнішими, важливо уважно обирати продукти, що відповідають вашим потребам.
Читайте також:
- Як правильно користуватися тампонами та чому їх не варто боятися: поради акушерки-гінекологині
- Що таке менструальний диск і як він працює: розповідає експертка зі статевої освіти
- Як правильно користуватися менструальною чашею