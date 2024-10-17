Нові дослідження знайшли токсичні метали у тампонах: чи варто жінкам хвилюватися 

Останні дослідження виявили наявність важких металів у тампонах і це викликало багато запитань щодо безпеки менструальних засобів та їхній вплив на жіноче здоров'я.

Видання Medical News Today розповіло, як ці метали потрапляють у менструальні продукти, їхні потенційні ризики для здоров'я та чи краще використовувати органічні альтернативи.

Виявлені важкі метали

Дослідження, що викликало стурбованість, виявило сліди 16 важких металів, серед яких:

Свинець : відомий своїми токсичними властивостями, особливо для нервової системи.

: відомий своїми токсичними властивостями, особливо для нервової системи. Миш'як : може впливати на ризик появи раку та серйозних захворювань.

: може впливати на ризик появи раку та серйозних захворювань. Кадмій : високий рівень цього металу може викликати проблеми з нирками та кістками.

: високий рівень цього металу може викликати проблеми з нирками та кістками. Кобальт, хром і цинк: їхнє тривале накопичення може бути небезпечним.

Як важкі метали потрапляють у тампони

Важкі метали можуть потрапляти до менструальних засобів через:

Сировину : виробники часто використовують бавовну та інші рослинні волокна, які можуть містити залишки забруднень з ґрунту чи води.

: виробники часто використовують бавовну та інші рослинні волокна, які можуть містити залишки забруднень з ґрунту чи води. Процеси виробництва: хімічні речовини, що використовуються під час обробки бавовни, можуть містити важкі метали.

хімічні речовини, що використовуються під час обробки бавовни, можуть містити важкі метали. Забруднення під час транспортування: метали можуть також потрапляти під час транспортування та зберігання.

Потенційні ризики для здоров'я

Регулярний вплив важких металів може мати серйозні наслідки для здоров'я, зокрема:

Репродуктивне здоров'я: довгострокове використання продуктів, які містять важкі метали, може вплинути на фертильність та гормональний баланс.

довгострокове використання продуктів, які містять важкі метали, може вплинути на фертильність та гормональний баланс. Хронічні захворювання: дослідження кажуть про зв'язок між важкими металами та розвитком таких хронічних захворювань, як рак та серцево-судинні захворювання.

Чи безпечніші органічні тампони безпечнішими

Вибір органічних менструальних засобів може зменшити ризик впливу токсичних хімікатів і важких металів. Органічні тампони виготовляються з бавовни, вирощеної без використання синтетичних пестицидів і гербіцидів. Однак важливо перевіряти сертифікацію та стандарти безпеки.

Органічні продукти часто не містять відбілювачів, ароматизаторів та інших штучних добавок. Для жінок з чутливою шкірою органічні засоби можуть бути безпечнішими.

Варто пам’ятати:

Деякі органічні тампони все ж можуть містити сліди важких металів. Завжди перевіряйте сертифікацію. Якщо у вас є побоювання щодо впливу менструальних засобів на ваше здоров'я, проконсультуйтеся з медичним спеціалістом.

Виявлення важких металів у менструальних засобах може викликати занепокоєння та хоча органічні альтернативи можуть бути безпечнішими, важливо уважно обирати продукти, що відповідають вашим потребам.

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