Овуляторний біль: симптоми, причини та лікування

Овуляторний біль / © Credits

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У своїй статті видання Tua Saúde детально розповіло про симптоми, причини, методи діагностики та сучасні підходи до лікування овуляторного болю, щоб ви краще розуміли своє тіло та знали, коли варто звернутись до лікаря.

Овуляторний біль або міттельшмерц (від нім. «середній біль») — це фізіологічний дискомфорт, який виникає, коли зрілий фолікул у яєчнику розривається та вивільняє яйцеклітину. Найчастіше він відчувається з одного боку нижньої частини живота, залежно від того, який яєчник активний у поточному циклі.

Цей біль виникає приблизно на 14-й день циклу, тобто у середині стандартного 28-денного менструального періоду.

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Симптоми

Тупий чи різкий біль з одного боку живота (може віддавати у спину чи ногу)

Відчуття тяжкості внизу живота

Легкі кров’янисті чи рожеві виділення

Іноді нудота чи запаморочення за інтенсивного болю

Біль триває від 3 до 12 годин, хоча у деяких жінок може зберігатися до 2–3 діб.

Причини виникнення овуляторного болю

Коли фолікул розривається, він може вивільнити не тільки яйцеклітину, а й трохи рідини чи крові, яка подразнює прилеглі тканини (наприклад, очеревину). Також у цей час маткові труби скорочуються, сприяють просуванню яйцеклітини, а це також може викликати неприємні відчуття.

Небезпечні сигнали

Іноді біль, схожий на овуляторний, може бути симптомом серйозніших захворювань:

Ендометріоз. Захворювання, за якого ендометрій (внутрішня оболонка матки) росте за її межами. Характеризується інтенсивними болями у будь-який час циклу, нерегулярними місячними та безпліддям.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Супроводжується хронічним болем, порушенням менструального циклу, підвищенням рівня андрогенів, акне та надлишковим оволосінням.

Кісти яєчників (дермоїдні, ендометріоми, цистаденоми). Можуть викликати гострий біль, особливо за їхнього розриву.

ІПСШ (хламідіоз, гонорея). Спричиняють запалення, яке вражає яєчники та фалопієві труби з характерним болем, лихоманкою, виділеннями з неприємним запахом.

Позаматкова вагітність. Стан, який потребує негайного втручання. Біль дуже інтенсивний, виникає на ранніх термінах, іноді супроводжується кровотечею.

Як зрозуміти, що це овуляторний біль

Зверніться до гінеколога. Діагноз встановлюється на основі:

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аналізу симптомів і часу їхньої появи,

трансвагінального УЗД,

виключення інших патологій (ендометріоз, інфекції, кісти).

Лікування

У більшості випадків овуляторний біль не потребує спеціального лікування.

Допомагає:

Тепла грілка на низ живота

Тепла ванна

Приймання нестероїдних протизапальних препаратів (ібупрофен, напроксен)

Оральні контрацептиви пригнічують овуляцію та зменшують біль

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль:

триває понад 1–2 дні;

не проходить після знеболювального;

супроводжується лихоманкою, нудотою, кровотечею, дивним кольором виділень або болем за сечовипускання;

виник вперше та дуже інтенсивний

Овуляторний біль — явище, з яким стикається чимало жінок. У більшості випадків це нормальний фізіологічний процес, який не несе загрози. Водночас важливо бути уважним до сигналів свого тіла, щоби вчасно розпізнати можливі проблеми.

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Звертайтесь до лікаря за будь-якого незвичного чи сильного болю, адже турбота про себе починається з поінформованості.