ПАП-тест шийки матки: чому він потрібен кожній жінці

Рак шийки матки тривалий час розвивається безсимптомно. Але ще до появи симптомів захворювання, які свідчать про розвиток або прогресування раку, його можна виявити шляхом дослідження біоматеріалу.

Рак шийки матки посідає третє місце в структурі жіночих онкологічних хвороб. Розвивається безсимптомно. Але до того, як рак утворюється або почне прогресувати, за допомогою ПАП-тесту можна діагностувати передрак або рак на початковій стадії. Це підвищує шанси на успішне лікування.

Про те, як часто необхідно робити ПАП-тест, як до нього підготуватися і чому не варто боятися, розповіла акушерка-гінекологиня клініки ISIDA Валерія Даценко.

Особливості ПАП-тесту

ПАП-тест — це дослідження мазків із шийки матки за методом Папаніколау. Лікар отримує зразки клітин — плоский і циліндричний епітелій, які вистилають поверхню шийки матки і канал шийки матки. Потім у лабораторії ці клітини вивчають на наявність злоякісних новоутворень — аномальних або ракових клітин. Чутливість ПАП-тесту становить близько 70-80%.

Наявність патологічних клітин не є стовідсотковим показником передраку або раку. Вони можуть свідчити про приєднання вірусу папіломи людини (ВПЛ), наявності інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, трихомоніаз, хламідіоз), або дисплазії шийки матки.

За поганих результатів ПАП-тесту проводиться тест на ВПЛ високого ризику. Інфекційні хвороби і дисплазія лікуються. Відсутність терапії може спровокувати переродження дисплазії в рак шийки матки. Дисплазія — це фонове захворювання, яке передує раку, хоч і не обов'язково до нього призводить. Непроліковані інфекції підвищують ризик зараження іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, призводять до безпліддя або розвитку запальних захворювань органів малого таза.

ПАП-тест — безболісна процедура. Буває двох видів:

мазок (традиційний варіант);

і рідинна цитологія, яка є кращою.

За традиційного варіанту мазка можливе нанесення на скло нерівномірного скупчення клітин з домішками крові та слизу, що ускладнює розгляд клітин. Під час проведення рідинної цитології лікар використовує спеціальну щітку, знімна голівка якої поміщається у Віален із стабілізаційним розчином. У такому вигляді матеріал потрапляє до лабораторії. Він не пошкоджується за транспортування. Також виключається варіант неправильної фіксації клітин на склі, як за традиційного варіанту.

У зразку клітин повинен бути присутній епітелій двох видів — і плаский, і залозистий. Оскільки патологічні зміни найчастіше розвиваються на місці стику циліндричного і плоского епітелію. Тільки повноцінний матеріал дозволяє достовірно проаналізувати стан клітин.

ПАП-тест рекомендується робити кожних три роки, починаючи від 21 року. До 21 року результат дослідження може бути хибнопозитивним. Це пов'язано зі зміною епітелію на тлі гормональних порушень. Я раджу проводити ПАП-тест щорічно, а особливо — за наявності факторів ризику.

До факторів ризику належать:

ВІЛі-нфекція;

рак шийки матки у родичів першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка);

початок статевого життя до 16 років;

прийом лікарських препаратів, які послаблюють імунну систему (наприклад, кортикостероїдів);

куріння;

відсутність постійного статевого партнера;

ожиріння.

Підготовка до ПАП-тесту

За дві доби перед проведенням ПАП-тесту необхідно відмовитися від:

сексуальних контактів;

використання тампонів, вагінальних свічок, кремів і таблеток, секс-іграшок, спринцювання.

Здавати тест я раджу на 5-7 днів після завершення менструації, коли вже немає кров'янистих виділень.

Якщо ви приймаєте комбіновані оральні контрацептиви, ПАП-тест можна проводити в будь-який день циклу. Це ж стосується і жінок, у яких почалася менструальна пауза. Відсутність критичних днів через менопаузи не скасовує проведення ПАП-тесту. Рак шийки матки розвивається і в постменопаузі.

Перед тим, як увійти до кабінету до лікаря, потрібно спорожнити сечовий міхур і заспокоїтися. ПАП-тест проводиться швидко і безболісно. Після процедури протягом дня з піхви може виділятися кров в незначній кількості. Це є нормою, оскільки канал шийки матки покритий сосочковим епітелієм, який не має бар'єрної функції. Під час взяття мазка за допомогою шпателя або цервікальної щіточки він легко травмується.

ПАП-тест дозволяє:

визначити характер патологічних змін — запальний процес, реактивний, патологічний;

встановити ступінь дисплазії шийки матки;

на ранніх стадіях діагностувати рак шийки матки або відстежити початок патологічного процесу.

Фото: Фото: Валерія Даценко

Рак шийки матки тривалий час розвивається безсимптомно. Але ще до появи симптомів захворювання, які свідчать про розвиток або прогресування раку, його можна виявити шляхом дослідження біоматеріалу.

Багато жінок бояться почути діагноз "рак" або "передрак", тому відмовляються від проведення ПАП-тесту або відтягують візит до лікаря. Але насправді така позиція тільки погіршує ситуацію, якщо жінка перебуває в групі ризику.

Навчіться відвідувати лікаря до того, як з'являться симптоми захворювання. Навчіться піклуватися про своє жіноче здоров'я не колись, а сьогодні. Це і важливо, й відповідально!

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