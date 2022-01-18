Пірнути в ополонку на Водохреще: гінекологиня пояснила, як не заробити запалення органів малого тазу

Пірнути в ополонку на Водохреще: гінекологиня пояснила, як не заробити запалення органів малого тазу

На Хрещення Господнє є традиція занурюватися в крижану воду. Віряни вважають, що під час ритуального купання позбавляються гріхів. А з точки зору гінекології — мають нагоду отримати запалення придатків, цистит, загострення хронічних хвороб.

Як підготуватися до занурення в ополонку, кому не варто це робити і чому, розповіла лікарка акушерка-гінекологиня в клініці ISIDA Ніжинська Юлія Миколаївна.

Показання і протипоказання

Занурюватися в ополонку можна жінкам, які впродовж мінімум 5-6 місяців практикували розтирання мокрим рушником, обливалися холодною водою, приймали контрастний душ. Тобто загартовували організм і мають міцне здоров’я.

Якщо ви попередньо не готувалися до занурення, пірнати в ополонку я не рекомендую. Під час ритуального купання в крижаній воді підвищується рівень стресу. Організм збільшує вироблення тепла — прискорюється серцебиття, підвищується температура тіла й артеріальний тиск, звужуються судини, посилюється циркуляція крові.

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На тлі холодового стресу імунна система слабшає, що сприяє активізації умовно-патогенних мікроорганізмів, зокрема, й в органах малого тазу. Це підвищує ризик розвитку запальних процесів придатків і загострення хронічних гінекологічних хвороб. Холод не є причиною розвитку запальних процесів, але він створює стресові умови, послаблюючи захисні функції організму. Приміром, якщо жінка мала запалення яєчників, після занурення у холодну воду воно може загостритися.

Також, окрім судин, під час переохолодження, мимовільно скорочуються м’язи. Тому від занурення в крижану воду я раджу утриматися вагітним жінкам — різке скорочення м’язів матки може призвести до викидня. У жінок, які вже народили малюка та годують грудьми, холодовий стрес може викликати завершення лактації, лактостаз (застій молока), мастит (запалення молочних залоз).

Не рекомендую занурюватися в ополонку жінкам, у яких зараз менструація. Оскільки підвищується ризик інфікування внутрішніх статевих органів та відбувається неконтрольоване скорочення м’язів матки.

Відмовитися від січневого купання я раджу людям, які мають:

цукровий діабет;

недоліковані простудні захворювання;

серцево-судинні хвороби (різке звуження судин може призвести до інфаркту чи інсульту);

хронічні хвороби дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи;

інфекційні захворювання;

судомний синдром;

температуру тіла від 37 градусів;

алергію на холод.

Правила купання

Якщо ви все ж запланували зануритися в ополонку, перед зануренням я рекомендую:

ситно поїсти, оскільки після купання організм витрачатиме багато енергії для того, аби вас зігріти;

розігріти тіло, виконавши кілька фізичних вправ;

роздягатися знизу догори, починаючи із взуття;

не вживати алкогольні напої до занурення та після — холод звужує судини, щоб швидше зігріти людину, алкоголь розширює. Різке розширення судин сповільнює процес нагрівання організму, збільшує навантаження на серце;

підготувати теплий одяг, великий банний рушник, змінне взуття з нековзкою підошвою, щоб у ньому дійти до ополонки (не босоніж);

знайти місце для занурення, де впродовж дня працюють рятувальники й медичні працівники. Не занурюйтеся у малолюдних місцях.

Не перебувайте у воді понад 60 секунд. Після купання обов’язково випийте склянку гарячого чаю або какао та зігрійтеся. Новачкам я раджу занурюватися у воду на 20-30 секунд до шиї.

Під час менструації використовуйте тампони. Головна умова — чистий тампон до занурення, заміна тампону після купання. Перед його заміною обробіть руки антисептиком.

Під час занурення в воду під впливом холоду в кров викидаються такі гормони, як ендорфіни, адреналін, серотин. Завдяки цьому покращується настрій, людина відчуває радість і задоволення. Але якщо ви маєте хронічні гінекологічні та інші захворювання, протягом року не відвідували гінеколога та сімейного лікаря, я рекомендую утриматися від занурення в ополонку. Купання в крижаній воді — не забавка, а серйозне рішення, і воно має бути свідомим та безпечним для вашого здоров’я.

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