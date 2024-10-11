Поліп ендометрію: що це та як він впливає на жіночий організм

Поліпи — це доброякісні утворення, які можуть з’являтися на внутрішній оболонці матки — ендометрії та впливати на жіноче здоровʼя.

Гінекологиня Ніно Поленцова розповіла, що поліпи ендометрію можуть виявити у жінок різного віку, однак поширені вони саме серед жінок репродуктивного віку.

Фактори ризику розвитку поліпів

Вік : жінки старшого віку, особливо в період менопаузи, більш схильні до цього захворювання.

: жінки старшого віку, особливо в період менопаузи, більш схильні до цього захворювання. Ожиріння : надлишок маси тіла може сприяти гормональному дисбалансу, що, своєю чергою, підвищує ризик утворення поліпів.

: надлишок маси тіла може сприяти гормональному дисбалансу, що, своєю чергою, підвищує ризик утворення поліпів. Запальні та інфекційні захворювання: хронічні запалення можуть впливати на ендометрій.

хронічні запалення можуть впливати на ендометрій. Гормональний дисбаланс: неправильні рівні прогестерону та естрогену можуть призводити до розвитку поліпів.

неправильні рівні прогестерону та естрогену можуть призводити до розвитку поліпів. Гінекологічні операції: перенесені операції можуть залишити сліди, які сприятимуть появі поліпів.

Симптоми

Поліпи можуть проявлятися різними симптомами, але у багатьох жінок може не бути жодних ознак.

Кров’янисті виділення — це можуть бути мажучі виділення перед або після менструації.

— це можуть бути мажучі виділення перед або після менструації. Міжменструальні кровотечі — часті рясні кровотечі, які відбуваються поза менструацією.

— часті рясні кровотечі, які відбуваються поза менструацією. Зміни в менструальному циклі — це можуть бути зміни в регулярності, тривалості менструацій або кількості втраченої крові.

— це можуть бути зміни в регулярності, тривалості менструацій або кількості втраченої крові. Безсимптомні випадки — у деяких жінок поліпи можуть бути безсимптомними та виявлятися випадково під час гінекологічного огляду чи УЗД.

Діагностика

УЗД органів малого таза. Найчастіше проводять трансвагінальне УЗД на 5-7 день менструального циклу (після закінчення менструації). Це допомагає виявити поліпи та інші аномалії ендометрію.

Найчастіше проводять трансвагінальне УЗД на 5-7 день менструального циклу (після закінчення менструації). Це допомагає виявити поліпи та інші аномалії ендометрію. Гістологічне дослідження. Лікар може взяти зразок тканини ендометрії для подальшого дослідження. Гістологічний аналіз дозволяє підтвердити наявність поліпів та визначити їхній тип.

Лікування

Після підтвердження діагнозу лікар приймає рішення щодо лікування, яке може включати:

Медикаментозна терапія: лікар може призначити гормональні препарати для нормалізації рівня гормонів та зменшення ризику рецидивів.

лікар може призначити гормональні препарати для нормалізації рівня гормонів та зменшення ризику рецидивів. Хірургічне видалення: у разі наявності великих поліпів або значних симптомів може знадобитися їхнє хірургічне видалення. Процедура може виконуватись за допомогою гістероскопії — малотравматичного методу.

Ускладнення

Поліпи можуть стати патологічним фоном для розвитку раку ендометрія, тому важливо вчасно їх діагностувати та лікувати. Крім того, поліпи можуть становити загрозу розвитку безпліддя, оскільки можуть заважати нормальному функціонуванню матки.

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