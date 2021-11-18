Поліпи матки: причини, симптоми, лікування

Поліпи матки потребують особливої уваги та лікування, адже існує високий ризик їхньої трансформації із доброякісного утворення у злоякісне. Крім того, поліпи можуть спричинити безпліддя.

Про причини виникнення поліпів, симптоми, діагностику та методи лікування розповів лікар-гінеколог клініки CALM Тарас Войток.

Що потрібно знати про поліпи

Поліп – це доброякісне утворення, яке виникає на слизовій оболонці матки (ендометрію) або на шийці матки. Поліп прикріплюється до матки за допомогою "ніжки".

Поліпи ендометрію, шийки матки, гіперплазія ендометрію – все це гіперпластичні процеси ендометрію. Вони потребують особливої уваги та лікування.Поліп - це залозиста тканина, яка щомісяця під час менструації повинна відторгатися від базального шару ендометрію і виходити у вигляді менструальних кровотрат. Якщо цього не відбувається, то ця тканина починає розростатися. Поліпи можуть досягати досить великих розмірів.

Чим небезпечне захворювання

Гіперпластичні процеси ендометрію потребують особливої уваги та лікування, адже існує високий ризик злоякісної трансформації ендометрію.

За скільки часу доброякісне утворення може перерости у злоякісне, лікарі сказати точно не можуть. Але у 85 % це може бути від 1 до 10 років.

У практиці гінеколога трапляються жінки, які у 32-33 роки отримували гістологічний висновок - рак тіла матки.

Поліпи також можуть спричинити безпліддя.

99 % жінок при наявності поліпів едометрію не можуть завагітніти. Поліпи виконують роль фізіологічної спіралі, яка виключає можливість жінки завагітніти.

Але, якщо все-таки завагітніти вдалося, поліп може вплинути на розвиток плоду (рідко може викликати завмерлу маткову вагітність) частіше викликає маткові кровотечі чи інші ускладнення.

За поліпами, які виявлені під час вагітності, спостерігають і після пологів видаляють.

Причини появи поліпів

Поліпи шийки матки і поліпи ендометрію утворюються на фоні запальних змін, які були раніше. Запускаються процеси, відбуваються гормональні зміни, які призводять до росту поліпа.

Запальні процеси: хронічний ендометрит, часті кольпіти, які супроводжуються висхідною інфекцією; анаеробна інфекція, яка викликає запальні зміни.

Поліпи зазвичай утворюються там, де найбільше був сконцентрований запальний процес.

Група ризику

Найчастіше поліпи з'являються у жінок після 40-45 років.

Симптоми захворювання

У більшості випадків поліп протікає безсимптомно. Але можуть проявлятися і симптоми:

порушення менструального циклу;

кровотечі;

кров'янисті виділення у період менопаузи;

болі у животі, особливо під час менструації;

неприємні або болючі відчуття під час статевого акту.

Діагностика

Рекомендовано щороку на 5-7 день менструального циклу проводити трансвагінальне ультразвукове дослідження (УЗД). Так поліпи можна виявити на більш ранніх стадіях.

Лікування

Основним методом лікування поліпів є їхнє оперативне видалення. Є два способи видалення: гістероскопія і діагностичне вишкрібання.

Гістероскопія

Гістероскопія – це малоінвазивне хірургічне втручання. Цей метод є єдиним виправданим методом видалення утворення. Гістероскоп, який на кінці має петлю, вводять через піхву у матку і під відеонаглядом за допомогою біполярної коагуляції видаляють поліп разом з ніжкою.

Операція триває 10-20 хв при внутрішньовенному наркозі. У лікарні пацієнтка перебуває 1-3 години. Активний спосіб життя жінка може розпочати вести вже через добу після операції.

Далі за результатами гістологічного дослідження новоутворення лікар визначає подальше лікування пацієнтки. Якщо поліп супроводжується хронічними запальними змінами, то проводиться протизапальна терапія. Якщо це гормональні зміни, то призначається гормональна терапія. Протирецидивне лікування може зайняти від 3 до 6 місяців.

Після гістероскопічного видалення поліпа у цьому ж місці зазвичай поліп більше не з'являється. Він може виникнути вже на іншій ділянці матки, якщо протирецидивна терапія не призначалася чи була недостатньою.

Діагностичне вишкрібання

Це застарілий метод видалення поліпів (переважно у районних лікарнях). Операцію виконують за допомогою спеціального металевого інструменту – кюретки. Вишкрібаються всі стінки матки, тому вона травмується.

Оскільки, це вишкрібання проводиться наосліп, то ніжки поліпів, зазвичай, залишаються у порожнині матки. Як наслідок, захворювання рецидивує у 80-90 % пацієнток. Це один із найнеефектиніших методів видалення поліпів. Такі жінки, як правило, кожні 3-6 місяців роблять вишкрібання.

Ускладнення

Під час гістероскопічних операцій як і під час будь-яких хірургічних втручань можуть бути різні ускладнення: від травм сечового міхура, прямої кишки до перфорації матки (коли в ній утворюється отвір). Але процедура робиться під контролем відеосистеми, тому будь-яке ускладнення можна попередити або ліквідувати після процедури, якщо таке трапилося.

Протипоказання до видалення поліпів

Протипоказань до видалення поліпів практично не існує. Якщо не брати до уваги такі серйозні захворювання, як коронавірус, грип, пневмонія.

Тарас Войток

Резидив

Зустрічаються рецидивуючі поліпи ендометрію, які в деяких випадках призводять у жінок передменопаузального віку до видалення матки, як органу, коли вирішити проблему появи поліпів не вдається. Це залежить від рецепторного апарату самої жінки. Якщо протирецидивне лікування призначене, але воно не допомагає.

Застосовують також гістерорезекцію та абляцію ендометрію, коли повністю зрізають ендометрій. Це може застосовуватися у жінок після 45 років (перед менопаузою). Але у будь-якому випадку це теж стовідсотково не захищає жінку від рецидиву.

Прогноз, рекомендації

Після видалення поліпу ендометрію прогноз для жінки завжди сприятливий і в репродуктивному плані, і в подальшому лікуванні.

Якщо вчасно видалити поліп, то відсоток переродження його у злоякісне утворення малий.

Після видалення поліпу і проведеного лікування рекомендовано щороку проходити огляд у гінеколога. Якщо було призначене гормональне лікування, то через пів року його переглядають і жінка вважається здоровою.

Якщо жінка планує вагітніти, то рекомендовано це робити через місяць після операції.

Піклуйтеся про своє здоров'я та регулярно проходьте огляд у гінеколога.

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