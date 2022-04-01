Порушення менструального циклу під час війни

Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк розповіла, що робити, якщо від стресу у вас збився менструальний цикл.
Нормальний менструальний цикл - це показник фертильного здоров‘я жінки, тобто можливість завагітніти. Під час стресу репродуктивна функція жінки страждає. У цей період за задумом природи розмноження не є життєважливим, у порівнянні з іншими інстинктами. Тому затримка менструації вважається нормальним явищем. Скоріше за все це фізіологічна реакція гормонів, що не пов‘язано із хворобами.
Якщо є затримка, можна виконати наступні кроки:
- зробити тест на вагітність, у разі її ймовірності;
- у разі болю за можливості зробити УЗД;
- у випадку коли затримка досягає місяця, все одно не варто залучати медичне лікування або застосовувати методи для викликання менструації.
Організм може по-різному реагувати на стрес, наприклад кровотечами та довготривалою менструацією.
У таких випадках рекомендуємо:
- зробити УЗД, якщо є можливість;
- прийняти кровозупинні, препарати траніксамової кіслоти, кальцію (протягом 3-5 днів);
- бажано підключити препарати заліза для боротьби з анемією;
- можна додати препарати, які полупшують стан судинної стінки (венотоніки);
- обмежити фізичні навантаження (не носити тяжке за можливості).
Подібні порушення у жінок можуть виникати навіть на тлі приймання гормональних контрацептивів. Не варто припиняти їхнє приймання, а якщо пропустили, то одразу відновіть графік. У випадку рясних кровянистих виділень, можна приймати пігулки навіть двічі на день з перервою у 12 годин.
Любі жінки, бережіть себе. Намагайтися уникати стресу та тримати ємоційний стан у рівновазі. За нами перемога. Обовязково настане мирний час на повноцінне відновлення!
Більше порад шукайте на сторінці Людмила Шупенюк у Facebook.
Читайте также: