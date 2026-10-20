Потемніння статевих губ: норма чи привід звернутися до лікаря

Потемніння статевих губ / © www.credits

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Колір шкіри інтимної зони часто відрізняється від відтінку шкіри на інших ділянках тіла. У когось статеві губи світліші, у когось — темніші, та обидва варіанти є нормальними. Про це розповіла гінекологиня Яна Губенко. Ба більше, з часом пігментація може змінюватися під впливом різних чинників. Тож перш ніж перейматися через новий відтінок, варто розібратися у можливих причинах.

Чому змінюється колір інтимної зони

Гормональні зміни. У період статевого дозрівання і під час вагітності гормональні коливання можуть впливати на вироблення меланіну — пігменту, який визначає колір шкіри. Через це інтимна зона може ставати темнішою.

Тертя та подразнення. Тісна білизна, одяг, який натирає, та агресивні засоби для інтимної гігієни можуть спричиняти подразнення шкіри. Після нього іноді залишається потемніння, так звана постзапальна пігментація.

Індивідуальні особливості. Від природи відтінок статевих губ може бути темнішим, ніж шкіра навколо. Сам собою цей факт не є ознакою захворювання чи гормонального порушення.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо колір змінюється поступово та немає інших симптомів, зазвичай причин для паніки немає. Проте якщо потемніння виникло раптово чи супроводжується свербежем, висипом, болем або іншими незвичними проявами, варто записатися на консультацію до гінеколога чи дерматолога.

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Не варто самостійно використовувати відбілювальні засоби чи агресивні процедури для інтимної зони, бо чутлива шкіра може відреагувати подразненням, а проблема — посилитися.

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