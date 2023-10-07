Профілактика раку молочних залоз: видаляти чи спостерігати

Профілактична мастектомія може вас лякати, але відчувати страх і тривогу — нормально.

Кожна восьма жінка в світі бореться з раком молочних залоз (РМЗ). Сім жінок, які не мають діагнозу, перебувають у групі ризику. Особливо — пацієнтки з мутаціями генів BRCA1 і BRCA2.

Про те, чи варто видаляти груди у разі генетичної схильності до розвитку раку молочних залоз, розповіла лікарка онкологиня-мамологиня в клініці ISIDAГабелко Юлія Андріївна.

Процес генетичних мутацій. Гени BRCA1 і BRCA2 виробляють білок з ідентичною назвою BRCA1 і BRCA2. Завдання цього білка — допомагати генам виправляти помилки в структурі нашого ДНК і контролювати процес ділення клітин. Наприклад, BRCA1 "зшиває" розриви в ДНК після спонтанних ушкоджень і відповідає за незмінність генетичного коду.

Наш ДНК складається з нуклеотидів — постійно повторюваних блоків. Кожен такий блок містить одне з чотирьох азотистих основ — тимін, аденін, цитозин або гуанін. Коли в блок, тобто в структуру ДНК, вбудовується зайвий цитозин, відбувається генетична поломка. Це спостерігається і у разі втрати потрібного тиміну або аденіну. Після цього гени BRCA1 і BRCA2 виробляють укорочений білок з порушеною структурою і функціями. Він має неправильну амінокислотну послідовність і неправильно згортається. Це дозволяє поламаним (мутантним) клітинам безконтрольно розмножуватися. Протягом життя мутації накопичуються, що й призводить до розвитку раку.

Наявність мутацій в генах BRCA1 і BRCA2 може бути генетично зумовленим — рак молочної залози був у родичів першої лінії. Це мама, бабуся, сестра, тітка. Також мутації виникають, коли на них впливають "подразники" — алкоголь, куріння, ожиріння — чи спонтанно.

Для того, щоб дізнатися про наявність чи відсутність мутацій в генах BRCA1 і BRCA2, потрібно зробити тест. Тестування показано:

жінкам, в сімейній історії яких кровний родич першої лінії хворів/хворіє на рак молочної залози або рак яєчників;

пацієнткам, у яких був рак однієї молочної залози або рак яєчників;

за бажанням, якщо неможливо проаналізувати сімейну історію хвороб.

Профілактична мастектомія. Наявність мутацій в генах BRCA1 і BRCA2 завжди призводить до виникнення раку молочних залоз — це питання часу. Тому жінці рекомендується спланувати індивідуальну програму спостереження — оглядати молочні залози у мамолога-онколога щонайменше раз на пів року. Це ж стосується і пацієнток, у яких підтверджених мутацій немає, але рак був у родичів першої лінії. За постійного спостереження і лікар зможе побачити розвиток раку на першій стадії, що підвищує шанси на успішне лікування.

Другий варіант — профілактична або превентивна мастектомія. Її сенс полягає у видаленні молочної залози або залоз за підтвердження мутацій в гені BRCA1 і/або в BRCA2. Мутації BRCA1 і BRCA2 не єдині, але зустрічаються найчастіше — на них припадає близько 60-65% всіх видів раку молочних залоз. Органозберігальна операція за наявності мутацій не виправдана — рак може виникнути в молочній залозі повторно. Тому що січуть тільки новоутворення, а молочна залоза залишається.

Після двосторонньої мастектомії (втечуть обидві груди) ризик виникнення РМЗ скорочується приблизно до 3-5%. Він не зникає повністю, оскільки невелика кількість клітин молочної залози може зберегтися. До проведення операції цей ризик, за наявними даними, становить від 72% до 80%.

Дівчатам, у яких РМЗ присутній у сімейній історії, рекомендується спостерігати молочні залози з 25 років. А молочні залози видаляти до 40 років. Однак превентивна мастектомія проводиться тільки за бажанням пацієнтки — лікар не може рекомендувати операцію або наполягати на хірургічному втручанні. Можливо, жінці морально легше спостерігати за станом молочних залоз. Налаштуватися на операцію без очевидного свідчення — уже наявного злоякісного новоутворення — складно. Крім того, кожен клінічний випадок — це окрема історія, тому потрібен індивідуальний підхід.

Профілактичні заходи. Рак молочних залоз розвивається безсимптомно, а отже, вимагає уважності. Якщо ваша мама чи бабуся хворіли на рак молочних залоз, не полінуйтеся зробити тест на мутації в генах BRCA1 і BRCA2. При відсутності РМЗ в сімейної історії робіть ультразвукову діагностику грудей або мамографію раз на рік. Після кожної менструації — самостійний огляд грудей.

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Доведено, що алкоголь підвищує ризик виникнення РМЗ — піднімає рівень естрогену в крові. Намагайтеся не зловживати спиртним, оскільки близько 70% пухлин у грудях — гормон-чутливі.

Профілактична мастектомія може вас лякати, але відчувати страх і тривогу нормально. Знайдіть лікаря, який вас заспокоїть і допоможе розібратися в ситуації, ні до чого не схиляючи. Якщо ви боїтеся побачити своє тіло без грудей, обміркуйте можливість проведення реконструктивної маммопластики. Під час видалення молочних залоз хірург зможе відразу встановити силіконові імплантати.

Бережіть себе!

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