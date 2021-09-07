Прогестерон: коли призначають "гормон вагітності" та які наслідки його нестачі в організмі

Прогестерон: коли призначають "гормон вагітності" та які наслідки його нестачі в організмі

Жінкам, які прийшли на консультацію до гінеколога, часто прописують препарати, які містять гормон прогестерон. Деяких жінок це дивує, мовляв, я не збираюся зараз народжувати дитину, для чого мені прогестерон? Але як виявляється, цей гормон впливає не тільки на вагітність, а і на здоров'я жінки загалом, навіть, якщо вона не планує народження дитини. І нестача гормону може призвести до дуже неприємних наслідків.

Про те, яку роль грає прогестерон в житті жінки докладніше розповіла гінекологиня вищої категорії Руслана Вовк - керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Гормон вагітності

Прогестерон - гормон, який призначають найчастіше. Його називають гормоном вагітності, тому що він впливає на перебіг усієї вагітності, від підготовки до запліднення яйцеклітини і до народження дитини.

Рівень гормону значно підвищується в період овуляції і знижується перед місячними. Він має багато функцій: готує ендометрій для імплантації плідного яйця, знижує тонус міометрію, попереджуючи самовільний аборт, підтримує ендометрій у стані, який необхідний для росту та розвитку ембріону, знижує імунореактивнісить організму, попереджуючи відторгнення плідного яйця як чужорідне тіло, стимулює зростання матки під час вагітності, стимулює молочні залози до лактації. Тому препарати прогестерону широко застосовують в акушерстві для лікування загрози викидня та передчасного переривання вагітності.

Як діє прогестерон у великих дозах?

У великих дозах прогестерон гальмує овуляцію, тому його використовують з метою запобігання небажаної вагітності

Як запідозрити в себе дефіцит прогестерону?

Якщо жінка ніяк не може завагітніти, в неї порушення менструального циклу, болісні місячні, прояви предменструального синдрому, часті головні болі, зміна емоційного фону (плаксивість, дратливість, перепади настрою), підвищена втомлюваність, в'ялість, випадіння волосся, порушення терморегуляції - все говорить про те, що рівень прогестерону низький. Самостійно визначити причини падіння рівня прогестерону неможливо - це може зробити тільки фахівець. Лікар підтвердить або виключить наявність запалень, призначить необхідне дообстеження і адекватне лікування.

Чому знижується рівень прогестерону?

Зниження рівня прогестерону можуть спровокувати багато чинників. Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів, ендокринні порушення (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, підвищений рівень пролактину та андрогенів, ендометріоз, міома матки, онкологічні захворювання, хронічний стрес, недостатність жовтого тіла, аномальні маткові кровотечі за типом овуляторної дисфункції, надмірні фізичні навантаження та різні дієти, які провокують зниження маси тіла, надмірні місячні та приймання деяких антибіотиків чи знеболювальних.

Нестача прогестерону призводить до різних захворювань в жіночій статевій сфері: міоми матки, мастопатії, ендометріозу, порушення менструального циклу і так далі. Тому так важливо контролювати його рівень. Існують препарати, які сприяють підвищенню прогестерону, їх виписує тільки лікар. Але слід пам'ятати, що можуть бути побічні ефекти, зокрема акне, себорея, набряки, надбавка маси тіла, метеоризм, мігрень, розвиток депресивного стану. Тому завжди потрібно підтримувати зв'язок із лікарем, щоб за можливості провести корекцію лікування та вибрати той препарат, який краще підійде конкретному пацієнту.

Чи можлива вагітність, якщо рівень прогестерону низький?

Якщо рівень прогестерону низький жінка може все одно завагітніти, але ця вагітність буде дуже проблемною. Вона буде перебігати з загрозою переривання, зі скимними болями внизу живота, кров'янистими виділеннями зі статевих шляхів, крім того, може бути завмерла вагітність.

Як прогестерон впливає на здоров'я жінки загалом?

Крім функцій прогестерону, які впливають на настання та виношування вагітності, він сприяє покращенню здоров'я жінки в цілому. Цей гормон підвищує в'язкість слизової пробки в цервікальному каналі шийки матки, створюючи захисні ворота, які попереджають проникнення бактерій та чужорідних речовин в порожнину матки, зміцнює м'язовий шар шийки матки, не дозволяючи їй вкорочуватися та розслаблятися, впливає на обмін речовин в організмі, впливає на вуглеводний обмін, продукти розпаду прогестерону м'яко діють на нервову систему, викликаючи розслаблення та сонливість.

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Всі питання, пов'язані з дією прогестерону, мають велику кількість важливих нюансів, які знає тільки спеціаліст, тому тільки лікар може призначати препарати прогестерону. Головне для жінки - вчасно приходити на консультацію гінеколога, навіть якщо нічого не турбує. Тоді можна виявити проблему на початковій стадії і призначити ефективне лікування.

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