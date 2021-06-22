Протизаплідні таблетки: їхні переваги та функції

Незапланована вагітність тягне за собою вагітність у підлітковому віці, народження небажаної дитини або аборт. Все це є великим стресом для жінки.

Щоб убезпечити себе від незапланованої вагітності в будь-якому віці, необхідно приймати протизаплідні таблетки.

Про те, які функції виконують комбіновані оральні контрацептиви, як впливають на жіночу репродуктивну систему, розповіла лікарка в клініці R + Medical Network Інна Сапожак.

Функції комбінованих оральних контрацептивів

Протизаплідні таблетки виконують три функції:

блокують овуляцію;

згущують цервікальний слиз в вагінальному каналі;

витончують внутрішню слизову оболонку матки — ендометрій.

Щомісяця у здорової жінки репродуктивного віку відбувається овуляція — розривається фолікул і з нього в черевну порожнину виходить дозріла яйцеклітина. Рідко — дві. КОК тимчасово "присипляють" яєчники. Фолікул не росте, яйцеклітина не дозріває.

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Протягом 24 годин яйцеклітина, яка дозріла і вийшла з фолікула яєчника, очікує зустрічі зі сперматозоїдами, які рухаються до неї цервікальним слизом. Коли жінка не приймає протизаплідні таблетки, слиз у день овуляції розріджується, щоб полегшити просування сперматозоїдів вагінальним каналом. КОК підвищують в'язкість вагінального слизу, максимально ускладнюючи пересування сперматозоїдів.

Якщо сперматозоїд дістався яйцеклітини, відбувається запліднення. Після чого ембріон кріпиться до внутрішньої стінки слизової оболонки матки, тобто до ендометрію. Щомісяця, після завершення менструації, в матці жінки зростає новий ендометрій, щоб забезпечити найкращі умови для прикріплення і розвитку ембріона. КОК витончують ендометрій, через що ембріону не вистачить поживних речовин, щоб прикріпитися до стінки матки і розвиватися далі.

Завдяки цим функціям КОК роблять настання вагітності неможливою на 98%. За разового пропуску приймання таблетки ефективність знижується.

Переваги комбінованих оральних контрацептивів

Знижується ризик виникнення раку яєчників. У нормі для того, щоб дозріла яйцеклітина потрапила в черевну порожнину, відбувається розрив стінок яєчників (стінок фолікула). Під час розриву стінки фолікула викидаються речовини, які викликають місцеве запалення тканини яєчника. Якщо ці речовини діють на яєчник щомісяця безперервно, з часом включаються місцеві імунні зміни. Це може привести до розвитку онкологічних процесів.

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Протягом останніх вісімдесяти років жінки не народжують понад три дитини, а це значить, що яєчники виробляють яйцеклітини постійно. Комбіновані оральні контрацептиви цей процес, тобто овуляцію, на час припиняють. Тривале приймання протизаплідних таблеток профілактує розвиток раку яєчників, оскільки запобігає щомісячному місцевому запаленню тканини яєчника.

Згідно з науковими дослідженнями, відсутність овуляції протягом 7-8 років знижує ризик розвитку хвороби в 4 рази.

Знижується ризик розвитку запальних захворювань органів малого таза. Через 1-1,5 року безперервного приймання КОК вагінальний слиз стає більш в'язким і густим. Це ускладнює пересування вагінальним слизом не тільки сперматозоїдів, але і патогенних мікроорганізмів. Після відмови від протизаплідних таблеток в'язкість слизу, як і овуляція, відновлюється за 2-3 менструальних цикли.

Знижується ризик формування функціональної кісти яєчника. Іноді вирослий фолікул в день овуляції не рветься. Якщо він накопичує рідину і продовжує рости, утворюється фолікулярна кіста, яка може розірватися і призвести до:

перекруту яєчника;

вилиття вмісту фолікула в порожнину малого таза;

виникнення сильної кровотечі в черевну порожнину.

Блокуючи овуляцію, КОК запобігають розриву стінок фолікула протягом мінімум року. Це профілактує утворення функціональних кіст.

Також КОК:

знижують ризик виникнення раку ендометрія, позаматкової та небажаної вагітності;

полегшують хворобливі менструації;

нормалізують менструальний цикл;

скорочують кількість виділеної крові при рясних менструаціях;

припиняють і профілактують розвиток ендометріозу.

Сучасні КОК не сприяють набиранню зайвої ваги, тому що містять мінімальну концентрацію статевих гормонів. Не призводять до посиленого росту волосся за чоловічим типом. КОК навпаки знижують ріст волосся на тілі, оскільки стабільний рівень гормонів забезпечує нормальну роботу волосяних фолікулів.

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Комбіновані оральні контрацептиви мають найвищу ефективність серед усіх видів контрацепції, і позитивно впливають на здоров'я репродуктивної системи.

Призначаються КОК тільки лікарем після обстеження. Це дозволяє підібрати для кожної жінки комфортний препарат із правильним дозуванням, дія якого буде невідчутною.

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