Припливи під час менопаузи: що насправді відчуває жінка та як собі допомогти

Припливи під час менопаузи / © Credits

Реклама

Менопауза — це не просто новий етап у житті жінки. Це трансформація, яка стосується як тіла, так і душі. Одним із найпомітніших і, без перебільшення, найобговорюваніших симптомів є припливи. Вони можуть застати зненацька у найнесподіваніший момент — уночі, на роботі, на побаченні, у супермаркеті. Але що саме відчуває жінка під час цього «внутрішнього вибуху», чому це трапляється та як собі допомогти, розповіло видання Medical News Today.

Що таке прилив і як він відчувається

Приплив — це раптове відчуття спеки у верхній частині тіла, найчастіше в області грудей, шиї, обличчя та рук. Воно може супроводжуватися прискореним серцебиттям, почервонінням шкіри, пітливістю, а іноді навіть легким тремтінням після того, як організм починає охолоджуватись.

Типові відчуття під час припливу:

Реклама

Різке «кипіння» зсередини

Почервоніння обличчя, шиї, грудей

Пітливість, яка іноді настільки сильна, що змушує змінювати одяг

Відчуття тривоги чи дискомфорту, особливо у громадських місцях

Озноб або холод після завершення припливу

Зазвичай приплив триває від 30 секунд до 10 хв, але частота може бути дуже різною — від кількох разів на день до одного на тиждень.

Причини виникнення припливів

Причина — зниження рівня естрогену, яке впливає на центр терморегуляції у мозку. Судини раптово розширюються, щоб охолодити тіло і ви відчуваєте хвилю жару.

Такі зміни найчастіше відбуваються у період перименопаузи — коли цикл ще не зник, але вже став нерегулярним. У середньому менопауза настає у 51 рік, але перші ознаки можуть з’явитися ще у 40 чи навіть 35.

Небезпека припливів

Припливи — це не хвороба, а природна частина менопаузального періоду. Вони можуть бути дуже неприємними, але не становлять загрози здоров’ю. Втім, якщо вони починаються надто рано (у 20–30 років), варто звернутись до лікаря, щоб виключити ранню менопаузу чи інші причини (інфекції, хвороби щитоподібної залози тощо).

Реклама

Інші симптоми менопаузи, про які варто знати

Зміни менструального циклу: місячні можуть ставати рідшими, нерегулярними чи несподівано рясними

Збільшення ваги, особливо у зоні талії

Головні болі, біль у м’язах, судоми

Емоційні коливання: відчуття пригніченості, тривоги, роздратування

Проблеми зі сном: безсоння, нічні пробудження

Сухість піхви, зниження лібідо

Проблеми з сечовим міхуром: часті сечовипускання, підтікання, інфекції

Підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття

Як полегшити стан під час припливів

Є кілька ефективних способів зменшити частоту та силу припливів — як без медикаментів, так і з їхньою допомогою:

Немедикаментозні методи

Уникайте кави, алкоголю, гострих страв, якщо помічаєте, що вони провокують припливи

Одягайтеся шарами — щоб було легко зняти верхній одяг

Тримайте при собі вентилятор або водяний спрей

Практикуйте глибоке повільне дихання, коли починається приплив

Спробуйте медитацію, йогу чи техніки усвідомленості — вони знижують стрес

Киньте палити, якщо маєте цю звичку

Медикаментозні варіанти

Антидепресанти у низьких дозах можуть зменшити припливи

Гормонозамісна терапія (ГЗТ) — найефективніший метод, але має ризики (тромбоз, серцево-судинні захворювання, рак грудей), тому призначається лікарем після ретельного обстеження

Природні фітоестрогени — не завжди ефективні, але для деяких жінок працюють

Завжди консультуйтесь із лікарем, перш ніж починати будь-яке лікування — навіть «натуральне».

Так, менопауза змінює тіло. Але вона також дарує нову свободу — від календаря циклу, від страху небажаної вагітності, від багатьох гормональних коливань. Багато жінок відзначають, що після цього періоду вони почуваються впевненіше, краще розуміють себе, беруть під контроль власне життя та здоров’я.

Ми також писали про те, як впоратися з вагінальним болем.

Реклама