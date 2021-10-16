Психологічне безпліддя: як і чому стрес заважає завагітніти

Стрес знижує фертильність, оскільки сприяє викиду гормонів стресу, і порушує процес вироблення гормонів, необхідних для настання овуляції і вагітності.

Про те, чому і як наша поведінка, думки і спосіб життя впливають на можливість зачати дитину, розповіла лікарка акушерка-гінекологиня, репродуктологиня клініки ISIDA Мороз Інна Володимирівна.

Хронічний і окислювальний стрес

Стрес — це стан, під час якого організм витрачає всі свої енергетичні ресурси на реалізацію стресовій ситуації, підтримання життєдіяльності організму і пошук рівноваги. Коли жінка, яка хоче стати мамою, чи не вагітніє протягом року, поступово усі думки і емоції стають негативними, що своєю чергою сприяє розвитку хронічного стресу. Роздратування, гнів, апатія, почуття провини, підвищена тривожність стають частиною життя жінки. Водночас порушується робота нервової системи, яка бере участь у всіх процесах, які відбуваються в організмі.

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Для того, щоб вагітність настала, в першу і в другу фазу менструального циклу повинні виробитися певні статеві гормони. Під їхнім керівництвом відбувається овуляція, тобто вихід яйцеклітини з фолікула в порожнину малого таза, запліднення, успішне прикріплення (імплантація) ембріона до слизової оболонки матки і подальше зростання плоду.

Під час хронічного стресу спостерігається:

підвищений рівень гормонів стресу кортизолу та адреналіну і знижений рівень гормону вагітності прогестерону. Прогестерон потрібен для успішної імплантації ембріона, його надійного "закріплення" в порожнині матки і подальшого розвитку;

порушення обміну речовин;

безсоння;

відсутність овуляції;

значні зміни в імунній системі.

Згідно з дослідженням, жінки з високим рівнем альфа-амілази (ферменту стресу) на 29% мають менше шансів завагітніти, ніж жінки з низьким рівнем ферменту. Також всі ми, і чоловіки, і жінки щодня піддаємося впливу окислювального стресу.

Що таке окислювальний стрес

Це зміна кислотно-лужного балансу (pH) організму в бік кислотного за участю кисню під впливом негативних факторів навколишнього середовища. Це сигаретний дим, алкоголь, промислові відходи, радіація, хронічний стрес. Кислий pH пошкоджує і руйнує клітини, переважно — нервової системи. Найнебезпечніші для клітин вільні радикали — проміжні, токсичні і дуже агресивні форми кисню. Наші клітини запрограмовані на те, щоб періодично окислюватися і відновлюватися. Але коли в організмі накопичується багато вільних радикалів, і відбувається багато клітинних ламаннь одномоментно, організм не встигає оновлюватися.

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Окислювальний стрес, початок якого запускає хронічний стрес (тобто один стрес запускає інший), пригнічує активність чоловічих статевих клітин сперматозоїдів, порушує процес дозрівання яйцеклітин і освіти жовтого тіла. Яким чином?

Під час овуляції стінки яєчників розриваються під впливом вільнорадикального окислення, як і повинно бути. Але якщо організм тривалий час перебуває в стані стресу, йому не вистачає антиоксидантів, щоб після завершення овуляції знизити локальне запалення. Таким чином окислювальний стрес розвивається в яєчниках, і це може привести до ненастання овуляції.

Способи боротьби зі стресом

У період зачаття дитини потрібно виключити захворювання репродуктивної системи в обох партнерів. І якщо немає жодних порушень, дати собі час, і мінімізувати рівень стресу. А це означає:

налагодити режим сну;

збалансовано харчуватися — виключити з раціону алкоголь, фастфуд, жирну, смажену їжу. Ввести в раціон антиоксиданти — це чорний гіркий шоколад, малина, чорниця, інжир, темний виноград, смородина, артишок, буряк, бобові, шпинат, синя капуста, баклажани, солодкий перець і ін.;

щодня гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати клітини мозку киснем;

нормалізувати рівень вітаміну D, Е, В12, заліза, аскорбінової кислоти, фолієвої кислоти;

рухатися — гуляти, бігати, плавати, виходжувати 10 тис. кроків;

за можливості, виключити приймання антибіотиків, болезаспокійливих та інших препаратів;

релаксувати — займатися йогою, медитувати;

виключити шкідливі звички.

Найчастіше психологічне безпліддя виникає з двох причин — постійне занепокоєння про вагітність, яка не настає, і неусвідомлений страх стати батьком з різних причин, в тому числі психологічних травм.

Я раджу в цей непростий період очікувань зменшити емоційне навантаження на себе і на партнера. Тому що, коли ви примушуєте себе займатися сексом тільки заради зачаття, сексуальний потяг знижується і підвищується незадоволеність. Секс, незалежно з якою метою ви їм займаєтеся, повинен приносити задоволення, а не посилювати сімейну кризу.

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Якщо ви не готові стати мамою, чесно скажіть про це партнерові, і, як варіант, скористайтеся відкладеним материнством. Це дозволить вам спокійно пропрацювати психологічні страхи (до 53 років), та не переживати про те, що запас яйцеклітин після 35 років з кожним роком знижується. Жіночі та чоловічі статеві клітини або ембріони заморожуються в рідкому азоті і зберігаються у спеціальних посудинах. Після розморожування вони відновлюють свої біологічні функції.

У разі хронічного стресу організм намагається зберегти життєдіяльність, вимикає всі другорядні завдання. У цьому випадку дітородна функція, на жаль, не є пріоритетною. Зберігаються тільки базові потреби - можливість дихати, їсти, спати, чути і т. д. Якщо ви не можете впоратися зі стресом самостійно, я раджу звернутися до психолога, щоб розібратися в собі або підтримати партнера і в майбутньому уникнути розвитку психологічного безпліддя.

Усім менше стресу і більше позитиву!

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