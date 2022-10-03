Рання менопауза: що її провокує та як цього не допустити

Дієтологиня і терапевтка Тіана Фіалкова розповіла про причини, які провокують передчасне настання менопаузи.

Фізіологічний час наступу пременопаузи (етап від непостійних менструацій до завершення останньої менструації) – від 35 до 50 років. Такий значний діапазон пояснюється тим, що на початок настання клімаксу впливає безліч факторів, зокрема спадковість.

Причини, які провокують передчасне настання менопаузи:

1. Хронічні захворювання

Цукровий діабет, аутоімунні захворювання, захворювання печінки, операції на репродуктивних органах, онкозахворювання та інші можуть значно наближати час настання клімаксу.

2. Низькокалорійні дієти та тривале голодування

Вкрай не рекомендую захоплюватися тривалим лікувальним голодуванням, що виснажують, детокс програмами, дієтами з великим дефіцитом калорій жінкам будь-якого віку, але особливо після 35 років.

3. Спосіб життя

Тут все нудно і очевидно: хворе харчування, хронічне безсоння, важка фізична праця, куріння, емоційні потрясіння підвищують ризики раннього клімаксу.

Вважається, що нормальний період настання клімаксу — 45-55 років.

Перші ознаки ранньої менопаузи віком 40 років, на які вам потрібно звернути увагу:

хронічні проблеми зі сном

відсутність овуляції

набряки, уповільнення обміну речовин

надмірна вага без очевидних на те причин

відчуття жару, що змінюється на почуття холоду

нерегулярні менструації.

Профілактика ранньої менопаузи:

контролювати рівень стресу та кортизолу

вчасно усувати дефіцити, особливо заліза, вітаміни групи В

менше кофеїну

приймати мелатонін, якщо є показання

прийомати курсами адаптогени

поважати циркадні ритми (відбій о 22:00/22:30 та підйом до 07:00)

профілактика інсулінорезистентності: обмежити продукти з ГІ та перекушування

щонайменше 500 г овочів у сирому вигляді щодня.

Читайте також: