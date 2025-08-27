Розвінчуємо міф: як передається бактеріальний вагіноз і чому це важливо знати кожній жінці

Бактеріальний вагіноз / © Credits

Тривалий час вважалося, що Бактеріальний вагіноз (БВ) виключно «жіноча проблема», пов’язана зі зміною мікрофлори піхви. Однак тепер науковці впевнені, що він може передаватися статевим шляхом, а чоловіки здатні бути носіями бактерій, про це розповіло видання Psychology Today.

Що таке бактеріальний вагіноз

У нормі мікрофлора піхви містить переважно «корисні» бактерії — лактобактерії, які підтримують кисле середовище та захищають від інфекцій. За бактеріального вагінозу баланс порушується, кількість лактобактерій зменшується, натомість зростає рівень умовно-патогенних бактерій (зокрема Gardnerella vaginalis). Вони виробляють сполуки — аміни, які й викликають характерний запах.

Важливо: бактеріальний вагіноз не є наслідком поганої гігієни, як досі інколи вважають. Це саме зсув балансу мікрофлори, а не «брудність».

Небезпека бактеріального вагінозу для здоров’я

Бактеріальний вагіноз часто повертається навіть після лікування, приблизно 60% жінок стикаються з рецидивом протягом року. Окрім дискомфорту, він підвищує ризики:

інфікування ВІЛ та іншими ІПСШ;

ускладнень під час вагітності (передчасні пологи, викидні);

післяопераційних інфекцій у гінекології.

Чи може бактеріальний вагіноз передаватися статевим шляхом

Довгий час лікарі сперечалися, чи є бактеріальний вагіноз інфекцією, яка передається статевим шляхом (ІПСШ). Прорив відбувся завдяки Австралійському дослідженню у 2023, у якому брали участь 164 моногамні пари.

Жінки з бактеріальним вагінозом отримували стандартне лікування.

Їхніх партнерів випадковим чином розділили на дві групи: одні чоловіки проходили терапію (антибіотики всередину та крем з кліндаміцином для пеніса), інші — плацебо.

Результат: у парах, де лікували чоловіків, ризик повторного бактеріального вагінозу у жінок знизився на 63%.

Це підтверджує те, що чоловіки можуть передавати бактерії, які викликають бактеріальний вагіноз, а отже, обидва партнери повинні лікуватися.

Лікування

Найчастіше застосовують пігулки чи антибактеріальні креми, чи гель у піхву.

Якщо у вас є постійний партнер, важливо, щоб лікування проходили обоє.

Уникати самопризначення «пробіотиків для інтимної зони», їхня ефективність за бактеріального вагінозу науково не доведена.

Підтримувати баланс допомагає раціон з клітковиною, ферментованими продуктами та адекватна інтимна гігієна, без агресивних засобів.

Не мовчіть

Коли хворобу називають ІПСШ, це часто викликає стигму. Та варто пам’ятати, що бактеріальний вагіноз — не наслідок «легковажності», а природна зміна мікробіому, яка може трапитися з будь-ким.

Подібні ситуації вже були в історії медицини:

Після відкриття, що рак шийки матки викликає ВПЛ, ставлення до захворювання змінилося та вакцинація врятувала мільйони життів.

У випадку з мавпячою віспою теж точилися дискусії про класифікацію як ІПСШ, бо це впливає на сприйняття та рівень стигматизації.

Тому важливо не мовчати, відверті розмови з лікарем і партнером допомагають зберегти здоров’я.

Що робити жінкам

Якщо у вас з’явилися симптоми, наприклад, неприємний запах або рясні виділення, зверніться до гінеколога. Попросіть лікаря пояснити нові підходи до лікування бактеріального вагінозу та залучення партнера. Пам’ятайте, що лікування обох партнерів, це шанс уникнути рецидивів і ускладнень.

Бактеріальний вагіноз — це не сором і не «жіночий недогляд». Це стан, який потребує сучасного підходу та уважного ставлення. Говорити про нього відкрито, означає дбати про власне здоров’я та здоров’я партнерів.