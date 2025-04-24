"Рибний" сморід: причини виникнення вагінального запаху та 6 домашніх засобів проти нього

"Рибний" сморід: 6 домашніх засобів проти вагінального запаху та причини його виникнення / © Credits

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Такий запах, особливо якщо супроводжується жовто-зеленими виділеннями, свербежем або печінням, може свідчити про вагінальну інфекцію. Видання Tua Saúde звертає увагу на те, що, крім медичних препаратів, існують і натуральні домашні засоби, які допомагають усунути неприємний запах і полегшити симптоми.

Увага! Домашні методи не є заміною медичного лікування. Якщо симптоми зберігаються, обов’язково зверніться до гінеколога.

Домашні засоби проти вагінального запаху

Сидяча ванна з листям гуави

Листя гуави — потужний природний антибіотик. Воно допомагає зменшити запалення, боротися з бактеріями та грибками.

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Спосіб використання:

30 г листя залити літром води, кип’ятити, настояти кілька хвилин, процідити. Зробити сидячу ванну, очищаючи інтимну зону до охолодження води. Повторювати 2–3 рази на день.

Часник — природний антибіотик

Часник — добре відомий своєю здатністю боротися з інфекціями. Він зменшує кількість патогенних бактерій та сприяє відновленню мікрофлори.

Способи використання:

Приймання капсул часникової олії.

Місцеве застосування: вставити очищений зубчик часнику на ніч у піхву. Перед використанням обов’язково порадьтеся з лікарем.

Настій із кори Стрифнодендрона

Ця рослина використовується для боротьби з інфекціями, які викликають неприємні виділення.

Спосіб використання:

2 ст. л кори прокип’ятити в 1 л води протягом 10 хв. Охолодити та зробити сидячу ванну. Робити 1 раз на день 3 дні поспіль.

Перуанський перець

Кора цієї рослини має протимікробні властивості. Особливо ефективна за легких бактеріальних уражень.

Спосіб використання:

10 г кори варити 10 хв у 1,5 л води. Процідити, охолодити, зробити ванну. Повторювати тричі на день протягом 3 днів.

Рожевий перець

Має антисептичні властивості, допомагає зменшити запах і свербіж.

Спосіб використання:

10 г кори на 1,5 л води — за таким самим принципом, як і перуанський перець.

Збалансоване харчування

Їжа безпосередньо впливає на мікрофлору. У раціоні мають бути:

Овочі та фрукти,

Пробіотики — кефір, натуральний йогурт,

Багато води.

Це підтримує імунітет та здорову бактеріальну рівновагу у піхві.

Що викликає «рибний» запах із піхви

Бактеріальний вагіноз

Найпоширеніша причина. Викликається бактерією Gardnerella vaginalis. Запах — різкий, тухло-рибний. Виділення можуть бути сірими чи жовтими.

Лікування: антибіотики. Без лікування може спричинити ускладнення — зокрема ризик зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом (ІПСШ) або запалення малого таза.

Трихомоніаз

Паразитарна інфекція (Trichomonas vaginalis). Виділення — жовто-зелені, пінисті, з дуже неприємним запахом. Може супроводжуватись печінням і болем.

Лікування: медичні препарати, статеве утримання під час терапії. Лікуватися мають обидва партнери.

Гонорея

Інфекція, яка передається статевим шляхом. Викликає жовті, гнійні виділення із запахом. Можливі болі, печіння під час сечовипускання.

Лікування: антибіотики за призначенням лікаря. Несвоєчасне лікування може призвести до безпліддя.

Коли звертатися до лікаря

Якщо запах не минає після кількох днів домашнього лікування.

Якщо з’явилися болі, свербіж, незвичні виділення.

Якщо є підозра на ІПСШ.

Якщо запах супроводжується підвищенням температури.

Профілактика вагінального дискомфорту

Щоденна гігієна з використанням м’яких засобів (без ароматизаторів).

Вибір бавовняної білизни.

Уникнення надмірної інтимної гігієни (особливо спринцювання).

Відмова від синтетичної білизни та тісного одягу.

Використання презервативів.

Регулярні гінекологічні огляди.

Ця тема делікатна, але дуже важлива. Знання про власне тіло та уважне ставлення до змін — перший крок до здоров’я та впевненості у собі.