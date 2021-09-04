Самообстеження молочних залоз: як і коли перевіряти груди

Рак молочних залоз посідає третє місце в структурі жіночих онкологічних захворювань. За даними національного Інституту раку, минулого року хворобу діагностували у 12 тис. українок.

Про те, як і коли проводити самообстеження грудей, і чому самоогляд не скасовує візит до лікаря розповіла лікарка-мамологиня в клініці ISIDA Світлана Юріївна Навроцька.

Правила самообстеження грудей

Самообстеження молочних залоз — це регулярне обстеження грудей на наявність змін. В ідеалі воно повинно проводитися щомісяця після завершення менструації від 5 до 12 дня менструального циклу. Бажано — щомісяця в один і той самий день циклу, наприклад, на 7 день.

Якщо у вас нерегулярний менструальний цикл, проводите самообстеження грудей після завершення поточної менструації і у разі відсутності болю або набухання в молочних залозах.

Для самообстеження зніміть бюстгальтер, станьте перед дзеркалом в добре освітленій кімнаті і опустіть руки вздовж тулуба (поставте на пояс). потім:

1. Огляньте зовнішній вигляд обох молочних залоз — сильний "перекіс", набряклість, втягнення шкіри, зміщення молочної залози в бік не є нормою. Невелика асиметрія, яка була раніше, не привід для паніки;

2. Оцініть стан шкіри — шкіра в зоні грудей не повинна бути червоною, зморщеною, втягнутою, лущитися або свербіти. Поява висипу, "лимонної кірки", ямок або горбків — небажані стани;

3. Стисніть сосок двома пальцями, подушечками пальців промацайте шкіру навколо соска за годинниковою стрілкою. У нормі сосок повинен мати рівне світло-рожеве або темно-коричневе забарвлення. Ареола навколо соска — чіткий, рівний контур. Сверблячка, зморщення, втягнення соска, поява навколо нього кірок, тріщин або виразок, присутність виділень будь-якого кольору або болю під час стискання — тривожні симптоми;

4. Підніміть руку вгору, зігніть в лікті. Подушечками пальців на протилежній руці промацайте тканини молочної залози. Спочатку обстежте на наявність утворень зовнішній шар шкіри, епідерміс, промацуючи її повільними, круговими рухами. Потім втискальними рухами досліджуйте глибокі тканини молочної залози.

Напрямок рухів під час пальпації — від ключиці до нижнього ряду ребер, від центру грудної клітки до пахвових западин. Під час того, коли промацуєте, звертайте увагу на наявність ущільнень під шкірою і на стан лімфатичних вузлів під пахвами. Вузли не повинні бути збільшеними, боліти під час натискання, підіймання руки або у стані спокою;

5. Повільно підніміть обидві руки вгору — груди повинні "витягуватися" вгору без болю і бути симетричними.

Після огляду перед дзеркалом обстежте груди в положенні лежачи. Ляжте на спину на рівну тверду поверхню. Під обстежувані груди підкладіть валик або подушку, руку заведіть за голову, зігнувши в лікті. Протилежною до обстежуваних грудей рукою повільно промацайте тканини, рухаючись за спіраллю у напрямку від пахви до соска. Можна розділити груди подумки на чотири квадрати, і на кожному квадраті промацувати тканини згори донизу.

Про підводні камені самоообстеження

Самообстеження — це безкоштовний метод огляду жінкою грудей в домашніх умовах, але не найнадійніший. По-перше, ви не можете намацати маленьке новоутворення, розташоване в глибоких тканинах. По-друге, не виявивши в грудях ущільнення в поточному місяці, заспокоюєтеся і відкладаєте візит до мамолога. Водночас ви можете проводити самоогляд неправильно або побіжно через страх виявити ущільнення. Жінкам із середнім і високим ризиком розвитку раку молочних залоз Американське онкологічне співтовариство (American Cancer Society, ACS) не радить проводити самообстеження грудей через ризик пропустити початок розвитку хвороби.

На сьогодні найінформативнішими і точними методами профілактики раку молочних залоз є ультразвукова діагностика або мамографія. Жінкам до 40 років традиційно раз на рік проводиться ультразвукова діагностика. Після 40 років — мамографія, оскільки з віком молочні залози втрачають щільність і змінюють структуру. А мамографія дозволяє чітко їх візуалізувати.

Самообстеження не замінює візит до мамолога, але кожна жінка повинна знати, який вигляд мають її груди в нормі, щоб помітити зміни. Водночас наявність ущільнення не завжди свідчить про розвиток раку молочних залоз. Це може бути доброякісна пухлина, наприклад, фіброаденома або кіста.

Обов'язково звернутися до мамолога я раджу жінкам, які:

понад рік не перевіряли груди;

мають генетичну схильність до раку молочних залоз — РМЗ був у мами, бабусі, сестри, тітки;

відчувають біль в грудях під час менструації;

помітили будь-які зміни в зоні грудей або пахвовій зоні.

Захворювання молочної залози, зокрема — рак, лікується, але успішність і тривалість лікування залежить від стадії захворювання. Тому не зволікайте із візитом до лікаря, особливо, якщо вас щось турбує.

Заплануйте обстеження грудей сьогодні заради здорового майбутнього!

Читайте також: Чому болять молочні залози: що має насторожити

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання