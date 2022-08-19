Що форма грудей може розповісти про ваше здоров'я

Ви пам'ятаєте, коли востаннє розглядали свої груди в дзеркалі? Якщо виявиться, що ви вже розміняли четвертий десяток, але свої груди востаннє бачили у старшій школі, або розміняли п'ятий, але запам'ятали їх періоду грудного вигодовування молодшої дитини, варто повернутися до дзеркала. Ми вам розповімо навіщо.

Груди у всіх різні, і це нормально, кожні груди мають свою унікальну форму та розмір. Тим не менш, є деякі стандартні форми, які можуть допомогти вам дізнатися більше про своє здоров'я.

The Sun назвав 7 найпоширеніших форм грудей та розповів, як вони можуть охарактеризувати ваше здоров'я, самопочуття, спосіб життя та на які можливі проблеми вказують.

Груди у формі краплі

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Якщо у вас краплеподібні груди, то вони, найімовірніше, будуть круглими, а нижня частина буде трохи повнішою за верхню.

Груди у формі краплі — це популярний запит від жінок, які бажають зробити операцію зі їх збільшення, оскільки вважається, що це максимально природна і досконала форма жіночих грудей.

Подовжені груди

Подовжені груди зазвичай вузькі з спрямованими вниз сосками.

Іноді груди витягуються з віком – що природно. Важливо, щоб з віком ви стежили за своїми грудьми щодо будь-яких змін. Якщо ви постійно пригоорблюєтесь, це вплине на ваші груди, оскільки гравітаційне тяжіння прискорить проблему обвисання грудей.

Ви насправді цього не відчуваєте, але натягування розтягують зв'язки Купера (тонкі волокна, які проходять через груди і з'єднують глибинні шари тканин). Завдяки Куперовим зв'язкам підтримується форма і пружність грудей, розтягування цих зв'язок псує їхню форму.

Тому для профілактики провисання грудей варто стежити за поставою та носити бюстгальтер.

Груди круглої форми

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Якщо у вас круглі груди, то вони мають однакову повноту зверху і знизу. Жінки з круглими грудьми зазвичай мають великі молочні залози. Великі круглі груди — предмет жіночої гордості і водночас джерело проблем зі здоров'ям.

У дослідженні, опублікованому в Open Orthopedics Journal, йдеться про те, що біль у плечі та шиї, пов'язаний з грудьми, виникає в результаті зміни центру тяжкості, а великі або важкі груди можуть призвести до постійної напруги середніх і нижніх волокон грудної клітки, трапецієподібного м'яза та пов'язаних з нею груп м'язів.

Жінки з великими грудьми також відчувають біль у спині та шиї через вагу, яку вони несуть. Крім того, багато жінок з великими грудьми важко знаходять для себе бюстгальтер відповідного розміру.

Збільшення розміру грудей та спосіб носіння бюстгальтера можуть мати біомеханічні наслідки для грудного відділу хребта та навколишньої мускулатури.

Форма дзвону

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Якщо у вас груди у формі дзвона, то вони будуть більш круглими внизу. Експерти кажуть, що це може сприяти появі висипу. Ваші груди будуть тертися об шкіру живота, викликаючи тертя, вологість та попрілості.

Іноді під грудьми може формуватися потовий висип, викликаний грибковим захворюванням.

Атлетичні груди

Якщо у вас більш спортивна форма купі, то, швидше за все, вона невеликого розміру. Це може бути ознакою того, що ви регулярно займаєтеся спортом або тренуєтеся, що має такі переваги, як підтримка ваги та краща якість сну.

Якщо у вас спортивні груди, то, наймовірніше, вони широкі, з великою кількістю м'язів і меншою кількістю грудної тканини.

Асиметричні груди

У людей з асиметричними грудьми зазвичай одна більша за іншу, і це звичайна справа. Це може бути пов'язано з низкою речей, таких як травма, статеве дозрівання та гормональні зміни. Вагітність — ще один стан, який може означати асиметричну зміну розміру ваших грудей.

Ще одне захворювання включає атипову гіперплазію проток, яка виникає, коли молочні протоки у грудях надмірно розростаються. Стан не є раком, але дослідження показали, що він може збільшити ризик захворювання на майбутнє.

Довгі груди

Якщо у вас довгасті груди, то вони зазвичай мають однакову форму від основи грудей до соска.

Часто жінки з такою формою грудей прагнуть скоригувати їхню форму до округлішої і часто відчувають з цього приводу стрес. Хоча це зовсім не привід для занепокоєння, тому що будь-яка форма грудей є неповторною і прекрасною.

Головне, стежити за їхнім станом та своїм здоров'ям. Більшість випадків раку молочної залози виявляють у жінок віком 50 років і більше. Тому в цей період не можна пропускати профілактичні огляди та діагностичні процедури.

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