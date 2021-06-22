Що потрібно зробити, щоб не захворіти на рак шийки матки: фактори ризику та профілактика

З усіх видів раку у жінок 1 з 25 випадків — це рак шийки матки. Які фактори ризику раку шийки матки і як себе вберегти від хвороби?

Щорічно близько 2,5 тисячі українських жінок чують діагноз "рак шийки матки". Більше половини з них ніколи не одужають, тому що звернулися до лікаря запізно — у 5 з 10 пацієнток, немає шансів на повне одужання. Найсумніше, що проблема найчастіше стосується молодих жінок, професійно активних, які знають про ризики для здоров'я і необхідності профілактичних оглядів, але не виконують їх. Ранні стадії раку шийки матки та передракових уражень перебігають безсимптомно, тому так важливий регулярний скринінг.

Фактори ризику раку шийки матки

Виявлено безліч факторів ризику раку шийки матки, багато з яких явно пов'язані з сексуальною активністю жінки: ранній статевий акт, часта зміна статевих партнерів, практика незахищених інтимних контактів. Крім того, до важливих факторів ризику належать:

інфікування онкогенними типами вірусу ВПЛ — 16, 18, 31, 33, 45;

куріння і сімейний анамнез раку шийки матки;

вірус простого герпесу 2 типу (генітальний герпес);

багатоплідна вагітність і важкі пологи;

серія променевих процедур (променева терапія в зоні малого таза).

До групи високого ризику також входять жінки, які проходили лікування дисплазії шийки матки, а також пацієнтки з наявністю захворювань імунодефіцитного характеру.

Найважливішим із згаданого вище є виявлення хронічної інфекції онкогенним вірусом папіломи (ВПЛ), відповідальної за більшість випадків раку шийки матки.

Цитологія — базовий етап профілактики раку шийки матки

Тест Папаніколау, або цитологія, — основний метод раннього виявлення раку шийки матки. Матеріал обстеження отримують в рамках стандартного гінекологічного огляду, а далі відправляють в цитологічні лабораторії для подальшого аналізу.

Якщо мазок Папаніколау нормальний і немає факторів ризику, що привертають до раку шийки матки, жінкам рекомендується повернутися для здавання цитології через три роки. Пацієнткам, з підвищеним ризиком розвитку захворювання, наприклад, ВІЛ-інфікованим, які приймають імунодепресанти, після хіміопроменевої терапії, з підтвердженою інфекцією онкогенного ВПЛ, необхідно здавати цитологічний мазок раз на рік (іноді лікар може рекомендувати кожні 6 місяців).

Якщо мазок важко оцінити через надлишок лейкоцитів на тлі запального процесу, рекомендується подальше спостереження після лікування. Варто відзначити, що сама жінка має великий вплив на правильність проведення мазка Папаніколау і подальшу його оцінку. Дотримання деяким простим правилам процедури збільшує шанси на отримання об'єктивного результату. Так, за 24 години до взяття мазка не можна використовувати вагінальні засоби і спринцювання, також слід утриматися від статевого акту. Крім того, цитологічний мазок слід брати не менше ніж через 4 дні після останнього дня менструації і не пізніше, ніж за 3-4 дні до початку наступного циклу.

У разі виявлення тривожних змін в мазку лікар повинен направити пацієнтку на кольпоскопію — більш докладне обстеження шийки матки за допомогою спеціального оптичного приладу.

Щеплення від ВПЛ — первинна профілактика. Наскільки безпечно вакцинуватися?

Було відзначено, що близько 70% онкологічного процесу в шийці матки було викликано онкогенними типами ВПЛ 16 і 18. З цього можна зробити висновок, що найбільш ефективним методом профілактики онкології є своєчасне проведення вакцинації.

Вакцини проти ВПЛ містять вірусоподібні частки, отримані шляхом генетичної рекомбінації. Сьогодні доступні три варіанти вакцини проти ВПЛ: 2-валентна, 4-валентна і 9-валентна.

Основне завдання вакцини — захистити від найбільш онкогенних типів вірусу і знизити ризик розвитку передпухлинних поразок органів малого таза.

Ефективність профілактики раку шийки матки за допомогою вакцинації висока. Вакцини запобігають неопластичним змінам приблизно у 90% вакцинованих людей. Крім того, частота передракових станів у вакцинованих жінок значно нижча.

Також читайте Папіломавірус: навіщо потрібне щеплення

Наскільки безпечно вакцинуватися? Щоб розвіяти всі сумніви, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) провело ретельний аналіз даних і опублікувало повідомлення, в якому визнало вакцинацію проти ВПЛ безпечною. Крім того, Американська академія педіатрії в своєму звіті за лютий 2016 року оприлюднила дані, які також показали безпеку проведення вакцинації.

І ще: Центри з контролю і профілактиці захворювань США, такі як Centers for Disease Control and Prevention і CDC, випустили чіткі рекомендації, що підтверджують ефективність, а також безпеку вакцин проти ВПЛ.

Симптоми раку шийки матки. Будьте уважні!

На ранніх стадіях зазвичай відсутні ознаки раку шийки матки. Саме тому так важливі систематичні гінекологічні огляди в поєднанні з цитологічним дослідженням. У більш запущених випадках можуть з'явитися такі симптоми, як:

невелика кровотеча між менструаціями;

більш тривалі і рясні менструації, ніж зазвичай;

біль під час статевого акту;

кровотеча після інтимної близькості;

постменопаузальна кровотеча (кров'янисті виділення під час менопаузи);

підозрілі виділення з піхви (рясні, гнійні, з неприємним запахом і т.п.).

Виникнення будь-якого з перерахованих вище симптомів — показання до термінового відвідування гінеколога!

Американське онкологічне товариство спільно з ВООЗ рекомендує різні варіанти скринінгу раку шийки матки: скринінг на віруси, цитологію або і те, і іте. Однак було чітко підкреслено, що незалежно від того, який аналіз виконується, найголовніше — проводити його регулярно.

Читайте також: Рак шийки матки: симптоми, причини, діагностика

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання