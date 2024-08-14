Що таке менструальний диск і як він працює: розповідає експертка зі статевої освіти

Менструальний диск може стати гідною заміною прокладок та тампонів у "ці дні" календаря.

На сторінці utrusakh розповіли про менструальні диски, що це таке та як їх використовувати. Перше, що слід зазначити, це те, що менструальні диски поділяються на два типи: одноразові та багаторазові. Вони є вдосконаленою версією менструальної чаші та мають свої особливості використання.

Одноразові менструальні диски призначені для одноразового використання, багаторазові диски виготовлені з матеріалів, які можна промивати та використовувати повторно, що робить їх екологічно чистим і економічним вибором.

Матеріал

Багаторазові менструальні диски виготовлені з м’якого медичного силікону, що забезпечує їхню гнучкість і комфорт при використанні. На відміну від них, одноразові диски складаються лише з силіконового кільця та целофанової мембрани, що робить їх менш зручними для тривалого використання.

Деякі виробники багаторазових дисків оснащують їх спеціальною силіконовою мотузочкою, щоб полегшити процес витягання. Це особливо може бути корисним, адже введення та виведення менструального диска може вимагати певних навичок і звикання. Ця мотузочка дозволяє зменшити дискомфорт і спростити процес витягання диска.

Застосування

Менструальний диск необхідно скласти та ввести у вагіну, підсунувши його під шийку матки. Після введення диск самостійно розправляється всередині завдяки своїй гнучкій конструкції. Хоча диск може здаватися досить великим, вагіна має анатомічну форму, яка дещо нагадує "грибочок", вона розширюється ближче до шийки матки, забезпечуючи достатньо місця для диска. Тому, попри свій діаметр, диск комфортно розміщується всередині та виконує свою функцію.

Усі менструальні виділення потрапляють прямо в диск і накопичуються там. Коли диск заповниться, його потрібно дістати, підчепивши за спеціальну мотузочку або краєчок пальцем. Для зручності краще робити це над унітазом або в душі. Після того як ви дістанете диск його вміст потрібно вилити в туалет.

Якщо ви користуєтеся багаторазовим менструальним диском, після вилучення його потрібно ретельно промити, а також прокип'ятити для дезінфекції перед наступним використанням. Якщо ж у вас одноразовий диск, просто викиньте його після використання.

Комфорт

Менструальний диск забезпечує велику свободу дій і комфорту. З ним ви можете плавати, займатися спортом, адже він надійно фіксується всередині, займатися вагінальним сексом, оскільки диск розташований під шийкою матки та не заважає процесу, ви можете насолоджуватися інтимними моментами життя.

Диск може залишатися всередині до 12 годин без заміни, що робить його зручним для тривалого носіння без потреби частої заміни.

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