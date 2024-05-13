Що викликає світлі кров'яні виділення після менопаузи: 5 причин і коли слід турбуватися

Причини світлих кров'янистих виділень після менопаузи можуть бути несерйозними, але варто знати, коли слід звернутися до лікаря.

Вважається, що менопауза настає через 12 місяців після останньої менструації. Якщо через рік ви знову побачите кров, навіть якщо це просто легкі кров'янисті виділення у вас, безперечно, можуть виникнути хвилювання та питання. Таке може статися з будь-ким і є досить поширеним явищем, але, в будь-якому разі, якщо це сталося, завжди варто поговорити про це з лікарем.

Насправді є безліч причин появи світлих кров'янистих виділень після менопаузи. Про те, чому вони бувають і які безпечні, розповідає Woman&home.

Незважаючи на те, що під час перименопаузи слід очікувати деякої кровотечі, будь-яка кровотеча після менопаузи відома як постменопаузальна кровотеча і не є нормальною. Причини можуть бути несерйозними і легко усуваються, але навіть легкі кров'янисті виділення є ознакою того, що щось не так у постменопаузі.

Будь-яка жінка, яка зазнає кровотечі в постменопаузі, має звернутися до лікаря. Навіть якщо це трапляється лише один раз, її необхідно перевірити, і це не завжди є приводом для занепокоєння, каже докторка Ширін Лакхані, лікарка загальної практики та фахівчиня із жіночого здоров'я.

Ось основні причини таких виділень.

Гормональні зміни

Гормональні зміни під час менопаузи / Фото: Credits

Яєчники виробляють дуже мало естрогену після менопаузи, але гормональні зміни все ще можливі і можуть спричинити легкі кров'янисті виділення, каже доктор Ашфак Хан, консультант, акушер-гінеколог. Гормональні коливання можуть виникати через такі фактори, як стрес, приймання деяких ліків або супутні захворювання, каже він.

Як і в менструальному циклі перед менопаузою, високий рівень кортизолу та стану психічного здоров'я, такі як депресія, тривога та безсоння можуть впливати на гормони в постменопаузі.

Приймання ліків

Медикаменти / Фото: Credits

Якщо ви нещодавно почали приймати нові ліки, варто подивитися побічні ефекти, вказані в інструкції.

Зміни дози гормональної терапії можуть призвести до постменопаузальної кровотечі, каже докторка Лакхані, як і деякі препарати, що розріджують кров, та ліки для психічного здоров'я.

Вагінальна атрофія

Естроген — це гормон, який сприяє потовщенню шкіри та виробленню колагену — білка, з якого складаються багато тканин організму, включаючи внутрішні тканини. На жаль, зниження рівня естрогену під час менопаузи може мати протилежний ефект і викликати витончення, висихання та запалення стінок піхви, а також стан, відомий як атрофія піхви.

Тертя, яке може виникнути об стінки, може призвести до запалення та руйнування тканин, що в кінцевому підсумку призводить до кров'янистих виділень або легких кровотеч після менопаузи, каже докторка Тіффані Фам, акушерка та гінекологиня. Це найпоширеніша причина кровотечі, яка виникає приблизно у 60% випадків.

Тим, хто відчуває сухість та атрофію піхви, може допомогти гормональна терапія (ЗГТ), яка може замінити естроген в організмі, рівень якого знижується. Це підійде не всім, але про це слід поговорити з лікарем на прийманні.

Інфекції

Однією з інших поширених причин світлої плями після менопаузи є інфекції, такі як кандида, бактеріальні інфекції або захворювання, що передаються статевим шляхом.

Хоча всі вони серйозні, якщо їх не лікувати, за ранньої діагностики вони можуть бути не чим іншим, як неприємною незручністю. Більшість із них можна лікувати вдома за допомогою безрецептурних кремів та/або антибіотиків.

Аномалії

Одна з причин, через яку так важливо поговорити з лікарем про свої виділення, навіть якщо це трапилося лише один раз, полягає в тому, що це також може бути ознакою серйозної проблеми.

Мажучі виділення після менопаузи іноді можуть бути ознакою серйозніших проблем, таких як поліпи матки або шийки матки, гіперплазія ендометрію або навіть рак матки або шийки матки, каже доктор Хан.

Якщо це є причиною кров'янистих виділень, ваш лікар або гінеколог може провести медичний огляд, призначити аналізи крові, УЗД або біопсію. Звідси вони можуть визначити причини та розробити план лікування.

Раннє виявлення та лікування захворювань необхідні досягнення оптимальних результатів.

Чи нормальні кров'янисті виділення під час менопаузи

Виділення під час менопаузи / Фото: Credits

Ні, будь-яка кровотеча або кров'яні виділення після менопаузи не є нормальними, стверджують експерти, і вам завжди слід звернутися до лікаря, якщо ви помітили це хоча б один раз. Дуже важливо проконсультуватися із лікарем, щоб визначити основну причину.

Можливо, турбуватися нема про що. Найбільш поширена причина кровотеч у період менопаузи – вагінальна атрофія – як правило, доброякісна, тому це не завжди тривожний симптом.

Сухість і такі симптоми, як свербіж шкіри і біль під час сексу, пов'язані з атрофією піхви, дуже поширені, вважається, що близько 50% жінок, які переживають менопаузу, відчувають цю проблему — і вона легко піддається лікуванню після діагнозу.

Проте, як зазначалося, тривожні причини варто виключити.

Коли слід турбуватися

Експерти кажуть, що вам слід звернутися до лікаря, щойно ви помітите кровотечу через кілька місяців або років після менопаузи, але особливо, якщо вона зберігається або супроводжується іншими симптомами, такими як біль у ділянці тазу, виділення з піхви або кровотеча під час або після статевого акту, оскільки це ознака чогось серйознішого.

Також важливо звернутися до лікаря, якщо:

Виділення, що мажуть, постійні або рецидивні.

У вас рясні місячні після 40.

Кровотеча супроводжується зсіданням крові.

Ви відчуваєте біль або дискомфорт у ділянці тазу.

Ви помічаєте інші тривожні симптоми, такі як незрозуміла втрата ваги, втома чи зміни у роботі кишечника чи сечового міхура.

Навіть якщо це не конкретно кров'яні виділення, зверніться до лікаря. Також рекомендується звернутися за консультацією, якщо спостерігається лише невелика кількість крові, а також рожеві чи коричневі виділення.

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