"Синдром медового місяця": як уникнути посткоїтального циститу

Нерідко трапляється, що на перший чи другий день після статевого акту у жінки виникають скарги на неприємні відчуття в зоні уретри, що схожі на звичайний цистит, а саме: часте сечовипускання, біль, печія в зоні сечовипускного каналу та інші.

Таке може трапитися навіть після першого статевого контакту в житті жінки. Ця хвороба має назву посткоїтальний цистит, який відрізняється від класичного тим, що виникає тільки після статевого акту і має гінекологічно-урологічний характер. Докладніше про цю хворобу розповіла Людмила Шевчук - акушерка-гінекологиня Житомирського медичного центру "Медібор".

Хвороба атакує після статевого акту

Посткоїтальний цистит ще називають "синдромом медового місяця". Цю назву хвороба набула ще в давні часи, коли дівчата зберігали цноту до самого весілля, і часто після першої шлюбної ночі їх атакувала неприємна хвороба. Річ у тім, що під час розривання дівочої пліви отримують пошкодження уретра і піхва, а це "ворота" для інфекцій. Посткоїтальний цистит - захворювання сечовивідних шляхів, що перебігає у вигляді запального процесу слизової оболонки сечового міхура.

Посткоїтальний цистит може бути не тільки у дівчат після першої інтимної близькості, а і у зрілих жінок, які давно живуть статевим життям, а також навіть у жінок, що перебувають у клімактерічному періоді. Але завжди - після статевого акту.

Які симптоми хвороби?

Жінка відчуває печіння слизової оболонки піхви, часті поклики до сечовипускання, різі під час сечовипускання, постійне відчуття наповненості сечового міхура, неприємні відчуття в зоні уретри (біль, поколювання, подразнення), почервоніння зовнішніх статевих органів. Може бути коричневий колір сечі з домішками крові. Через такий неприємний стан жінка постійно перебуває у емоційній напруженості, а зазначені симптоми її просто виснажують. Вона відмовляється від сексуального життя і все це відображається на взаєминах із чоловіком.

Статевий контакт не є причиною хвороби

Ця хвороба викликається бактеріальною інфекцією, частіше за все - кишковою паличкою. Водночас статевий контакт не є безпосередньою причиною виникнення цього захворювання. Він лише відіграє роль пускового механізму, а причин може бути багато.

Одна з них - це особливість анатомічної будови жінки, тобто коли отвори піхви і уретри розташовані дуже близько один до одного. Тоді під час статевого акту уретра сильно подразнюється, слизова травмується і внутрішню поверхню уретри атакують бактерії. Ще одна причина - надмірна рухливість самого сечівника під час статевого контакту, що спрощує потрапляння інфекції.

Якщо статевий контакт триває доволі довго, а у жінки спостерігається надмірна сухість слизової оболонки статевих шляхів, то у слизовій оболонці можуть виникати пошкодження у вигляді мікротріщинок, через які до товщі слизової потрапляє мікроорганізм. Такі мікротріщинки можуть виникати і в період лактації, або в період клімаксу, коли у жінки не виробляється достатня кількість змазки, і тоді до слизової легко потрапляють бактерії. Вони проникають і тоді, коли жінка носить синтетичну або дуже тісну білизну. Крім того, коли статеві партнери застосовують по черзі різні види сексу (вагінальний і анальний), кишкова паличка дуже легко потрапляє до уретру.

Ще одна причина - зниження рівня лактобактерій у піхві, внаслідок чого знижується реакція самого середовища, тобто середовище піхви замість слабкокислого стає лужним. Така ситуація призводить до бактеріального вагінозу (незапального синдрому), за якого активується кишкова інфекція. В такому разі вона може швидко розвиватися і викликати запалення.

Якщо жінки використовують занадто багато сперміцидів (свічки, які застосовують для профілактики вагітності), наприклад, 5-6 разів за один вечір, це призводить до порушення мікробіоциноза піхви. Тобто сперміциди знищують усі бактерії, як хороші так і погані. А це викликає бактеріальний вагіноз, який пришвидшує ріст кишкової палички.

Що робити для профілактики та як лікуватись?

Після статевого контакту жінка повинна зробити водне зрошення зовнішніх статевих шляхів без мильних засобів, тобто просто підмитися водою. Зробити сечовипускання, навіть якщо не дуже хочеться. Це робиться для того, щоб сеча змила мікроорганізми зі стінок уретри і вони не почали розвиватися.

Потрібно також стежити за дієтою: не їсти надміру солоного, смаженого, жирного та копченого. Важливо не забувати споживати багато води - в середньому півтора-два літри на день. Дуже добре пити морс із журавлини, адже вона має лікувальний ефект і попереджає розвиток патологічних бактерій.

Для профілактики добре приймати й інші природні уроантисептики, які можуть бути у вигляді гелів, саше чи в іншій зручній для приймання формі.

Специфічні уросептики та антибіотики призначає гінеколог або уролог після обстеження пацієнта, та враховуючи результати його аналізів: мазок на мікрофлору, аналіз сечі, УЗД сечового міхура та інші.

Якщо виявилося, що після сексу у вас виникає цистит через анатомічні аномалії, про які ми вже говорили, лікар може запропонувати оперативне втручання - транспозицію уретри. Адже якщо жінка страждає після кожної інтимної близькості, це надалі може привести до психологічних та психічних розладів.

Чи можна вилікуватись самостійно?

Деякі жінки намагаються лікувати посткоїтальний цистит самотужки, але це серйозна помилка, тому що через неграмотне лікування інфекційний процес буде прогресувати далі та перейде у хронічний. Не можна робити спринцювання, ванночки та гріти низ живота, тому що інфекція може поширитися вгору сечовивідними шляхами і призвести до запалення нирок, чи поширитися вгору шийкою матки та призвести до запалення яєчників.

Головне для жінки - пам'ятати про особисту гігієну до та після статевого контакту, а також про необхідну контрацепцію, яка захищає від можливих інфекцій жінку та її статевого партнера.