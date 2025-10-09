Скільки триває менопауза: відповіді експерта

Менопауза / © Credits

У більшості людей жіночої статури перименопауза починається у віці від 45 до 55 років. Після року без менструації настає менопауза та наступає постменопауза, яка триває все життя.

Healthline нещодавно запитали Шилпу Амін, докторку медичних наук, про розмежування цих стадій одна від одної.

Як довго зазвичай триває перименопауза

Початок або перехід до менопаузи називається «перименопаузою». У більшості людей перименопауза починається у віці від 45 до 55 років. Тривалість перименопаузи може відрізнятися, якщо ви:

маєте сімейний анамнез ранньої менопаузи

курите або курили

перенесли гінекологічну операцію (гістеректомію або оофоректомію)

пройшли лікування раку

Перименопауза може тривати від кількох місяців до 8 років — або в середньому 6 років. Тривалість її тривалості може залежати від:

генетики

раси

етнічної приналежності

культури

способу життя

середовища

Коли починається менопауза

Після того, як менструації припиняються протягом 12 місяців поспіль (ваші яєчники більше не виробляють естроген і припиняють вивільняти яйцеклітини), ви досягли менопаузи.

Середній вік настання менопаузи становить 52 роки. Залежно від вашої особистої та сімейної історії здоров’я, ви можете досягти менопаузи раніше або пізніше цього віку.

Як дізнатися, на якій стадії менопаузи я перебуваю

Під час перименопаузи ви можете спостерігати сильні або легкі кровотечі під час менструації або кров’янисті виділення між циклами. Ваші менструації будуть нерегулярними та рідкісними.

Перименопауза також може бути пов’язана з будь-якою комбінацією, тяжкістю та частотою таких симптомів:

припливи

нічна пітливість

труднощі зі сном

дискомфорт у суглобах та м’язах

болючість під час сексу

сечостатевий синдром менопаузи

сухість, печіння або свербіж у піхві

зміни настрою

забудькуватість

дратівливість

труднощі з концентрацією уваги.

Зміни та симптоми менструального циклу корелюють з коливаннями рівня статевих гормонів естрогену та прогестерону.

Рівень цих гормонів починає знижуватися з початком менопаузального переходу та швидше знижується ближче до менопаузи.

Ви досягаєте менопаузи після 12 місяців поспіль без менструації. Потім ви вступаєте в постменопаузу.

Як дізнатися, коли менопауза закінчилася

Менопауза знаменує кінець вашого репродуктивного періоду. Від цього моменту ви перебуваєте в постменопаузі, яка триває все ваше життя.

Симптоми перименопаузи можуть тривати протягом цього часу. Ризик таких ускладнень зі здоров’ям вищий:

хвороби серця

низька щільність кісток (остеопенія, остеопороз)

падіння

інфекції сечостатевої системи

проблеми психічного здоров’я

проблеми з настроєм.

Яких ще змін можна очікувати під час менопаузи

Ваш метаболізм також змінюється разом із цим зниженням рівня гормонів, що пов’язано з:

змінами у здоров’ї серця

збільшенням ваги, збільшенням жиру на животі та іншими змінами складу тіла

зниженням щільності кісток

Отже: ви офіційно досягли менопаузи після цілого року без менструації. Стадія, що веде до цього моменту, називається «перименопаузою», а наступна стадія — «постменопаузою».

Тривалість перименопаузи різна для кожного і залежить від багатьох факторів. Деякі люди також можуть відчувати симптоми перименопаузи в постменопаузі.

З наближенням менопаузи важливіше, ніж будь-коли, взяти під контроль своє здоров’я. Поговоріть зі своїм лікарем про те, як ви можете підтримувати найкраще функціонування кісток, серця та розуму.