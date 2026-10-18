Симптоми менопаузи: лікарі назвали ознаки, які часто плутають із втомою

Жінка з вентилятором / © Credits

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Ми часто говоримо так, ніби менопауза триває роками, проте насправді це конкретний момент у часі: 12 місяців після останньої менструації. Період до цього називається перименопаузою, він характеризується нерегулярними менструаціями та добре відомими симптомами, як-от припливи, порушення сну й перепади настрою, які виникають через коливання рівня гормонів, зокрема естрогену.

Після настання менопаузи симптоми у багатьох жінок зазвичай слабшають, проте для збереження здоров’я у зрілому віці все ще можуть знадобитися медикаментозна терапія (наприклад, замісна гормональна терапія — ЗГТ) та певні зміни у способі життя.

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Тож як зрозуміти, що таке перименопауза, або визначити, чи наближається менопауза?

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Woman&Home поспілкувався з провідними фахівцями у сфері допомоги жінкам під час менопаузи, щоб з’ясувати, на які симптоми варто звернути увагу, як визначити свій етап та яка підтримка доступна кожній жінці.

Що таке менопауза

Менопауза настає тоді, коли у жінки протягом року не було менструацій, пояснює докторка Луїза Ньюсон. Це відбувається через те, що яєчники припиняють належним чином функціонувати, що призводить до зниження рівня гормонів.

За словами докторки Аарті Сіни, сімейної лікарки та амбасадорки платформи, присвяченої темі менопаузи, для підтвердження менопаузи навіть не обов’язково здавати аналіз крові. На цьому етапі яєчники більше не виробляють яйцеклітини, а рівень естрогену залишається низьким. Симптоми, характерні для перименопаузи, як-от припливи та перепади настрою, можуть стати менш вираженими, натомість на перший план можуть вийти інші прояви: сухість піхви, проблеми із сечовиділенням, а також загальні болі в тілі.

Середній вік настання менопаузи становить 51 рік. Проте все індивідуально та залежить від таких чинників, як генетика і стан здоров’я.

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Які симптоми менопаузи

Під час перименопаузи менструації можуть стати нерегулярними або рясними, а після настання менопаузи вони припиняються зовсім. Якщо після настання її з’являються будь-які кровотечі чи кров’янисті виділення, обов’язково зверніться до лікаря.

В іншому симптоми перименопаузи та менопаузи дуже схожі:

Відсутність менструацій: офіційно менопауза настає тоді, коли менструації відсутні протягом 12 місяців.

Сухість піхви: згідно з дослідженням, близько 19% жінок стикаються з цим симптомом у перші роки перименопаузи, а у віці від 57 до 69 років цей показник зростає до 34%. Це викликає дискомфорт і може ускладнити статеве життя під час менопаузи.

Болі в тілі: біль у суглобах виникає через зниження рівня естрогену, який зазвичай захищає суглоби від запалення. Зі зниженням рівня гормонів ми також втрачаємо щільність кісткової тканини, що без відповідних заходів може призвести до таких станів, як остеопороз.

Пригнічений настрій: під час менопаузи можуть виникати психологічні симптоми: пригнічений настрій, брак енергії, нав’язливі думки, відчуття власної неповноцінності, низька самооцінка, втрата впевненості в собі та дратівливість. У деяких жінок у цей період навіть з’являються думки про самогубство.

Припливи жару: якщо ви раптово відчуваєте сильний жар, який поширюється в усьому тілі та на обличчі, через що вам стає занадто гаряче, ви пітнієте, а шкіра червоніє — можливо, у вас трапляються припливи. Втім, у багатьох жінок після завершення перименопаузи частота таких нападів зменшується.

Зміни в роботі травної системи: Гормональні зміни під час менопаузи можуть спричиняти низку проблем із травленням, зокрема нудоту, діарею, спазми та здуття живота.

«Туман у голові»: жінкам може бути важко згадати, навіщо вони зайшли до кімнати, вони можуть забувати про звичні справи чи прості дії, їм буває складно підібрати потрібні слова або згадати імена людей — загалом виникає відчуття певної ментальної розбалансованості. Також може бути важко зосередитися або сконцентруватися на поточному завданні.

Зміни у вазі: ​​ цілком нормально помічати збільшення ваги в ділянці талії (так званий менопаузальний живіт), оскільки зниження рівня гормонів призводить до відкладення жиру саме в цій зоні.

Порушення сну: припливи можуть виникати і вночі, через що деякі жінки страждають від нічної пітливості. Крім того, вони скаржаться на безсоння або зміни в режимі сну.

Що таке рання менопауза

Рання менопауза часто спостерігається у жінок віком до 45 років. Це буває нечасто, але таке може статися, пояснює докторка Ньюсон. Таку менопаузу ще називають передчасною недостатністю яєчників. Вона виникає у жінок віком до 40 років і є доволі поширеним явищем, яке може стосуватися приблизно однієї зі ста жінок віком до 40 років і однієї з тисячі жінок — віком до 30-ти.

Іноді рання менопауза настає без видимих ​​причин. В інших випадках вона може бути наслідком видалення яєчників (оперативного втручання) або їх пошкодження, наприклад, внаслідок приймання певних ліків чи променевої терапії. Менопауза може початися в будь-якому віці — навіть у підлітковому.

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Ранню менопаузу необхідно діагностувати та лікувати, оскільки жінки, у яких вона настає передчасно, піддаються вищим ризикам для здоров’я, ніж ті, у кого менопауза почалася у старшому віці.

Що допомагає за симптомів менопаузи

Замісна гормональна терапія (ЗГТ) є найефективнішим методом лікування багатьох симптомів менопаузи. Більшість жінок може безпечно застосовувати її під наглядом лікаря. Це може бути надзвичайно корисним для тих, хто стикається з припливами, нічною пітливістю, перепадами настрою і сухістю піхви — станом, який може призводити до таких проблем, як біль під час статевого акту.

Замісна гормональна терапія доступна в різних формах, зокрема у вигляді кремів, гелів або спреїв. Для жінок, які страждають від сухості піхви, можуть бути ефективними засоби місцевої дії — креми, вагінальні супозиторії (свічки) або кільця, які вводяться безпосередньо в піхву.

Однак не всі можуть або хочуть застосовувати ЗГТ. На щастя, існує чимало альтернатив. До них належать як медикаментозні засоби, спрямовані на усунення конкретних симптомів (наприклад, антидепресанти, які можуть призначатися за пригніченого настрою, ангедонії або тривожності в період менопаузи), так і зміни способу життя.

Хоча на ринку представлено багато дієтичних добавок і мультивітамінів, які нібито полегшують симптоми менопаузи, до них варто ставитися скептично адже переконливих доказів їхньої ефективності бракує.

Якщо ви шукаєте допомоги у зв’язку з симптомами менопаузи, зверніться до лікаря: він допоможе підібрати оптимальну для вас стратегію дій.

Які етапи менопаузи

Часто поняттям «менопауза» називають весь період — від появи перших симптомів до постменопаузи, проте насправді виділяють три окремі стадії. Ось як їх розрізнити.

Перименопауза — початковий етап і перехідний період від пременопаузи, коли в більшості жінок ще є менструації, до постменопаузи. Рівні естрогену та прогестерону в організмі жінки суттєво коливаються і поступово знижуються. Це може спричиняти різноманітні симптоми, зокрема припливи, перепади настрою, безсоння і нерегулярні менструації. Цей етап іноді триває кілька років.

Менопауза — конкретний момент у часі: день, що настає рівно через рік після останньої менструації. Якщо протягом 12 місяців поспіль у жінки відсутні місячні, це означає, що вона увійшла в період менопаузи. Це означає природне завершення репродуктивної функції та припинення менструацій. Настає цей етап після періоду перименопаузи.

Постменопауза — період, який настає одразу після цього. З одного боку, він пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку певних захворювань, зокрема хвороб серця та остеопорозу, проте для багатьох жінок цей час може стати й дуже позитивним етапом життя.

Поради щодо подолання симптомів менопаузи

Контролюйте рівень стресу: хоча порада «менше нервувати» видається простою, лікарі наголошують, що зниження рівня кортизолу справді має значний позитивний ефект.

Залишайтеся активними: продовжуйте займатися улюбленими видами фізичної активності, але поєднуйте силові вправи з кардіонавантаженнями — це допоможе підтримати щільність кісток і здоров’я серця.

Покращуйте якість сну: за словами докторки Сіни, багатьом у цьому допомагають практики усвідомленості та методи релаксації, наприклад, йога.

Перегляньте свій раціон: намагайтеся вживати продукти, які містять природні естрогени, наприклад, сою та інші рослинні сполуки (але обов’язково проконсультуйтеся з лікарем), обмежте вживання алкоголю, відмовтеся від куріння і споживайте достатню кількість білка.

Зверніться до свого сімейного лікаря: саме він зможе надати вам найкращу консультацію.щодо всіх варіантів лікування, включно з ліками, ЗГТ та будь-якими додатковими добавками, які ви повинні додати до свого раціону.

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