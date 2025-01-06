Типи естрогену: в чому різниця та як вони впливають на організм

Естроген – один із ключових гормонів жіночого здоров’я, про який ми часто чуємо, але не завжди до кінця розуміємо, як саме він працює.

Видання Stylist розкрило деталі про різні види естрогену, їхні функції та вплив на організм.

Попри те, що естроген відомий своєю роллю у регулюванні менструального циклу, його значення виходить далеко за межі репродуктивної системи. Цей гормон впливає на здоров’я кісток, імунну систему та навіть емоційний стан. Але важливо розуміти, що естроген – це не один гормон, а група, до якої входять три основні типи: естрадіол, естріол та естрон. Кожен із них виконує унікальні функції залежно від етапу життя жінки.

Типи естрогену та їхні функції

Естрадіол: головний гормон репродуктивного періоду

Естрадіол – найпотужніший із трьох естрогенів. Він є ключовим регулятором менструального циклу. Естрадіол сприяє розвитку та підтримці репродуктивної системи. Цей гормон виробляється переважно в яєчниках і досягає піку під час репродуктивного віку жінки. Саме коливання рівня естрадіолу, які відбуваються під час лютеїнової фази циклу, можуть викликати знайомі багатьом симптоми ПМС: зміни настрою, болючість грудей і загальне відчуття дискомфорту.

Естріол: супутник вагітності

Естріол відіграє важливу роль під час вагітності. Його рівень залишається низьким протягом усього життя, поки жінка не завагітніє.

Під час вагітності естріол починає вироблятися плацентою у значних кількостях і досягає пікових значень безпосередньо перед пологами. Цей гормон сприяє зростанню матки, підтримує її здоров’я та готує організм до пологів і грудного вигодовування.

Естрон: гормон постменопаузи

Після менопаузи рівень естрадіолу знижується, але організм продовжує виробляти естроген у формі естрону.

Естрон є основним естрогеном для жінок у постменопаузі. Він виробляється наднирковими залозами та жировою тканиною. Низький рівень естрону може викликати втому, припливи, остеопороз і навіть погіршення настрою чи зниження лібідо.

Навіщо стежити за рівнем естрогену

Естроген є важливим компонентом гормонального балансу. Надто високий чи низький його рівень може викликати низку проблем: від порушень менструального циклу до змін настрою, сну чи статевого потягу.

Важливо пам’ятати, що на стан здоров’я впливає не лише рівень естрогену, а і його співвідношення з іншими гормонами, як-от прогестерон. Непропорційний баланс гормонів може призвести до різноманітних проблем, включно із втомою, перепадами настрою та навіть серйознішими ускладненнями.

Якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть свідчити про гормональний дисбаланс, варто звернутися до лікаря чи спеціаліста з жіночого здоров’я.

Як відстежувати гормональний баланс

Для ефективного контролю стану здоров’я необхідно:

Вести щоденник симптомів. Це допоможе виявити зв’язок між вашими відчуттями, дієтою та способом життя.

Звернутися до експертів.

Використовувати цифрові додатки. Відстеження даних у зручному форматі допоможе лікарям надати індивідуальні рекомендації.

Жіноче здоров’я – це складна система, яка потребує уваги й турботи. Зрозумівши різницю між типами естрогену та їхнім впливом на організм, ви зможете краще піклуватися про свій стан на кожному етапі життя.

Читайте також: