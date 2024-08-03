Топ-8 порад, як запобігти ускладненням під час вагітності

Вагітність – це прекрасний та відповідальний період у житті жінки. Незважаючи на природність процесу, вагітність може супроводжуватися загрозливими для матері та дитини ускладненнями. Над запобіганням ускладнень завжди працює лікар акушер-гінеколог, але є і ключові моменти, що залежать цілком від самої жінки.

Лікар акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру Medical Plaza Давид Шахбазов поділився порадами, як запобігти ускладненням під час вагітності.

1. Спостерігатися у лікаря

Кожна вагітна має стати на облік по веденню вагітності. Обов’язково це зробити не пізніше 12 тижнів (І триместр, або 3 місяці вагітності). Обравши для себе лікаря та клініку, при постановці на облік (оптимально у 8-9 тижнів), майбутня мама зможе пройти обстеження і здати необхідні аналізи, що дозволять далі контрольовано вести вагітність. А ми під час цього завжди спостерігаємо за: тиском, вагою, розвитоком вагітності, дитиною і періодично необхідно проходити клінічни тести. Крім того, лікар жіночої консультації здатен надати той обсяг психологічної допомоги, який необхідний для кожної вагітної.

2. Харчуйтеся корисно

Правильне харчування та збалансований раціон, збагачений вітамінами, мінерали, білками та іншими нутрієнтами, сприяє здоровому розвитку дитини та підтримує енергію і здоров'я матері. Харчуйтесь різноманітно, не забувайте вживати фрукти, ягоди, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, зелень, мʼясо, рибу та молочні продукти. Не забувайте вживати вітамінно-мінеральні комплекси (йод, магній, залізом, вітамін Д, омега-3 тощо), пробіотики та улюблені смаколики. Кава також не протипоказана. Обмежте вживання їжі з недостатньою термічною обробкою та скоротіть споживання рафінованих продуктів, що містять швидкі калорії та "тугоплавкі" жири.

3. Зберігайте регулярну фізичну активність

Легкі та середньої інтенсивності аеробні (на свіжому повітрі) фізичні вправи під час вагітності можуть допомогти підтримувати тонус м'язів, попередити надмірну прибавку ваги, покращити кровообіг та настрій і зменшити стрес. ВООЗ рекомендує займатись фізичними вправами 150 хвилин на тиждень, тобто по 30 хвилин протягом 5 днів. Корисними будуть також йога та вправи на розтягування. Тренованість та витривалість жіночого тіла відповідає за гармонійний внутрішньоутробний розвиток дитини, успішний процес пологів та швидкість післяпологової реабілітації. Проте перед початком будь-яких фізичних занять варто проконсультуватися з лікарем, щоб визначити безпечний рівень активності, враховуючи індивідуальні особливості організму кожної жінки.

4. Менеджмент стресу

Емоційний стан матері суттєво впливає на перебіг вагітності. Важливо справлятися зі стресовими та конфліктними ситуаціями, по можливості їх уникати, навчитися методам релаксації та знаходити час для відпочинку. Дуже корисними будуть дихальні вправи та медитація. Крім цього, ментальне здоровʼя жінки допомагає уникнути депресивних розладів під час виношування та післяпологового періоду. Психологічна підтримка партнера, родини, друзів та лікаря жіночої консультації є не тільки надійним тилом для вагітної, але і здатна виявити "тривожні дзвіночки" та вчасно звернутися по допомогу.

5. Відмовтеся від шкідливих звичок

Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин під час вагітності однозначно та беззаперечно недопустимі, можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як передчасні пологи, низька вага при народженні, вроджені вади розвитку та інші проблеми зі здоров'ям дитини. Відмова від цих звичок є обовʼязковою для народження здорової дитини.

6. Дотримуйтеся режиму дня

Під час нічного сну відбуваються важливі процеси консолідації набутої протягом дня інформації, структурування памʼяті, заспокоєння нервової системи, а також відновлення втрачених ресурсів та синтез "будівельного матеріалу" не тільки для тіла жінки, а й для росту та внутрішньоутробного розвитку дитини. Правильно сформований режим дня, роботи та відпочинку, харчування та фізичних навантажень налагоджує та програмує стабільну роботу жіночого організму, який так цього потребує.

Давид Шахбазов

7. Перевірте наявність вакцинацій

Деякі інфекційні захворювання можуть бути особливо небезпечними під час вагітності. Наприклад, TORCH-інфекції. Не всі інфекційні захворювання можна попередити, але знання свого імунного статусу та відповідально дотриманий календар щеплень допомагає запобігти таким хворобам, як кір, краснуха, дифтерія, гепатит В, правець тощо. Перед плануванням вагітності варто перевірити статус вакцинації та, за необхідності, зробити потрібні щеплення.

8. Контролюйте вагу тіла

Надмірна або замала вага можуть негативно вплинути на перебіг вагітності. Крім того, ці стани можуть супроводжувати більш серйозні розлади організму, зокрема порушення функції щитоподібної залози чи цукровий діабет вагітних. Так чи інакше, це відобразиться на здоровʼї дитини, перебігу вагітності, пологів та післяпологової реабілітації. Регулярний контроль ваги, раціональне харчування та фізична активність допоможуть підтримувати оптимальну вагу протягом всього періоду вагітності та не набрати зайві кілограми.

Читайте також: