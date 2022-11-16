Тривалі й рясні менструації: в чому причина і коли варто хвилюватися

Менструація у кожної жінки відбувається індивідуально. У деяких бувають рясні болісні менструації, водночас інші можуть відчувати лише легкий дискомфорт.

Про індивідуальні особливості менструального циклу та фактори, які можуть на нього впливати, виданню The Sun розповіли доктор Шрі Датта та доктор Бріоні Гендерсон.

За словами доктора Шрі, жоден фактор сам собою не впливає на ваш менструальний цикл або навіть на ваші настрій, апетит чи фізичну активність, тому так важливо відстежувати весь їхній комплекс: свій сон, дієту та фізичну форму протягом усього циклу. Стрес може відіграти важливу роль. Дедлайн на роботі, іспити, переїзд та інші травмувальні обставини також можуть вплинути на ваші місячні, дієту, сон і працездатність.

Відстеження циклу може дозволити вам розпізнавати певні закономірності, які є індивідуальними для вас.

Як довго триває цикл

Середня тривалість циклу може сильно змінюватися.

Доктор Гендерсон каже, що середній менструальний цикл становить 28 днів, але він може тривати від 21 до 45 днів.

Перший день вашої менструації — це і є перший день вашого менструального циклу. У більшості людей кровотеча зазвичай триває близько п'яти днів, хоча може бути від трьох до восьми днів.

Зазвичай менструація триває від двох до семи днів, і за цей час жінки втрачають від трьох до п'яти столових ложок крові.

Вередливість, судоми й перепади настрою — симптоми так званого ПМС (передменструальний синдром) — можуть розпочатися до того, як у вас почнеться кровотеча.

День зупинки кровотечі — це останній день менструації, який для більшості людей припадає приблизно на п'ятий день.

Що таке менорагія

Коли кровотеча триває понад сім днів, що є максимальною тривалістю для більшості жінок, це називається менорагією. Її діагностують приблизно у п'яти відсотків жінок.

Менорагія також передбачає рясні менструації, під час яких потрібно міняти прокладку або тампон кожні одну-дві години або спорожняти менструальну чашу частіше, ніж рекомендується.

В разі менорагії може знадобитися використання двох типів гігієнічних засобів одночасно, щоб уникнути протікання менструальної крові, у вас також можуть виділятися згустки крові розміром більше 2,5 см.

Така сильна кровотеча може спричинити слабкість, знизити працездатність і призвести до дефіциту заліза. Якщо ваші місячні впливають на повсякденне життя або порушують його, вам треба звернутися до лікаря для консультації.

Що означають рясні місячні і чим вони спричинені

За словами доктора Шрі Датта, в середньому кількість крові, яка втрачається за одну менструацію, становить менше 80 мл.

Рясні менструації можуть впливати на загальний стан здоров'я та спосіб життя, тому їх важливо контролювати. Серед ознак, на які варто звернути увагу:

Місячні тривалістю понад 7 днів.

Використання двох форм гігієнічних виробів одночасно та необхідність їхньої заміни кожні 1-2 години.

Кровотеча через одяг і постільну білизну.

Проходження великих згустків крові.

Існує безліч причин рясних місячних, зокрема медичні проблеми, як-от поліпи, міоми в матці, захворювання щитовидної залози або порушення згортання крові, які має діагностувати ваш гінеколог.

Що викликає тривалі місячні

Багато людей мають тривалі менструації, і це може бути варіантом норми. Однак якщо вони тривають більше семи днів або якщо у вас сильна кровотеча, яка впливає на ваше життя, зверніться до лікаря.

Ваш вік, вага, близькість до підліткового віку, вагітність чи менопауза — все це може вплинути на тривалість менструації. Маткові, гормональні або захворювання крові, а також будь-які ліки, які ви можете приймати, також можуть мати значення, як і ваші гормони.

Якщо ви щойно розпочали приймати нові ліки або гормональну контрацепцію, наприклад, протизаплідні таблетки, вагінальні кільця, пластирі або ВМС, вони можуть спричинити тривалі менструації в перші кілька місяців їхнього використання.

Коли в жінок вперше починаються місячні, часто перші три роки менструації можуть бути довгими і непостійними. Однак у міру того, як ваш цикл входить у регулярний ритм, менструації стають менш тривалими та рясними.

Тривалі або рясні менструації також можуть бути симптомом перименопаузи та менопаузи.

Згодом, коли ви стаєте старшими, тіло вже менш є ефективним у виробленні прогестерону, тому ваш менструальний цикл може стати коротшим. Зазвичай це найперша ознака перименопаузи.

Якщо менструація припиняється до 40 років, це називається передчасною менопаузою, і вам треба звернутися до лікаря. Тривалі менструації можуть сигналізувати про незвичайний рівень гормонів внаслідок таких захворювань, як полікістоз яєчників або гіпотиреоз. Поліпи, міоми або аденоміоз можуть викликати більш тривалі менструації.

Коли варто звертатися по допомогу в разі тривалих або важких місячних

Корисно стежити за своїм циклом, щоб знати, що для вас є нормальним. Якщо є будь-які зміни, як-от кількість кровотеч, кровотеча після сексу або між менструаціями, зміни у вашому циклі або поява болю, важливо, щоб ви одразу ж проконсультувалися з лікарем.

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