Менопауза / © Credits

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Менопауза не відбувається за певним сценарієм. В когось вона починається раніше, а в когось пізніше.

Woman`sWorld спитав експертів, коли вона найчастіше починається, і чому це нормально, якщо у вас все йде за іншим графіком.

В сучасному світи ми ведемо більше розмов про жіноче здоров’я та все, що з ним пов’язано, включно з основними етапами розвитку, такими як менопауза. Хоча деяким жінкам, можливо, пощастило дізнатися, що відбувається з їхнім тілом, завдяки освіті, друзям або медичному працівнику, який цілеспрямовано ділився знаннями, багато інших не знають багато про цей стан, який впливає на якість життя.

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Якщо ви ще не пережили менопаузу, або ви тільки почали її і переживаєте раніше чи пізніше, ніж ваші друзі чи близькі, у вас, ймовірно, є питання про те, в якому віці починається менопауза і чи можна увійти в неї «рано» чи «пізно». Ось відповіді, схвалені експертами.

Коли починається менопауза

Спочатку нагадаймо, що таке менопауза. Офіційний початок менопаузи визначається як момент, коли жінка провела 12 місяців поспіль без менструації, що знаменує кінець природного репродуктивного періоду та припинення вироблення гормонів яєчниками, каже Кейт Маклін, докторка медичних наук, магістерка охорони здоров’я.

Коли саме настане менопауза, залежить від багатьох обставин.

«Середній вік, у який жінки зазвичай вступають у менопаузу, становить 51 рік, але у більшості жінок вона може настати будь-де між 45 і 55 роками», — каже доктор Маклін.

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Що таке рання менопауза

Як ми вже встановили, менопауза може початися в певному віковому діапазоні, а не в певному віці, існує медичне розуміння того, що вважається ранньою менопаузою.

Якщо менопауза настає до 45 років, вона вважається ранньою — і вона зустрічається частіше, ніж ви думаєте, у приблизно до 10% жінок, стверджує Вілл Хаас, доктор медичних наук. У деяких ознаки проявляються непомітно наприкінці 30 або на початку 40 років, що може ускладнити їх виявлення.

Якщо вам цікаво, чому у когось менопауза може початися рано, може бути кілька можливих причин:

Генетика . Якщо ваша мама чи сестри пережили ранню менопаузу, у вас вона також може настати, каже докторка Маклін.

Медикаментозне лікування. Хіміотерапія, променева терапія або видалення яєчників також можуть спровокувати її, пошкоджуючи фолікули, що виробляють гормони.

Аутоімунні захворювання. Аутоімунні захворювання, такі як захворювання щитоподібної залози або вовчак, можуть призвести до атаки організму на яєчники, що призводить до більш ранніх гормональних змін.

Що таке пізня менопауза

Так само, як деякі жінки переживають ранню менопаузу, інші переживають те, що вважається пізньою менопаузою.

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Пізня менопауза зазвичай визначається як така, що починається після 55 років, каже докторка Маклін. Хоча більшість людей переживають менопаузу між 45 і 55 роками, приблизно 5-10% переживають її пізніше. Це не норма, але й точно не рідкість.

Є кілька причин, чому хтось може пережити пізню менопаузу:

Вплив естрогену протягом життя. Люди, у яких менструація почалася рано, мали більше вагітностей або використовували гормональні контрацептиви протягом багатьох років, можуть пережити менопаузу пізніше, каже докторка. Цей досвід може допомогти зберегти функцію яєчників і затримати гормональний спад.

Фактори способу життя. Такі звички, як куріння, а точніше, некуріння, можуть мати велике значення. Куріння прискорює втрату естрогену та пошкоджує фолікули яєчників, тому його уникнення може допомогти трохи продовжити ваш репродуктивний вік.

Генетика. Генетика, знову ж таки, може відігравати певну роль — деякі жінки просто запрограмовані на довший цикл, каже доктор Хаас.

Наявність більшої кількості жиру в організмі. Наявність більшої кількості жиру в організмі також може підтримувати вищий рівень естрогену, що може затримати перехід.

Що потрібно знати про ранню або пізню менопаузу

Як пояснили експерти, немає нічого ненормального в тому, що ви переживаєте менопаузу раніше чи пізніше середнього, але є важливі міркування щодо здоров’я, які слід враховувати, якщо ви потрапляєте до будь-якої з цих категорій.

Незалежно від того, чи настає менопауза раніше чи пізніше середнього, вона може мати унікальні наслідки для здоров’я, і розуміння цих змін допомагає вам контролювати своє самопочуття.

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Якщо ви вступаєте в менопаузу рано

Якщо ви вступаєте в менопаузу раніше середнього (особливо до 45 років), ваш організм має менше часу на вироблення захисних гормонів, таких як естроген, каже докторка Маклін. Це може вплинути на такі речі, як щільність кісток, здоров’я серця та вагінальне здоров’я. Це також може бути емоційно важким, особливо якщо це раптове або несподіване. Ось чому підтримка, чи то через гормональну терапію, чи через розуміння мікробіому, є ключовою.

Якщо ви вступаєте в менопаузу пізно

З іншого боку, пізня менопауза часто означає більше років впливу естрогену, каже докторка Маклін. Це може бути певним чином захисним фактором, але також може бути пов’язане з дещо підвищеним ризиком таких захворювань, як рак молочної залози або ендометрію. Не варто через це панікувати — це просто означаєнс вашому плану медичного обслуговування може знадобитися більш персоналізований підхід.

Якщо у вас є питання чи сумніви стосовно вашого індивідуального графіку настання менопаузи, обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.