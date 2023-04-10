Вагітність і магнітно-резонансна томографія (МРТ): коли рекомендовано і наскільки це безпечно

МРТ є одним із найточніших методів візуалізації, відомих медицині. Але що потрібно знати, бажаючи виконати МРТ під час вагітності?

Магнітно-резонансну томографію нині вважають одним із найточніших і найбезпечніших методів візуалізації, що дають змогу діагностувати багато патологій, захворювань і порушень у людському організмі. Але з'являється багато запитань, коли МРТ призначається під час вагітності. Чи можна робити МРТ під час вагітності? У яких випадках діагностика необхідна? Наскільки безпечне МРТ із контрастом?

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, чим можна робити МРТ під час вагітності і в яких випадках це необхідно.

Наскільки МРТ безпечне під час вагітності

Насамперед варто нагадати, що МРТ, на відміну від рентгена або комп'ютерної томографії, не засноване на використанні шкідливого рентгенівського випромінювання. Замість цього в діагностиці використовують радіохвилі та сильне магнітне поле.

Однією з найпоширеніших і рекомендованих інструментальних діагностик для вагітних є УЗД (ультразвукове дослідження), однак прекрасним доповненням до нього може стати магнітно-резонансна томографія (МРТ). Вперше МРТ було виконано вагітній жінці 1983 року для оцінки анатомії таза і будови плаценти. Сьогодні динамічний розвиток цього методу візуалізації значно розширив спектр показань до пренатальної діагностики. МРТ є неінвазивним і безпечним методом дослідження через відсутність іонізувального випромінювання; дає змогу набагато детальніше аналізувати морфологію плода, плаценти, оцінювати стан органів черевної порожнини та малого таза вагітних.

У яких випадках призначається МРТ вагітним. Основні показання

Магнітно-резонансна томографія під час вагітності може підтвердити, спростувати або доповнити результати УЗД. Цей вид обстеження особливо рекомендується в таких випадках:

Маловоддя або багатоводдя.

Наявність у вагітної надмірної ваги.

Діагностика складних вад розвитку плода (вади головного мозку, органів грудної клітки та черевної порожнини, синдроми вроджених вад, ускладнення внутрішньоутробних інфекцій).

Сімейний анамнез, наприклад, діабет матері, попередні викидні, наявність вроджених або генетичних дефектів у братів і сестер дитини.

Перед проведенням внутрішньоматкових хірургічних процедур.

Необхідність негайного оперативного втручання після пологів.

Необхідність переривання вагітності за наявності серйозних вад розвитку плода або патології плаценти.

Частота захворювань органів черевної порожнини і малого таза у вагітних.

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Магнітно-резонансну томографію зазвичай не рекомендують у першому триместрі вагітності, коли матері особливо необхідно піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дитини, що розвивається. Хоча немає досліджень, які показали б шкідливість МРТ для плода, діагностику не призначають, якщо в цьому немає гострої необхідності. МРТ можна абсолютно безпечно проводити в другому і третьому триместрах вагітності.

Доведених ризиків МРТ для вагітних жінок або ненароджених дітей не існує. За останні 30 років тисячі вагітних жінок пройшли МРТ-обстеження, і жодних відомих шкідливих впливів на дитину виявлено не було.

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Протипоказання до магнітно-резонансної томографії під час вагітності

Набагато серйознішою причиною, через яку не можна обстежувати вагітних цим методом — незалежно від триместру — є наявність в їхньому організмі металевих предметів і електронних пристроїв, таких як:

штучні клапани або судинні стенти;

ендопротези, стабілізатори, імплантати, ортопедичні гвинти і пластини;

дріб, осколки снарядів, металева тирса;

кардіостимулятор, кардіовертер-дефібрилятор;

нейростимулятор;

кохлеарний імплант;

інсулінова помпа.

Навіть перманентний макіяж або татуювання металевими фарбами можуть стати проблемою. Ідея полягає в тому, що в сильному магнітному полі метал може рухатися або нагріватися, що призводить до пошкодження прилеглих тканин. З іншого боку, електронні пристрої можуть розмагнічуватися, що становить ще більший ризик для людини, якій вони імплантовані на постійній основі.

Ще одним протипоказанням до проведення МРТ у вагітної пацієнтки є її можлива клаустрофобія, тобто боязнь замкнутих просторів.

У будь-якому разі МРТ нині є одним із найкращих методів візуалізації, оскільки гарантує особливо точну діагностику завдяки точному зображенню органів, м'яких тканин, кісток, а також можливих патологічних змін.

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Вагітність і МРТ з контрастом: так чи ні

А ось тут слід згадати, що у пацієнток, які очікують дітей, магнітно-резонансну томографію з контрастом проводити не можна. Контрастні речовини, що застосовуються під час МРТ, містять гадоліній - металевий елемент, здатний проникати крізь плаценту, зберігатися в тканинах плода і негативно впливати на його розвиток. Однак, у деяких випадках користь від застосування контрасту може переважувати супутні ризики. У такій ситуації час обстеження скорочується до мінімуму, а після його завершення вагітній жінці необхідно приймати підвищену кількість рідини щонайменше 1-2 дні для швидшого вимивання контрасту з організму.

Магнітно-резонансна томографія не є абсолютним протипоказанням до вагітності. Однак завжди слід враховувати показання — чи допомагає нам МРТ у діагностиці, чи справді без нього не обійтися. Якщо необхідність і користь МРТ сумнівні, його слід уникати під час вагітності.

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