Вагітність після 40: шанси на успіх, небезпеки і переваги

У чому переваги і небезпеки вагітності після 40? Як до цього підготуватися? Що потрібно пам'ятати до і під час вагітності?

Вагітність в 40 років — особлива, і не тільки з медичної точки зору. Пізніше очікування малюка переноситься і переживається по-різному, особливо через різноманітні міфи. У чому переваги вагітності після 40, які незручності і ризики з нею пов'язані? Що потрібно знати про пізнє материнство?

Вагітність в 40 і після: чому жінки так пізно наважаються на дитину?

Багато жінок ставлять собі запитання, в якому віці краще всього завагітніти і чи є пізня вагітність, у віці за 40 років, хорошою ідеєю. З біологічної точки зору оптимальний час для пологів — 18-29 років, а пік жіночої фертильності відзначається в 20-25 років. Однак біологічна готовність зачати дитину не завжди йде руч-об-руч з емоційним настроєм. Сьогодні дівчата хочуть здобути освіту, професійно розвиватися, побачити світ, побудувати стабільні взаємини з гідним чоловіком.

На щастя, медицина вже настільки розвинена, що навіть зріла жінка, звичайно, за відповідної медичної підтримки, може зачати і народити здорову дитину. Так що завагітніти після 40 років можливо, хіба що буде потрібно трохи більше зусиль.

Часи, коли домінував підхід "як-небудь прорвемося" або "нам допоможуть батьки", поступово відходять у минуле. Тепер молоді люди хочуть бути впевнені, що готові до народження дитини — і емоційно, і матеріально. І хіба вони не мають рацію?

Які шанси завагітніти в 40 років? Факти і міфи

Вагітність після 40 можлива, але з кожним роком шанси на зачаття дитини зменшуються. Природно, що фертильність жінки з віком знижується, і чим старшою вона стає, тим важче завагітніти. Тільки у 10% жінок старше 40 років вдається завагітніти природнім шляхом.

Також читайте Що таке скринінг під час вагітності і навіщо він проводиться. Календар пренатальної діагностики

Але давайте пам'ятати, що фертильність — це дуже індивідуальне питання: деяким жінкам не складає труднощів завагітніти в 35-40 років, в той час як інші дівчата в 25 не можуть зачати дитину природним шляхом.

Факт: із віком збільшується шанс народити дитину з генетичним захворюванням.

На жаль, з віком збільшується ризик вроджених дефектів у плода, зокрема синдрому Дауна. Тому, якщо ви вирішили завагітніти після 35, варто записатися на пренатальне дослідження.

Гарна новина полягає в тому, що жінки старше 40 років можуть збільшити свої шанси на здорову вагітність завдяки гормональній підтримці і методу ЕКО.

Міф: виносити дитину в 40 важко.

Той факт, що з роками в організмі відбуваються деякі зміни, не означає, що 40-річній жінці не до снаги народити дитину. Всупереч такої думки лікарі вважають, що перебудова гормонального фону робить позитивний вплив на здоров'я 40-річної мами, особливо на її психоемоційний фон.

Присутність плода в утробі матері мобілізує організм, а доза гормонів вагітності омолоджує його. Аналогічну роль відіграють стовбурові клітини дитини, якими вона ділиться з мамою, що своєю чергою благотворно впливає на регенерувальні властивості організму.

Позитивний вплив пізньої вагітності на майбутню маму також проявляється в її зовнішності — колір обличчя поліпшується, зменшується глибина зморшок, шкіра сяє. Але найбільш важливим фактором є психологічний стан матері. Після 40 років в 99% вагітність запланована, довгоочікувана, і саме це приносить жінці радість, щастя, а також в десятки разів знижує ризик післяпологової депресії.

Правда: в 40 буде потрібно ретельно пренатальне обстеження.

Дійсно, мамі старше 35 років необхідно пройти більш ретельне пренатальне обстеження, яке дозволить виявити вроджені дефекти плода і його генетичні захворювання.

Пренатальні дослідження, такі як УЗД, подвійні, потрійні тести, аналіз амініотичної рідини і ворсинок хоріона, дозволяють не тільки виявити деякі аномалії плода, а й дають можливість провести раннє лікування.

З віком ймовірність багатоплідної вагітності збільшується, а це означає не тільки подвійне щастя і материнство, а й більший ризик ускладнень — як для матері, так і для дітей.

Міф: у 40 років тільки кесарів розтин.

Вік породіллі не є основним показанням до кесаревого розтину, в цьому питанні враховується фізичний стан жінки і наявність хронічних патологій. Нормальний перебіг вагітності, без ускладнень, не вимагає кесаревого розтину — 40-річна мама може народити природним шляхом.

Також читайте Як змінити харчування жінкам після 40 років

Правда: Проблеми з плацентою частіше виникають на пізніх термінах вагітності.

На жаль, у матерів після 35-40 років проблеми з плацентою зустрічаються в три рази частіше, ніж у молодих жінок. Нерідкі випадки передчасного відшарування плаценти і фетоплацентарної недостатності.

Вагітність у 40 років: з чого почати

Якщо ви вирішили завести дітей в 40 — слід заздалегідь підготуватися до вагітності. Як це зробити?

По-перше, краще дізнайтеся своє тіло і почніть з овуляції. Важливо процес овуляції регулярно відстежувати, а допоможуть в цьому спеціальні тести, які можна придбати в аптеках.

По-друге, подбайте про себе і своє самопочуття. Правильний раціон харчування, фізичні навантаження, відсутність стресів — основні помічники майбутньої мами.

Особливу увагу слід приділити вітаміну В9 — приймайте фолієву кислоту за три місяці до планованого зачаття і в період вагітності.

Планування вагітності після 40 років потрібно починати з відвідин гінеколога. Спеціаліст навчить вас стежити за своїм тілом, щоб якомога точніше визначити ваші фертильні дні, а також призначить повний набір аналізів, які необхідно провести до вагітності.

На щастя, сучасна медицина настільки розвинена, що може впоратися з більшістю ускладнень, приписуваних пізньої вагітності. Відповідна медична допомога і вибір грамотного лікаря значно знижують ризики, пов'язані з очікуванням дитини після 40 років.

Читайте також: Календар вагітності

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання