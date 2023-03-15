Варто зробити тест: шість несподіваних ранніх ознак вагітності

Очевидними ознаками вагітності є затримка менструації, біль у грудях, ранкова нудота. Але є кілька дивних і дуже ранніх, про які ви могли не знати.

Марія Луїза, акушерка та авторка "Керівництва сучасної акушерки у зв'язку з вагітністю, пологами та наступним періодом", поділилася з Huffington Post деякими цікавими ознаками, які свідчать про те, що ви, можливо, чекаєте на дитину.

Дивний присмак у роті

Вагітність викликає всі види тілесних змін, і одна з тих, про які рідко говорять, — це зміна смаку, відома як дисгевзія. У вас може з'явитися металевий присмак у роті, або їжа, яку ви колись любили, раптом стане дуже неприємною. Причиною цього буде гормональне тло, що змінилося.

Нічна пітливість

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Нічна пітливість також може бути ранньою ознакою вагітності, і знову ж таки все залежить від ваших гормонів. Це доволі поширена й досить неприємна ознака. Багато жінок помічають, що починають страждати від нічної пітливості, на ранніх термінах вагітності.

Якщо ви страждаєте від нічної пітливості, переконайтеся, що ви п'єте достатньо води, щоб уникнути зневоднення.

Сліди крові

Багато хто з нас знає, що варто звертати увагу на головну ознаку вагітності — затримку менструації, але у деяких жінок — фактично близько 20% — на ранніх термінах вагітності бувають кровотечі.

Це матиме вигляд невеликої кількості крові — рожевого, червоного або темно-коричневого кольору — або на серветці після відвідин вбиральні, або на спідній білизні.

Хоча всі кровотечі під час вагітності необхідно досліджувати або обговорювати з лікарем, насправді вони дуже поширені і не завжди свідчать про те, що щось не так. Іноді це може бути просто імплантаційна кровотеча. І тоді цю ознаку можна вважати однією з ранніх.

Потяг до вуглеводів

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Хоча ця ознака зазвичай асоціюється з другим і третім триместрами, багато жінок повідомляють про підвищений апетит на ранніх термінах вагітності, особливо їх тягне до вуглеводів.

Тости та чипси, ймовірно, найпоширеніші продукти, яких, за словами жінок, вони пристрасно бажали на ранніх термінах вагітності або перш ніж вони дізналися про неї.

Придивіться уважно до вмісту свого кошика в супермаркеті — якщо там занадто багато печива, хліба та чипсів, можливо, варто додати тест на вагітність.

Загострений нюх

Вагітна жінка на ранніх термінах перетворюється на супергероя. Загострення нюху дуже поширене і часто пов'язане з ранковим нездужанням, та насправді це різні симптоми.

Проте ваш новий покращений нюх може спровокувати нудоту, і багатьом жінкам доводиться дихати через рот, проходячи повз дратівливі запахи, щоб запобігти блювоті.

Тож якщо вам почало здаватися, що ваш колега зловживає парфумом, варто піти по тест на вагітність.

Виснаження

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Через всі ці зміни, що відбуваються у вашому тілі, ви можете відчувати щось більше, ніж втому, на ранніх термінах вагітності. Ви можете почуватися настільки виснаженою, що не зможете встати з дивана вдень або раптово заснете в непридатному для цього місці.

Якщо ви помічаєте, що з вами відбувається щось схоже, ви виявили у себе одну або кілька перелічених ознак, а може навіть одразу всі — проконсультуйтеся зі своїм лікарем і зробіть тест на вагітність.

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