Відома гінекологиня Наталія Лелюх дала поради, як зберегти здоровʼя жінкам, яких зґвалтували

Лікарка дала дуже чітки та практичні поради тим, хто не зміг уникнути зґвалтування.

Відома гінекологиня Наталія Лелюх, "Ваша Доктор Наташа", у своєму пості розповіла: що робити жінкам, яких зґвалтували російські окупанти та в яких наразі нема можливості звернутися до лікаря.

Найболючіше для мене те, що більшість жінок, для яких я це пишу вже не мають змоги прочитати, бо у нах немає зв'язку, віджатий мобільний телефон та відсутня можливість повідомити про себе і свою біду.

Мова піде про згвалтування. Дуже "вічливі визволителі" знищують українців не лише фізично, але і психологічно. І так, ми це їм ніколи не пробачимо.

За фахом я не є спеціалістом по фізичному насиллю, я працюю з його наслідками. Тому мої поради більше про збереження здоров'я і психологічної цілісності людини, що пройшла через згвалтування.

Якщо згвалтування не уникнути, і ви не впевнені в своїх фізичних силах щодо активного пручання, намагайтесь "заморозитись" всередині та ззовні. Для гвалтівника цей процес не про секс, а про встановлення влади та контролю, про приниження та знецінення. Активний супротив жертви розпалює і підгодовує садизм. Тому жінка може постарждати фізично більше, отримати травми статевих органів та тіла. Також, окупант може в процесі згвалтування мститись за свій власний страх смерті і відчуття покинутості та безпорадності. Якщо зможете "заморозьте" свої реакції. Ви не тут, це не ваше тіло, цей нелюд не заслуговує, щоб ви його помічали і жаліли.

Поради психологів:

Проговорювати: «Це лише тіло, моя душа більша, сильніша, її схопити неможливо. Я в 1000 разів більша, ніж тіло. Це тільки тіло».

Дисоціація, тобто відокремлення від власних почуттів, це спосіб запобігти травмуванню. Вона зазвичай включається автоматично, але можна допомогти собі і свідомо. Важливо не допускати почуття провини. Це не тому, що зі мною щось не так, це не тому, що я залишилась в місті, або вийшла за водою, або гарна, або молода, або жінка, це все відкитади свідомо. Винен гвалтівник, винен окупант. Ви постраждала, ніякої вашої провини, ні в чому, ніякої. Це не про вас, це про нього. А ви залишаєтесь тою людиною що й були, це вас не заплямує, ні

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Якщо після згвалтування вас залишили в спокої і пряма загроза вашому життю відсутня, спробуйте подбати про своє тіло. При можливості це мінімальні гігієнічні процедури, хоча б вологими серветками, якщо вони є. Зазвичай в цей момент жінки відчувають непереборне бажання помитись, змити з себе бруд події. В умовах окупації, це не завжди можливо. Не ризикуйте життям заради відра води з криниці, яка прострілюється.

Якщо на статевих органах залишились травми і ви відчуваєте біль, то спробуйте використати "дружні" для слизової антисептики: розчин соди (1 ч ложка на 0,5 літра води), просто чиста вода, дитячи безспиртові вологі серветки, мазь тридерм, мазь левамеколь, мазь триакутан, мазь бепантен, можна одноразово використати хлоргексидин (якщо хоч шось з цього є в наявності). Можна спробувати використати крем для рук, якщо він також у вас є.

Не використовуйте спиртові антисептики або серветки, перекис водню, пантенол, олію або інші масляні розчини. В першу добу для зволоження слизової не використовуйте лубрикант, раптом він у вас є. Особливо лубриканти на водній основі, бо вони часто гіперосмолярні і можуть викликати ще більше подразнення і запалення слизової.

Якщо у вас в аптечці раптом знайдуться вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, проставте їх 5-6 днів. Але, при наявності травм слизової, кровоточивості, або гематом, бажано починати ставити свічки через добу, бо буде дуже боляче. Особливо, якщо це свічки Гексікон або свічки з бетадином. Підходить все: поліжинакс, флуомізин, макмірор, далацин, тержинан, гравагін, свічки з метронідазолом, клотримазолом, повідін, синтоміцинові свічки, метрогіл вагінальний та інше.

Якщо ви в репродуктивному віці і не маєте надійної контрацепції (не приймаєте контрацептивні пігулки постійно, не маєте внутрішньоматкової спіралі) то є високий ризик отримати небажану вагітність. Особливо, якщо у вас 6-16 день менструального циклу. На жаль, такі засоби, як спринцювання та глибоке протирання серветками або папером не ефективні засоби контрацепції. Якщо раптом у вас вдома, або у доступних вам сусідок є в аптечці будь які гормональні контрацептиви, то можна спробувати такий спосіб як метод Юспе. Подивіться склад контрацептиву - на упаковці зазвичай написано: етінілестрадіол доза може бути 0,02 мг, 0,025 мг, 0,03 мг, 0,035 мг та левоноргестрел (дроспіренон, дієногест). Для контрацептивного ефекту вам треба прийняти 0,1 мг етінілестрадіолу (тобто 5 табл по 0,02 мкг, 4 по 0,025 мкг, та 2 таблетки по 0,03 та 0,035 мкг) та не менше ніж 0,5 мг левоноргестрелу. Через 12 годин повторити ту саму дозу.

Для наглядного прикладу. У вас або у сусідки знайшлись контрацептивні пігулки Джаз (містять 0,02 мг етінілестрадіолу та 3 мг дієногесту). Для контрацептивної дози 0,1 мг треба взяти 5 активних пігулок з упаковки і випити їх одночасно. Через 12 годин випити ще 5 пігулок.

Така контрацепція максимально ефективна, якщо ви приймете препарат в перші 24-72 години після незахищенного контакту.

Як тільки зможете, зверніться до лікаря, для огляду і можливого забору аналізів на інфекції, що передаються статевим шляхом. Зробіть це. Ваше тіло захоче сховатись в мушлю. Ваша психіка буде шукати звинувачення та різні шляхи виправдання нелюдів. Займіть його турботою. Турботою про себе. Як тільки опинитесь у відносній безпеці.

Якщо під постом прийдуть психологи та психотерапевти і напишуть дієві психологічні прийоми та підказки, або скажуть, що я не права - я буду їм дуже вдячна. Бо ще раз кажу, я не спеціаліст в цій темі, я більше про наслідки (потім я внесу це в пост).

Ваша Доктор Наташа

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