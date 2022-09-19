Вірус папіломи людини: ризики для жіночого здоров'я

Вірус папіломи може викликати у жінок рак шийки матки. В Україні цей діагноз посідає третє місце серед онкології жінок. Тому дуже важливо регулярно відвідувати гінеколога, щоб, у разі інфікування вірусом папіломи і появи передракових уражень, вчасно це виявити і отримати необхідне лікування.

Про вірус папіломи, його типи, діагностику, шляхи зараження, профілактику і, чим він небезпечний для здоров'я жінки, розповіла гінекологиня вищої категорії, лікарка УЗД клініки CALM Інна Ейсмонт.

Що таке вірус папіломи і які його типи

Вірус папіломи людини належить до ДНК-вмісних вірусів та є збудником папіломавірусної інфекції. Інфікування цим вірусом є найпоширенішим, але не в усіх це може викликати розвиток патології.

Існує понад 100 штамів папіломавірусу. Понад 30 штамів інфікують геніталії. Особливістю цього вірусу є те, що він має властивість уражати базальний шар шкіри та слизових, саме той шар клітин, який активно розмножується та відповідає за відновлення тканин.

Вірус папіломи може довго (роками) знаходитись у тканинах (персистенція вірусу) і жодним чином себе не проявлятися. Така стадія називається латентною. Під час неї вірус активно розмножується та перебуває у клітині у вигляді вірусних часточок (епісомах). Така стадія папіломавірусної інфекції є зворотньою та є висока ймовірність самостійного виходу (елімінації) вірусу з організму.

Коли ж вірус папіломи активується, руйнується епісома, відбувається вмонтовування ДНК вірусу в ДНК наших клітин слизової та шкіри. Така стадія називається інтегрованою і саме вона є для нас небезпечною. Адже при інтегрованій стадії ВПЛ-інфекції інфікована клітина втрачає здатність нормально розмножуватись, виконувати свою функцію та відмирати. Таким чином виникає зайве розростання тканин - кондиломи, перетворення тканин - дисплазії та онкологічні процеси.

В залежності від активності вірусу штами ВПЛ поділяють на:

Низькоонкогенні (6, 11, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 74 типи);

Потенційно високого ризику (26, 53, 66 типи);

Високоонкогенні (6, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 58, 59, 39 типи).

Чим небезпечний ВПЛ для жінки

Кондиломи (папіломи), "генітальні бородавки" - це розростання сосочкового шару шкіри та епітелію слизової, які мають вигляд наростів. Вони належать до доброякісних проявів ВПЛ-інфекції, оскільки причиною є ВПЛ низькоонкогенного типу, зокрема 6 та 11 типи. Жінку можуть турбувати більш естетично або виникає дискомфорт під час статевого життя, кровоточивість під час травмування утворень.

ВПЛ-інфекцію розглядають як одну з головних причин передраку (дисплазії) та раку шийки матки.

Щорічно у світі реєструють 500 тисяч нових випадків раку шийки матки, майже половина з них закінчується летально. В Україні рак шийки матки займає третє місце серед онкології жінок. Цей факт болючий саме тим, що це молоді жінки, які могли б будувати сім'ї, народжувати, виховувати дітей. Тим більше, що від моменту інфікування до розвитку раку шийки матки проходять роки, а це означає, що жінка тривалий час не відвідувала гінеколога.

Часто жінки про наявність у себе передракового стану (дисплазії шийки матки) дізнаються вперше на звичайному профілактичному огляді, коли проводиться кольпоскопія. І дуже дивуються, адже їх ніщо не турбує - звичайно, шийка матки не болить. І це саме той момент, коли можна діагностувати, пролікувати, оздоровити жінку.

Діагностика інфекції

Якщо ви помітили якісь розростання, дискомфорт у ділянці статевих органів, то варто звернутись до лікаря. Щорічний плановий огляд жінки також ніхто не відміняв.

Під час огляду на кріслі лікар проводить забір мазків на ПАП тест (цитологію) для виявлення запального процесу, дисплазій, онкології. При наявності цих процесів обов'язково рекомендується обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом та ПЛР ВПЛ (чим більше штамів вірусу охоплює обстеження, тим краще).

Також проводиться кольпоскопія (огляд шийки в мікроскоп) для виявлення кондилом, дисплазій, онкології. З підозрілих, змінених ділянок шийки, беруть біопсію (відщипують кусочок тканини) і відправляють на гістологічне дослідження. Цих досліджень достатньо, щоб встановити діагноз, призначити протизапальну, противірусну терапію, визначитись із тактикою лікування далі.

Вплив ВПЛ матері на плід/дитину

Під час виношування вагітності плід захищений плідними оболонками, закритою шийкою матки, слизовою пробкою в цервікальному каналі шийки матки. Але, коли наступає момент пологів, слизова пробка відходить, шийка матки відкривається , плідні оболонки розриваються і дитина проходить всі етапи засівання мікрофлорою мами.

Перший етап - проходження через статеві шляхи і все, що знаходиться там, сіється на дитину. Якщо присутній ВПЛ у високій кількості - є ризик інфікування ротоглотки дитини та виникнення папіломатозу гортані (що трапляється рідко). Статеві шляхи дівчинки захищені дівочою плівкою. У хлопчиків крайньою плоттю.

Другий етап засівання - контакт мами і дитини "шкіра до шкіри". Якщо у мами папіломи на шкірі, то і травмована шкіра дитини може отримати ВПЛ.

Третій етап – дихання, поцілунки мами. Та мікрофлора, яка є в ротовій порожнині мами, також засіває дитину. Тому важливо пролікувати зуби, запальні процеси у майбутньої мами.

Причини/шляхи зараження ВПЛ

Основним шляхом зараження ВПЛ, що полюбляють генітальні органи, є статевий.

Враховуючи різні види сексу, також відбувається інфікування ВПЛ ротоглотки, прямої кишки, що може призводити до диспластичних, онкологічних процесів у них або виникнення кондилом.

Важливу роль у захворюваності ВПЛ та розвитку патології відіграє:

ранній початок статевого життя (шийка матки є до кінця незрілою та менш захищеною).

часта зміна партнерів (інфекції, які передаються статевим шляхом, викликають запальний процес, активують вірус та "відкривають ворота" для занурення в слизову).

довготривале вживання оральних контрацептивів (вірус папіломи порушує баланс між "хорошими" та "поганими" естрогенами, це, своєю чергою, веде до зайвого розмноження та перетворення інфікованих клітин).

безплідність (порушений гормональний фон порушує оновлення тканин та їхній захист).

ожиріння (порушення живлення тканин та їхній захист).

паління (посилює активність дії вірусу).

аборти (травмування шийки матки, порушує її цілісність та захист).

Інна Ейсмонт

Профілактика і наслідки

Особливість ВПЛ у тому, що вірус перебуває у шкірі, слизових і не проникає у кров, ховаючись від імунної системи, тому імунітету від ВПЛ немає. Так, від усіх штамів вірусу не вберегтись. Але для дівчинки ідеальна профілактика - це вакцинація від вірусу папіломи до першого статевого контакту. Вакцинація хлопчиків також можлива (у деяких країнах Європи проводять). Про це повинна потурбуватись мама заздалегідь. Як же встигнути? Донька до вас не прийде і не скаже: "Мамо, у мене завтра буде секс".

В Україні зареєстровано три вакцини: "Церварікс" (проти 16 та 18 типу - найзлоякісніших), "Гардасил 4" (16, 18, 6, 11 типів), "Гардасил 9" (16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58 типів). У календар щеплень введені ці вакцини.

Схема вакцинації наступна:

9-14 років - дві дози з інтервалом 6 міс.

15 і старше - три дози з інтервалом 0 міс, 1 міс, 6 міс.

Якщо ви вже почали статеве життя і навіть є ВПЛ, чи потрібна вакцинація? Так, потрібна. У момент вакцинації відбувається контакт частинки вірусу (весь вірус не використовують, інфікування неможливе) і крові, виробляються у високій кількості антитіла, які розносяться током крові до всіх органів, зокрема і до шийки матки. Імунітет тримається протягом 10 років (Церварікс), 5 років (Гардасил), ревакцинація 1 дозою.

До профілактики входить також:

щорічний огляд у гінеколога;

використання презервативів;

сексуальне виховання дітей, молоді.

Лікування

Лікування ВПЛ-інфекції комбіноване:

протизапальна терапія інших наявних інфекцій;

противірусна терапія (спрямована на підвищення загального імунітету, тим самим створюючи несприятливі умови для перебування вірусу в організмі), але 100% гарантії такі препарати не дають, адже вони не мають прямої дії на вірус.

місцева терапія, спрямована на видалення змінених ділянок шкіри та слизових у межах здорових тканин.

Види місцевої терапії:

кріодеструкція (заморожування азотом).

радіохвильова вапоризація (випаровування).

конізація шийки матки.

лазерна вапоризація.

Метод лікування визначає лікар, у залежності від місця розташування ураженої ділянки, ступінь змін, репродуктивних планів жінки.

Якщо діагностували рак шийки матки, то об’єм оперативного втручання може бути набагато більшим, навіть до видалення шийки матки, матки, додатків, піхви.

Піклуйтеся про своє здоров'я та регулярно проходьте огляд у гінеколога.

Читайте також: