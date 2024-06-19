Вірус папіломи людини: вакцинуватися чи ні?

У 90% випадків причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини. Вірусом протягом життя заражається майже кожна жінка, що має статеве життя.

Про те, що таке вірус папіломи людини, як ми ним заражаємося і як від нього захиститися, розповіла акушерка-гінекологиня в клініці ISIDA Валерія Даценко.

Шляхи передавання ВПЛ

Вірус папіломи людини (ВПЛ) - це група з 100 вірусів, 14 з яких є онкогенними. ВПЛ - не хвороба, а збудник інших захворювань.

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Наприклад, 16 і 18 типи ВПЛ сприяють виникненню раку шийки матки, піхви, сечового міхура, прямої кишки. На них припадає 70-80% всіх випадків захворювання раком шийки матки.

Наявність 16 і 18 типу вірусу в організмі не гарантує розвиток раку шийки матки, але ризик зростає. Рак виникає у 2-5% носіїв.

31 і 45 типи ВПЛ можуть викликати папіломатоз стравохода, гортані, прямої кишки, жовчного міхура, сечового міхура, шлунка та інших органів.

Протягом життя майже кожна жінка, яка має статевого партнера, інфікується вірусом. У 90% випадків він самовидаляється з організму протягом 12-15 місяців. Якщо імунна система слабка і з ним не впоралася, він вбудовується в ДНК епітеліальної клітини. Здорова клітина ушкоджується, починає рости і безконтрольно ділитися - і ВПЛ розмножується.

Вірусом папіломи людини можна інфікуватися:

під час незахищеного і захищеного сексу. Презерватив не перешкоджає проникненню вірусу в організм. Вірус передається під час тісного контакту шкіри і тертя слизових;

під час пологів - ВПЛ передається від інфікованої матері до дитини, але рідко;

контактно-побутовим шляхом.

Після зараження вірус не потрапляє в кровотік. Він облаштовується в тому місці, де відбулося зараження, наприклад, в слизовій оболонці. Шкірні форми ВПЛ - кондиломи і папіломи - не підвищують ризик розвитку раку шийки матки або статевого члена, але і не скасовують вакцинацію.

Група ризику

У групі ризику жінки і чоловіки, які мають сексуальне життя. Але у жінок вірус папіломи людини зустрічається частіше, ніж у чоловіків.

Інфікуватися можуть люди, які:

мають ослаблену імунну систему і хронічні інфекції;

часто перебувають у стресі;

рано почали займатися сексом;

мають кілька постійно мінливих сексуальних партнерів;

змінили сексуального партнера;

не вакциновані від ВПЛ.

Сексуальний контакт не гарантує зараження, але він підвищує ризик зараження вірусом. Більше сексуальних контактів - більше шансів зловити ВПЛ. Для чоловіків - це підвищення ризику розвитку раку пеніса і гортані у разі зниженого імунітету. Для жінок - розвиток дисплазії шийки матки, раку піхви, вульви і шийки матки. За даними UNICEF, щорічно реєструється 570 тис. Нових випадків раку шийки матки. Він посідає четверте місце серед злоякісних новоутворень жіночої статевої системи.

Після зараження вірус зростає безсимптомно. Інкубаційний період складає від 2 тижнів до 10 років. Про його присутність через кілька тижнів або місяців, можуть попереджати:

бородавки на ліктях, колінах, долонях, стопах, між пальцями;

папіломи на шиї, під пахвами, під молочними залозами, на повіках і шкірі обличчя;

гострі кондиломи на слизових статевих органів і в області промежини.

Профілактика ВПЛ

Кондиломи, розташовані в ротоглотці, ускладнюють дихання і можуть призвести до задухи. Кондиломи на слизових оболонках статевих органів викликають біль під час сексуального контакту. Тому вони, як і папіломи, видаляються. Імунна система зміцнюється, безладні статеві зв'язки виключаються.

UNICEF і Всесвітня організація охорони здоров'я з метою профілактики рекомендують проводити дівчаткам первинну вакцинацію від ВПЛ у віці від 9 до 14 років - до початку ведення сексуального життя. Вторинну - з 27 років.

Вакцина містить порожню оболонку ВПЛ - без ДНК вірусу всередині, тому заразитися ним під час вакцинації неможливо. Доцільно вакцинувати не тільки дівчаток, але і хлопчиків до початку статевого життя. Це дозволить захистити їх від ракових хвороб і уникнути передавання ВПЛ від людини до людини.

Вилікуватися від вірусу папіломи людини неможливо, оскільки він не є хворобою. Вірус або самовидаляється з організму, або викликає розвиток хвороб, наприклад, раку шийки матки, що вимагають лікування. Якщо лікар обіцяє вам чарівні пігулки, після прийому яких ВПЛ зникне, він хитрує. Іноді ВПЛ переходить в "сплячий режим", тобто припиняє рости, а через деякий час знову виявляється. Тому його поведінка потрібно контролювати.

Також всім дівчатам, які мають сексуальне життя, я раджу щороку робити ПАП-тест і кольпоскопію. За свідченнями лікаря - тест на ВПЛ високого ризику. Встановлювати, який тип вірусу спровокував виникнення кондилом або бородавок, немає необхідності. Їхня поява пов'язана з вірусом папіломи людини низького ризику, і вони вже свідчать про присутність ВПЛ.

Профілактика від вірусу папіломи людини - це захищений секс із постійним статевим партнером, вакцинація і щорічне відвідування лікаря-гінеколога.

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