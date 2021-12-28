Внутрішньоматкова контрацепція: як саме працюють спіралі та яка їхня ефективність

Кожна жінка сама обирає метод контрацепції, враховуючи його ефективність та комфорт у разі застосування. Адже деякі жінки постійно забувають приймати оральні контрацептиви, і тому обирають внутрішньоматкові, так звані, спіралі. Таку спіраль головне правильно поставити, а потім жінка може не турбуватися про неї декілька років.

Але це може зробити тільки лікар-гінеколог, який, до речі, допоможе визначити, який саме вид контрацепції більше підходить конкретній жінці, враховуючи її здоров'я, спосіб життя та інші чинники.

Детальніше про внутрітрішньоматкові контрацептиви розповіла гінекологиня вищої категорії Руслана Вовк - керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Паста в піхву, зроблена з... меду, кислого молока та екскрементів крокодила

Людство пройшло довгий і тернистий шлях у пошуках методів запобігання небажаної вагітності, і тепер у нас є найсучасніші контрацептиви 3-го покоління. Але вони з'явилися завдяки цілому ланцюжку різноманітних відкриттів та експериментів, які на собі випробували жінки багатьох поколінь.

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Одне з найперших свідчень використання, так званого, презервативу датується 3000 роком до нашої ери. Пристосування було зроблене із сечового міхура тварин. На давньоєгипетському папірусі, датованому 1790 роком до нашої ери, є опис пасти, зробленої з екскрементів крокодила, меду та кислого молока. Таку пасту рекомендувалось вводити перед статевим актом у піхву - це прадавній аналог сучасних сперміцидних кремів.

Попередником сучасних внутрішньоматкових засобів була невелика рослина, яка служила контрацептивом від початку 19 століття. Квіткою прикривався внутрішній зів, а стебло вводилось в цервікальний канал. Використовували також шийкові ковпачки, які виготовляли зі слонової кістки, скла, звичайного або чорного дерева, олов’яних сплавів, золота, платини, алмазів. Словом, на різний гаманець.

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1902 року Карл Голвег винайшов цервіко-внутрішньоматковий песарій у вигляді металевої пружини. Далі пішла ціла епоха експериментів та дослідів. Використовували кільця з шовку зі скляними паличками на нитці, що вже давало можливість за необхідності видалити контрацептив із порожнини матки. Проводились експерименти як з формою, так і з матеріалами для виготовлення внутрішньоматкових контрацептивів. Матеріалами служили: шовк, німецький дріт (це сплав нікелю, міді та цинку), чиста мідь, срібло, пластик, резина. Над створенням працювали вчені багатьох провідних країн. І 1962 року був організований перший міжнародний симпозіум, присвячений внутрішньоматковїй контрацепції в Нью-Йорку. Жінки стали активніше застосовувати так звані спіралі.

Як працює спіраль і які недоліки спіралей перших поколінь?

Суть дії спіралі перших поколінь така: введене в порожнину матки чужорідне тіло викликає хронічний запальний процес, який разом із механічним агентом створює несприятливі умови для того, щоб запліднена яйцеклітина імплантувалась. Отже жіночий організм з такою спіраллю продовжує працювати так, як і працював: відбуваються овуляції, сперматозоїд проникає через порожнину матки до маткової труби і відбувається запліднення, тому є високий відсоток вагітностей як маткових, так і позаматкових, але вони частіше за все закінчуються самовільними абортами. Річ у тім, що запліднене яйце не може імплантуватись в порожнині матки, і вагітність переривається на дуже ранньому терміні.

Внутрішньоматковий контрацептив вводиться, щоб уникнути абортів, а насправді ми маємо до 5-6 самовільних абортів на рік. Тобто жінка переживає постійний запальний процес та гормональні коливання: вона то вагітна, то невагітна. А це не на користь організму. Крім того, такий контрацептив не захищає на сто відсотків, і тому вагітність, яка настала, може не перерватися. І тоді перед жінкою стає гостре питання: залишити дитину чи робити аборт? Словом, спіралі перших поколінь мають багато мінусів, які постаралися врахувати вчені, що створили найсучасніші внутрішньоматкові контрацептиви третього покоління.

Спіралі 3-го покоління - гормоновмісні. В чому їхня досконалість?

Наступний етап - це створення гормоновмісних систем третього покоління. Вони з’явились завдяки бажанню об’єднати переваги гормональної та внутрішньоматкової контрацепції. Такий своєрідний гібрид.

На нашому фармацевтичному ринку в даний момент є дві таких системи: «Мірена» та «Джайдес». Це контрацептив Т- подібної форми, де стержнем є капсула, яка рівномірно проягом дня виділяє в порожнину матки гормон леваноргестрел. Він робить ендометрій (внутрішній шар матки) тонким і непридатним для імплантації яйцеклітини, але без запалення, на відміну від негормонального контрацептиву. Крім того, посилюється в’язкість цервікального слизу, і сперматозоїди не проникають в порожнину матки, тобто запліднення стає неможливим. Головний плюс полягає в тому, що внутріматковий контрацептив перестав бути абортним і захищає на 98 відсотків від небажаної вагітності.

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Важливо і те, що гормон леваролгестрел, який використовується, має гарний лікувальний ефект під час ендометріозу та гіперпластичних процесів у ендометрії. Якщо раніше пацієнтку хвилювали надмірні, затяжні, болісні менструації, то після введення системи якість життя значно покращується: місячні стають неболісними, незначними, майже непомітними, іноді вони взагалі відсутні (але це не повинно лякати). Це не тільки надійний захист від небажаної вагітності, а і чудовий бонус у вигляді ефективного, довготривалого лікувального та профілактичного ефекту. З таким контрацептивом не потрібно пити кожного дня таблетки і лікувати наслідки надмірних щомісячних крововтрат. "Мірена" використовується 5 років поспіль, а Джайдес - 3 роки, що економічно вигідніше, ніж оральні контрацептиви.

Чи є протипоказання?

Існують деякі протипоказання, як і до будь-якого медичного препарату. Тому необхідно звернутись до лікаря гінеколога і обговорити, який метод контрацепції буде кращим саме для вас. Адже всі жінки різні, і підхід має бути індивідуальним. Сучасні спіралі вводяться під контролем УЗД- дослідження, щоб лікар міг переконатися в тому, що внутрішньоматковий контрацептив розмістився в порожнині матки правильно.

Якщо будуть враховані всі деталі, оцінені всі показання та протипоказання, якщо вибір жінки буде усвідомлений і правильна мотивація, то сучасна контрацепція значно покращить її статеве життя та взаємини у сім'ї. Жінка сама може вирішувати: коли і скільки разів народжувати дітей, а ще уникне абортів, які дуже небезпечні для здоров'я.

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