Внутрішньоматкова контрацепція: як саме працюють спіралі та яка їхня ефективність

Кожна жінка сама обирає метод контрацепції, враховуючи його ефективність та комфорт у разі застосування. Адже деякі жінки постійно забувають приймати оральні контрацептиви, і тому обирають внутрішньоматкові, так звані, спіралі. Таку спіраль головне правильно поставити, а потім жінка може не турбуватися про неї декілька років.
Але це може зробити тільки лікар-гінеколог, який, до речі, допоможе визначити, який саме вид контрацепції більше підходить конкретній жінці, враховуючи її здоров'я, спосіб життя та інші чинники.
Детальніше про внутрітрішньоматкові контрацептиви розповіла гінекологиня вищої категорії Руслана Вовк - керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.
Паста в піхву, зроблена з... меду, кислого молока та екскрементів крокодила
Людство пройшло довгий і тернистий шлях у пошуках методів запобігання небажаної вагітності, і тепер у нас є найсучасніші контрацептиви 3-го покоління. Але вони з'явилися завдяки цілому ланцюжку різноманітних відкриттів та експериментів, які на собі випробували жінки багатьох поколінь.
Одне з найперших свідчень використання, так званого, презервативу датується 3000 роком до нашої ери. Пристосування було зроблене із сечового міхура тварин. На давньоєгипетському папірусі, датованому 1790 роком до нашої ери, є опис пасти, зробленої з екскрементів крокодила, меду та кислого молока. Таку пасту рекомендувалось вводити перед статевим актом у піхву - це прадавній аналог сучасних сперміцидних кремів.
Попередником сучасних внутрішньоматкових засобів була невелика рослина, яка служила контрацептивом від початку 19 століття. Квіткою прикривався внутрішній зів, а стебло вводилось в цервікальний канал. Використовували також шийкові ковпачки, які виготовляли зі слонової кістки, скла, звичайного або чорного дерева, олов’яних сплавів, золота, платини, алмазів. Словом, на різний гаманець.
1902 року Карл Голвег винайшов цервіко-внутрішньоматковий песарій у вигляді металевої пружини. Далі пішла ціла епоха експериментів та дослідів. Використовували кільця з шовку зі скляними паличками на нитці, що вже давало можливість за необхідності видалити контрацептив із порожнини матки. Проводились експерименти як з формою, так і з матеріалами для виготовлення внутрішньоматкових контрацептивів. Матеріалами служили: шовк, німецький дріт (це сплав нікелю, міді та цинку), чиста мідь, срібло, пластик, резина. Над створенням працювали вчені багатьох провідних країн. І 1962 року був організований перший міжнародний симпозіум, присвячений внутрішньоматковїй контрацепції в Нью-Йорку. Жінки стали активніше застосовувати так звані спіралі.
Як працює спіраль і які недоліки спіралей перших поколінь?
Суть дії спіралі перших поколінь така: введене в порожнину матки чужорідне тіло викликає хронічний запальний процес, який разом із механічним агентом створює несприятливі умови для того, щоб запліднена яйцеклітина імплантувалась. Отже жіночий організм з такою спіраллю продовжує працювати так, як і працював: відбуваються овуляції, сперматозоїд проникає через порожнину матки до маткової труби і відбувається запліднення, тому є високий відсоток вагітностей як маткових, так і позаматкових, але вони частіше за все закінчуються самовільними абортами. Річ у тім, що запліднене яйце не може імплантуватись в порожнині матки, і вагітність переривається на дуже ранньому терміні.
Внутрішньоматковий контрацептив вводиться, щоб уникнути абортів, а насправді ми маємо до 5-6 самовільних абортів на рік. Тобто жінка переживає постійний запальний процес та гормональні коливання: вона то вагітна, то невагітна. А це не на користь організму. Крім того, такий контрацептив не захищає на сто відсотків, і тому вагітність, яка настала, може не перерватися. І тоді перед жінкою стає гостре питання: залишити дитину чи робити аборт? Словом, спіралі перших поколінь мають багато мінусів, які постаралися врахувати вчені, що створили найсучасніші внутрішньоматкові контрацептиви третього покоління.
Спіралі 3-го покоління - гормоновмісні. В чому їхня досконалість?
Наступний етап - це створення гормоновмісних систем третього покоління. Вони з’явились завдяки бажанню об’єднати переваги гормональної та внутрішньоматкової контрацепції. Такий своєрідний гібрид.
На нашому фармацевтичному ринку в даний момент є дві таких системи: «Мірена» та «Джайдес». Це контрацептив Т- подібної форми, де стержнем є капсула, яка рівномірно проягом дня виділяє в порожнину матки гормон леваноргестрел. Він робить ендометрій (внутрішній шар матки) тонким і непридатним для імплантації яйцеклітини, але без запалення, на відміну від негормонального контрацептиву. Крім того, посилюється в’язкість цервікального слизу, і сперматозоїди не проникають в порожнину матки, тобто запліднення стає неможливим. Головний плюс полягає в тому, що внутріматковий контрацептив перестав бути абортним і захищає на 98 відсотків від небажаної вагітності.
Важливо і те, що гормон леваролгестрел, який використовується, має гарний лікувальний ефект під час ендометріозу та гіперпластичних процесів у ендометрії. Якщо раніше пацієнтку хвилювали надмірні, затяжні, болісні менструації, то після введення системи якість життя значно покращується: місячні стають неболісними, незначними, майже непомітними, іноді вони взагалі відсутні (але це не повинно лякати). Це не тільки надійний захист від небажаної вагітності, а і чудовий бонус у вигляді ефективного, довготривалого лікувального та профілактичного ефекту. З таким контрацептивом не потрібно пити кожного дня таблетки і лікувати наслідки надмірних щомісячних крововтрат. "Мірена" використовується 5 років поспіль, а Джайдес - 3 роки, що економічно вигідніше, ніж оральні контрацептиви.
Чи є протипоказання?
Існують деякі протипоказання, як і до будь-якого медичного препарату. Тому необхідно звернутись до лікаря гінеколога і обговорити, який метод контрацепції буде кращим саме для вас. Адже всі жінки різні, і підхід має бути індивідуальним. Сучасні спіралі вводяться під контролем УЗД- дослідження, щоб лікар міг переконатися в тому, що внутрішньоматковий контрацептив розмістився в порожнині матки правильно.
Якщо будуть враховані всі деталі, оцінені всі показання та протипоказання, якщо вибір жінки буде усвідомлений і правильна мотивація, то сучасна контрацепція значно покращить її статеве життя та взаємини у сім'ї. Жінка сама може вирішувати: коли і скільки разів народжувати дітей, а ще уникне абортів, які дуже небезпечні для здоров'я.
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