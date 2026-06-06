Видаляти чи ні поліпи у матці: гінеколог пояснив, коли справді необхідна операція

Видаляти чи ні поліпи у матці / © Credits

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Поліпи ендометрія — це доброякісні утворення, які виникають на слизовій оболонці матки. Найчастіше їх виявляють випадково під час ультразвукового дослідження, адже невеликі поліпи можуть довгий час не викликати жодних симптомів.

Втім, далеко не кожен поліп потребує негайного хірургічного втручання. За словами онкогінеколога та хірурга-гінеколога Олександра Попкова, сучасна медицина керується логікою двох кроків: є ситуації, коли поліп необхідно видалити без зволікань, а є випадки, коли достатньо регулярного спостереження.

Коли поліп потрібно видаляти обов’язково

Існує низка ситуацій, за яких лікарі рекомендують не відкладати лікування. Перш за все це стосується будь-яких кров’янистих виділень або маткових кровотеч. Особливої уваги потребують кров’янисті виділення після настання менопаузи, коли менструації вже припинилися. У цей період будь-які кровотечі вважаються тривожним симптомом і потребують ретельного обстеження.

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Обов’язковому видаленню також підлягають поліпи у жінок, які планують вагітність або проходять програму екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Поліпи можуть перешкоджати прикріпленню ембріона до стінки матки та впливати на успішність виношування вагітності.

Ще один важливий критерій — розмір утворення. Якщо поліп перевищує 1,5–2 см, лікарі зазвичай рекомендують його видалення. У великих поліпах підвищується ризик наявності атипових або потенційно недоброякісних клітин.

Насторожити спеціаліста можуть і певні особливості, помітні під час ультразвукового дослідження, зокрема характер кровопостачання поліпа чи інші зміни, які потребують додаткової перевірки.

Також до групи підвищеного ризику належать жінки з ожирінням, цукровим діабетом, синдромом полікістозних яєчників, а також пацієнтки старшого репродуктивного віку та періоду менопаузи. У таких випадках питання видалення розглядають особливо уважно через підвищений ризик розвитку патологій ендометрія.

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Коли можна обрати спостереження

Не всі поліпи потребують оперативного лікування. Якщо утворення невелике, до одного сантиметра, не викликає жодних скарг і не супроводжується додатковими факторами ризику, лікар може рекомендувати спостереження.

Фахівець пояснює, що під час ультразвукового дослідження невеликі поліпи іноді важко відрізнити від локального потовщення слизової оболонки матки. Саме тому у деяких випадках доцільно повторити обстеження через кілька місяців. Приблизно чверть невеликих поліпів може зникати самостійно протягом шести місяців. Тобто кожна четверта жінка під час контрольного обстеження вже не має виявленого раніше утворення.

Саме тому сучасний підхід передбачає не поспішати з операцією там, де це не є необхідним.

Виняток — поліпи шийки матки

Лікар окремо наголошує, що поліпи шийки матки не належать до поліпів порожнини матки. Вони мають іншу природу виникнення та інші особливості розвитку. Саме тому поліпи шийки матки підлягають видаленню незалежно від розміру чи наявності симптомів.

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Сучасна гінекологія дедалі більше орієнтується на персоналізований підхід, а не на універсальні рішення. Якщо ще кілька років тому більшість поліпів рекомендували видаляти одразу після виявлення, сьогодні лікарі оцінюють повну клінічну картину, а саме, розмір утворення, вік жінки, наявність симптомів і факторів ризику.

Головне правило залишається незмінним, що будь-який поліп потребує консультації гінеколога та регулярного контролю. А рішення про видалення чи спостереження має ухвалюватися індивідуально, з урахуванням особливостей здоров’я кожної жінки.

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