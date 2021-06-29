Виділення із сосків: причини, діагностика

У нормі виділення із сосків у жінки бувають у період вагітності і лактації. Якщо ж ви спостерігаєте виділення крапельок рідини, не пов'язаних із виношуванням і вигодовуванням дитини, це привід звернутися до лікаря-мамолога.

Про можливі причини виділень з сосків нам розповів лікар-мамолог, онколог, пластичний хірург вищої кваліфікаційної категорії Микола Міненко.

Виділення з грудей, не пов'язані з вагітністю та лактацією, бувають різних кольорів, і у цих виділень можуть бути кілька причин:

Травми , удари. Якщо якимось чином травмувати груди (вдарити, сильно стиснути), то можливі виділення із сосків.

, удари. Якщо якимось чином травмувати груди (вдарити, сильно стиснути), то можливі виділення із сосків. Інфекції. У 18% жінок у нормі всередині молочного протоки є мікроби. Оскільки протоки завжди мають вихід на шкіру, то, як би ви добре не дотримувалися правил гігієни, завжди є контакт з білизною, повітрям, водою. А якщо всередині протоки є ще і кіста, то рідина, яка накопичується всередині цієї кісти, є гарним живильним середовищем для мікробів. Ці мікроби зазвичай ніяк себе не проявляють. Але іноді у разі стресу або після перенесеного захворювання, коли відчутно страждає імунітет, або ж під час сильного контрасту температур, мікроби стають агресивними. В цьому разі може розвинутися або гостре запалення протоків (гострий мастит), або хронічний запальний процес. Це проявляється сіруватими, гнійного кольору виділеннями. Час від часу мастит нагадує про себе болями, сверблячкою, дискомфортом, місцевим почервонінням, частіше в зоні ореоли, іноді піднімається температура. Часто виділення стають помітні після душу.

У 18% жінок у нормі всередині молочного протоки є мікроби. Оскільки протоки завжди мають вихід на шкіру, то, як би ви добре не дотримувалися правил гігієни, завжди є контакт з білизною, повітрям, водою. А якщо всередині протоки є ще і кіста, то рідина, яка накопичується всередині цієї кісти, є гарним живильним середовищем для мікробів. Ці мікроби зазвичай ніяк себе не проявляють. Але іноді у разі стресу або після перенесеного захворювання, коли відчутно страждає імунітет, або ж під час сильного контрасту температур, мікроби стають агресивними. В цьому разі може розвинутися або гостре запалення протоків (гострий мастит), або хронічний запальний процес. Це проявляється сіруватими, гнійного кольору виділеннями. Час від часу мастит нагадує про себе болями, сверблячкою, дискомфортом, місцевим почервонінням, частіше в зоні ореоли, іноді піднімається температура. Часто виділення стають помітні після душу. Дисгормональна гіперплазія , в народі звана мастопатією. Функція грудей залежить від балансу 16-18 (в деяких джерелах - 30) гормонів. Якщо гормони між собою збалансовані, то проблем, як правило, не буває. Але якщо порушений баланс гормонів, то розвивається дисгормональна гіперплазія, симптомом якої можуть бути виділення із сосків. Залежно від того, баланс яких гормонів порушений, розрізняють 16-18 видів дисгормональних гіперплазій. Найчастіше ми маємо справу з підвищенням рівня пролактину. У нормі рівень цього гормону підвищений у жінок, які годують грудьми, або вагітних. В іншому разі підвищення пролактину може призводити до різних утворень в грудях, аж до пухлини. Також часто зустрічається порушення балансу гормонів естрогену і прогестерону. Дисбаланс між цими гормонами часто проявляється больовим синдромом і набряком (наприклад, перед менструацією), можливі виділення, можуть також утворюватися кісти, іноді навіть пухлина і рак.

, в народі звана мастопатією. Функція грудей залежить від балансу 16-18 (в деяких джерелах - 30) гормонів. Якщо гормони між собою збалансовані, то проблем, як правило, не буває. Але якщо порушений баланс гормонів, то розвивається дисгормональна гіперплазія, симптомом якої можуть бути виділення із сосків. Залежно від того, баланс яких гормонів порушений, розрізняють 16-18 видів дисгормональних гіперплазій. Найчастіше ми маємо справу з підвищенням рівня пролактину. У нормі рівень цього гормону підвищений у жінок, які годують грудьми, або вагітних. В іншому разі підвищення пролактину може призводити до різних утворень в грудях, аж до пухлини. Також часто зустрічається порушення балансу гормонів естрогену і прогестерону. Дисбаланс між цими гормонами часто проявляється больовим синдромом і набряком (наприклад, перед менструацією), можливі виділення, можуть також утворюватися кісти, іноді навіть пухлина і рак. Галакторея . Це процес, за якого виробляється живе молоко, незалежно від вагітності. Це також вид дисгормональної гіперплазії, пов'язаний із підвищенням рівня пролактину. В цьому разі виділення мають колір і властивість, що нагадують молоко.

. Це процес, за якого виробляється живе молоко, незалежно від вагітності. Це також вид дисгормональної гіперплазії, пов'язаний із підвищенням рівня пролактину. В цьому разі виділення мають колір і властивість, що нагадують молоко. Пухлини . Виділення, схожі на кров, можуть бути внаслідок утворення папіломи - доброякісної пухлини в молочному протоці. Однак нерідко кров може свідчити про злоякісної пухлини в грудях - раку. Також ознакою раку можуть бути прозорі виділення, схожі на краплі роси. І кров, і "крапля роси" - перші сигнали до того, щоб негайно звернутися до лікаря.

. Виділення, схожі на кров, можуть бути внаслідок утворення папіломи - доброякісної пухлини в молочному протоці. Однак нерідко кров може свідчити про злоякісної пухлини в грудях - раку. Також ознакою раку можуть бути прозорі виділення, схожі на краплі роси. І кров, і "крапля роси" - перші сигнали до того, щоб негайно звернутися до лікаря. Рак Паджета . Це враження соска, за якого на ньому утворюються виразки, кірочка і виділяється кров.

. Це враження соска, за якого на ньому утворюються виразки, кірочка і виділяється кров. Фізіологічний секрет. Це рідина, яка в нормі накопичується в протоці. Якщо сильно натиснути на сосок, можна викликати виділення цього секрету з соска. Якщо такі натискання практикувати часто, то, крім травми грудей, можна спровокувати вироблення секрету, внаслідок чого виділень із грудей може стати більше. Тому, щоб перевірити, чи немає у вас виділень із сосків, досить легко натиснути на них, але не робити цього часто, щоб не провокувати вироблення фізіологічного секрету.

Коли до лікаря?

Щомісяця на 6-12-й день менструального циклу слід проводити самообстеження грудей за такою схемою:

огляньте перед дзеркалом форму грудей і зовнішній вигляд шкіри і сосків;

підніміть руки вгору і огляньте свої груди, спочатку спереду, потім з обох боків;

в положенні стоячи натисніть на груди трьома середніми пальцями руки;

почніть натискання з верхньої зовнішньої чверті - тканина тут зазвичай більш щільна - і далі просувайтеся за годинниковою стрілкою;

потім стисніть кожен сосок окремо між великим і вказівним пальцями, подивіться, чи не виділяється рідина;

продовжуйте обстеження в положенні лежачи, знову натискаючи по колу кожну чверть за порядком;

намацайте пальцями лімфовузли в зоні пахв.

Під час самообстеження молочних залоз звертайте увагу на всі зміни грудей, такі як:

набухання молочних залоз;

стягнута або набрякла шкіра;

почервоніння, запалення;

виділення із сосків.

Якщо ви помітили хоча б одну із перерахованих ознак або встановили якісь зміни, обов'язково звертайтеся до свого лікаря.

Крім щомісячного самообстеження, важливо проходити профілактичний огляд у гінеколога, мамолога або онколога. Жінкам до 35 років досить робити це раз на рік, і для профілактичного обстеження грудей досить клінічного огляду та УЗД. Жінкам, після 35 років бажано проходити профогляд раз на пів року. Обстеження для цієї вікової категорії, окрім клінічного огляду і УЗД, включає ще і мамографію.

Різновидом мамографії є дуктографія - рентгенівське дослідження молочної залози. Найсучаснішим і найрідкіснішим же методом обстеження є дуктоскопія.

Тетяна Корякіна

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