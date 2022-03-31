Як діяти у разі загрозі переривання вагітності на маленьких термінах

Як діяти у разі загрозі переривання вагітності на маленьких термінах

Акушерка-гинекологиня Людмила Шупенюк розповіла, що робити у разі наявності кров’янистих виділень, які свідчать про загрозу переривання вагітност.

Бажана вагітність - це стан, на який не мають впливати будь-які зовнішні обставини. Навіть попри те, що вагітні жінки України опинилися в складних умовах війни.

Згідно зі статистикою, до 70% випадків переривання вагітні припадає саме на ранній термін (до 12-ти тижнів). Ознакою загрози є наявність кров‘янистих виділень. Можуть бути малі, помірні або достатньо рясні виділення, а також наявність ознак відшарування хоріону під час УЗД.

Неприємні почуття ниючого болю внизу живота не є ознакою загрози вагітності. Матка це м'язовий орган, який скороченням реагує на все: стрес, каву, фізичне навантаження, секс, переповнений сечовий міхур.

Зняти біль можна декількома способами:

усунути або обмежити чинник болю;

прилягти або присісти, відпочити;

прийняти валеріану в таблетках, яка крім заспокійливого має й спазмолітичний ефект;

прийняти препарати магнію.

У разі наявності кров’янистих виділень, які свідчать про загрозу переривання вагітності, треба виконати наступні дії:

1. По-перше, важливо впевнитися, що вагітність перебуває в матці за допомогою УЗД. Якщо протягом усього періоду ви робили дослідження й знаєте, що вагітність в матці, тоді можна бути спокійною. Але якщо УЗД не робили, то потрібно звернутися до стаціонару.

2. За можливості виключити чинники, що впливають на скорочення матки.

3. Прийняти заспокійливі препарати (валеріана, пустирник, магній).

4. Можна вживати кровозупинні медикаменти (препарати транексамової кислоти, дицинон, етамзилат натрію).

5. За потреби приймати препарати прогестерону. Враховуючи стресові обставини, що можуть впливати на вироблення прогестерону, й відсутність можливості обстежитися, рекомендую додати до лікування.

Звичайно будь-яка кровотеча під час вагітності може бути небезпечною. Тому якщо маєте можливість звернутися до медичного закладу, то обов'язково зробіть це!

Зважаючи на війну, якщо такої можливості немає, пам‘ятайте: статистика свідчить, що 50% випадків навіть у разі наявності загрози й відсутності лікування, жінки зберігають вагітність, яка нормально розвивається, та народжують здорових діток.

Бережіть себе й наше майбутнє!

Більше порад шукайте на сторінці Людмила Шупенюк у Facebook.

Читайте також: