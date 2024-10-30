Як гормональна терапія у перименопаузі може допомогти уповільнити старіння

Гормональна терапія — це метод, який може відігравати вирішальну роль у сповільненні процесів старіння у жінок у перименопаузі.
Видання MedicalNewsToday розповіло, що початок гормональної терапії у період перименопаузи може не лише знизити темпи старіння, а й мати позитивний вплив на загальний стан здоров'я жінок у постменопаузальний період. Гормональна терапія може мати тривалі позитивні ефекти, а також знизити ризик смертності.
Що таке перименопауза
Перименопауза — це природний життєвий етап жінки, коли організм готується до припинення репродуктивної функції. Зазвичай перименопауза починається у жінок у віці від 48 до 51 року та може тривати кілька років до настання менопаузи. У цей час організм виробляє естроген у менш стабільних кількостях, що може спричинити такі симптоми, як сухість піхви, вазомоторні симптоми, наприклад, припливи, а також нерегулярні менструації.
Вплив гормональної терапії на процес старіння
Гормональна терапія у перименопаузі допомагає підтримувати нормальний рівень естрогену, що позитивно впливає на різні системи організму, запобігаючи низці вікових змін. Жінки, які розпочали її у цьому періоді, старіють повільніше, ніж ті, хто відмовився від цієї терапії. Вона має здатність пригальмовувати так зване фенотипове старіння, що проявляється у збереженні здоров'я та функцій організму.
Що таке фенотипове старіння
Фенотипове старіння відрізняється від хронологічного. Хронологічний вік — це просто кількість років, які ви прожили, тоді як фенотипове старіння відображає стан організму, що залежить від багатьох біологічних факторів. Це старіння визначається різними маркерами у тілі, які оцінюють, наскільки організм "зношений". Гормональна терапія допомагає зберегти ці маркери на молодшому рівні, що підтримує здоров'я організму у період постменопаузи.
Користь гормональної терапії для здоров'я
- Підтримка кісток. Вона допомагає кальцію продовжувати надходити до кісток, що зменшує ризик остеопорозу та інших проблем зі скелетом, зокрема переломів та крихкості кісток, поширених у старшому віці.
- Покращення стану шкіри. Естрогенові рецептори на шкірі підтримують вироблення колагену, що сприяє пружності та молодості шкіри, зменшують зморшки та інші прояви старіння.
- Підтримка слизової оболонки. Естроген зберігає нормальний стан слизової піхви, що важливо для здоров’я жінки.
Ризики
Після менопаузи гормональна терапія переходить у стадію замісної гормональної терапії, яка має на меті продовжити підтримку рівня естрогену. Проте така терапія має свої ризики: вона може підвищити ймовірність інсультів, деяких видів раку та проблем із серцем. Тому жінкам рекомендовано проходити регулярне обстеження: тести на ліпіди, мамографію та контролювати рівень гормонів у крові.
У період перименопаузи така терапія може стати важливим кроком для збереження здоров'я та молодості. Завдяки стабілізації рівня естрогену, вона дозволяє запобігти надмірному старінню, може забезпечити жінкам можливість зберегти здоровий вигляд і бадьорість.
Перед початком приймання гормональної терапії вкрай важливо звернутися до лікаря, щоб оцінити стан здоров’я, індивідуальні потреби та можливі ризики, і використовувати її лише за його дозволу.
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