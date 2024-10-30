Як гормональна терапія у перименопаузі може допомогти уповільнити старіння

Гормональна терапія — це метод, який може відігравати вирішальну роль у сповільненні процесів старіння у жінок у перименопаузі.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що початок гормональної терапії у період перименопаузи може не лише знизити темпи старіння, а й мати позитивний вплив на загальний стан здоров'я жінок у постменопаузальний період. Гормональна терапія може мати тривалі позитивні ефекти, а також знизити ризик смертності.

Що таке перименопауза

Перименопауза — це природний життєвий етап жінки, коли організм готується до припинення репродуктивної функції. Зазвичай перименопауза починається у жінок у віці від 48 до 51 року та може тривати кілька років до настання менопаузи. У цей час організм виробляє естроген у менш стабільних кількостях, що може спричинити такі симптоми, як сухість піхви, вазомоторні симптоми, наприклад, припливи, а також нерегулярні менструації.

Вплив гормональної терапії на процес старіння

Гормональна терапія у перименопаузі допомагає підтримувати нормальний рівень естрогену, що позитивно впливає на різні системи організму, запобігаючи низці вікових змін. Жінки, які розпочали її у цьому періоді, старіють повільніше, ніж ті, хто відмовився від цієї терапії. Вона має здатність пригальмовувати так зване фенотипове старіння, що проявляється у збереженні здоров'я та функцій організму.

Що таке фенотипове старіння

Фенотипове старіння відрізняється від хронологічного. Хронологічний вік — це просто кількість років, які ви прожили, тоді як фенотипове старіння відображає стан організму, що залежить від багатьох біологічних факторів. Це старіння визначається різними маркерами у тілі, які оцінюють, наскільки організм "зношений". Гормональна терапія допомагає зберегти ці маркери на молодшому рівні, що підтримує здоров'я організму у період постменопаузи.

Користь гормональної терапії для здоров'я

Підтримка кісток. Вона допомагає кальцію продовжувати надходити до кісток, що зменшує ризик остеопорозу та інших проблем зі скелетом, зокрема переломів та крихкості кісток, поширених у старшому віці.

Вона допомагає кальцію продовжувати надходити до кісток, що зменшує ризик остеопорозу та інших проблем зі скелетом, зокрема переломів та крихкості кісток, поширених у старшому віці. Покращення стану шкіри. Естрогенові рецептори на шкірі підтримують вироблення колагену, що сприяє пружності та молодості шкіри, зменшують зморшки та інші прояви старіння.

Естрогенові рецептори на шкірі підтримують вироблення колагену, що сприяє пружності та молодості шкіри, зменшують зморшки та інші прояви старіння. Підтримка слизової оболонки. Естроген зберігає нормальний стан слизової піхви, що важливо для здоров’я жінки.

Ризики

Після менопаузи гормональна терапія переходить у стадію замісної гормональної терапії, яка має на меті продовжити підтримку рівня естрогену. Проте така терапія має свої ризики: вона може підвищити ймовірність інсультів, деяких видів раку та проблем із серцем. Тому жінкам рекомендовано проходити регулярне обстеження: тести на ліпіди, мамографію та контролювати рівень гормонів у крові.

У період перименопаузи така терапія може стати важливим кроком для збереження здоров'я та молодості. Завдяки стабілізації рівня естрогену, вона дозволяє запобігти надмірному старінню, може забезпечити жінкам можливість зберегти здоровий вигляд і бадьорість.

Перед початком приймання гормональної терапії вкрай важливо звернутися до лікаря, щоб оцінити стан здоров’я, індивідуальні потреби та можливі ризики, і використовувати її лише за його дозволу.

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