Як і коли чоловікові починати готуватися до зачаття дитини

Як і коли чоловікові починати готуватися до зачаття дитини

Планування вагітності — командна робота чоловіка і жінки, що дозволяє уникнути неприємних несподіванок у вигляді захворювань статевих органів, поганої якості сперматозоїдів і ін.

Про те, як і коли чоловікові починати готується до зачаття дитини фізично і морально, розповіла акушерка-гінекологиня, репродуктологиня клініки ISIDA Мороз Інна Володимирівна.

Фізична підготовка

Для зачаття дитини потрібні дві здорові статеві клітини високої якості — яйцеклітина і сперматозоїд. Тому планування вагітності залежить від чоловіка рівно наполовину.

Коли чоловік готовий і хоче стати батьком, я раджу мінімум за три місяці до передбачуваного зачаття:

скоротити споживання алкоголю до 2-3 келихів вина на тиждень;

дотримуватися питного режиму;

виключити з раціону харчування фастфуд, солодощі, смажену, жирну, пряну їжу.

Меню потрібно збагатити продуктами, в складі яких присутній клітковина, поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, білок, вітаміни А, С, Е. Це свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень, пісні сорти м'яса, риба, яйця, бобові, горіхи, каші з цільнозернових круп. Салати з сезонних овочів, заправлені лляною, рапсовою, оливковою оліями;

займатися йогою, фітнесом, плаванням, ходьбою — будь-яким видом фізичної активності в помірному, комфортному ритмі;

знизити рівень стресу;

налагодити режим сну — спати мінімум 7-8 годин в добре провітрюваній прохолодній кімнаті;

відвідати лікаря-репродуктолога або андролога, щоб перевірити показники репродуктивного здоров'я до зачаття дитини.

Цикл вироблення сперматозоїдів від ділення первинних клітин в яєчках до потрапляння сперматозоїдів до складу насінної рідини триває мінімум 60 днів, максимум — 90 днів. Саме тому я раджу скорегувати спосіб життя мінімум за три місяці, щоб підвищити якість майбутніх сперматозоїдів.

Також читайте Психологічне безпліддя: як і чому стрес заважає завагітніти

Жіноча статева клітина яйцеклітина має два захисних шари. Для того, щоб настала вагітність, чоловічі статеві клітини — сперматозоїди — повинні їх розчинити. У цьому процесі бере участь приблизно 2 млн активних сперматозоїдів. Після розчинення оболонок з цієї кількості клітин яйцеклітина вибирає один сперматозоїд високої якості, і відбувається запліднення.

Візит до лікаря-репродуктолога або андролога потрібен для того, щоб виключити:

запальні захворювання — запалення сечовипускального каналу, мошонки, головки статевого органу та ін.;

інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, — ВІЛ, гонорея, гепатит, сифіліс, хламідії та ін.;

розвиток супутніх захворювань внутрішніх органів або систем, які можуть впливати на утворення сперматозоїдів (сперматогенез).

Чоловікові й жінці потрібно обов'язково пройти комплексне обстеження пари, якщо вагітність не настає протягом 12 місяців регулярного статевого життя без використання контрацептивів. Після 35 років — протягом 6 місяців. Під регулярним статевим життям мається на увазі не менш 2 статевих актів на тиждень.

Відсутність вагітності — не лише жіноча проблема, оскільки безпліддя буває жіноче, чоловіче і поєднане. Є безліч свідчень у разі яких пара може скористатися допоміжними репродуктивним технологіями, заощадивши дорогоцінний час і отримати свою довгоочікувану вагітність.

Психологічна підготовка

Я раджу планувати вагітність, коли обидва партнери вирішили стати батьками за власним бажанням. Страх бути "поганим" батьком або не впоратися — природний і закономірний. Знизити градус нервової напруженості в цей період допоможе спілкування з лікарем-репродуктологом, андрологом, прочитання книжок, присвячених внутрішньоутробному розвитку малюка і його розвитку після народження, відвідування курсів з підготовки до пологів. Тобто повноцінне залучення до процесу.

Сучасна жінка може завагітніти, виносити, народити і виховати дитину самостійно. Але якщо чоловік або партнер, перекладає відповідальність за всі процеси на жінку, з якою планує дитину, це називається відсутність за присутності.

У період вагітності жінка вразлива, оскільки організм забезпечує не тільки її потреби, але внутрішньоутробний розвиток дитини. Вона страждає від токсикозу, набряклості, коливання статевих гормонів і смакових переваг, збільшення ваги, болів у спині через підвищення навантаження на м'язи. Також, як і чоловік, жінка відчуває страх перед майбутніми пологами. Тому присутність чуйного, уважного, розуміючого партнера — це можливість розділяти страхи з іншою людиною і відновлювати емоційний баланс.

Якщо чоловік не готовий або не хоче ставати батьком, йому необхідно чесно сказати про це своїй партнерці. Установки за типом "після пологів все проясниться", "дитина зміцнить наші стосунки", "свою буду любити" не працюють. Тому що це призводить до однобокого виховання дитини з боку матері, формуванню зв'язку "мати-дитина", замість "мати-дитина-батько" і руйнування стосунків "жінка-чоловік".

Планування вагітності — добровільна зміна способу і ритму життя, якщо в цьому є необхідність. Лікування наявних захворювань. Навчання безпечного батьківства. Розподіл обов'язків. Підтримка партнерки до і після пологів. Батьківство — складний шлях, але, якщо ви готові його пройти, я раджу записатися до лікаря і ставати до роботи.

Читайте також: Народити дитину і не збожеволіти: як уникнути післяпологової депресії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання