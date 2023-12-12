Як підготуватися до вагітності: поради лікарки

Тренд на усвідомлене батьківство все більше набирає популярності в Україні. Середній вік жінки, яка виношує первістка, наближається сьогодні до 30 років, у той час як на початку нульових жінки народжували, як правило, до 24 років. Рішення стати батьками залежить, зокремаі, і від соціальних чинників, проте зростання рівня обізнаності щодо контрацепції та сексуальне виховання сприяють більш ґрунтовному підходу до планування вагітності.

Аспірантка кафедри акушерства, гінекології і репродуктології, лікарка-акушерка-гінекологиня медичного центру Medical Plaza - Ольга Притуляк, поділилася порадами про сучасні методи і підходи планування такого процесу, як батьківство.

Часто пацієнтки на прийомі запитують: "З чого розпочати підготовку до материнства?" Безумовно, виношування дитини – це завдання жінки, проте вагітність загалом є відповідальністю обох батьків, тому готуватись потрібно також разом. Дотримання певних рекомендацій і корекція способу життя допоможе не лише зачати дитину, але й попередити розвиток певних ускладнень під час періоду вагітності та пологів.



Відмова від шкідливих звичок

Першим кроком до успішного планування вагітності є відмова від паління, зокрема електронні цигарки, та обмеження споживання алкоголю обома партнерами. Негативний вплив цих звичок на репродуктивне здоров'я вже доведений науковцями, тож відмова від них стає необхідною перед зачаттям.

Активний спосіб життя та раціональне харчування

Введення спорту в щоденний ритуал та перегляд раціону харчування сім'ї – це ключові елементи для досягнення оптимального стану здоров'я перед вагітністю. Недостатня маса тіла чи, навпаки, ожиріння можуть впливати на можливість зачаття та нормальний перебіг вагітності.

Нормалізація сну

Дослідження показують, що засинання до 23:00 сприяє оптимальному відновленню організму та забезпечує необхідний відпочинок перед початком нового дня.

Регулярний секс

Спроби зачаття дитини можуть бути приємним процесом, якщо вони відбуваються регулярно, до 3 разів на тиждень. Сексуальна активність сприяє оптимізації репродуктивного здоров'я.

Уникання перегрівань та екологічна безпека

Особливу увагу слід приділяти уникненню перегрівання для чоловіка та недопущення контакту з отруйними хімічними речовинами. Останні можуть впливати на репродуктивну систему та здоров'я майбутнього плода.

Прийом фолієвої кислоти та медичні обстеження

Обидва партнери мають розпочати прийом фолієвої кислоти в дозуванні 400 мкг на добу як частину підготовки до вагітності. Рекомендується визначити резус фактор, провести діагностику на можливу наявність антитіл до ВІЛ, гепатиту В та С, провести тест на виявлення сифілісу, а також необхідним є обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Вакцинація та огляди

Оцінка титру антитіл до TORCH-інфекцій та вакцинація в разі необхідності стають важливими частинами підготовки. Регулярні візити до гінеколога, УЗД органів малого тазу та молочних залоз, а також щорічний PAP-тест гарантують максимальний контроль стану здоров'я жінки.

Гігієна ротової порожнини

Не менш важливою частиною підготовки до вагітності є відвідування майбутньою мамою стоматолога та санація ротової порожнини.

Усі зазначені вище заходи є складовими сучасного підходу до планування вагітності, який враховує як фізичне, так і психологічне здоров'я обох батьків. Дотримання цих порад забезпечить не лише успішне зачаття та вагітність, але й дозволить зберегти здоров'я загалом і якнайкраще відчути щасливий період материнства і батьківства.

Читайте також: