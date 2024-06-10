Як правильно користуватися тампонами та чому їх не варто боятися: поради акушерки-ганекологині

Багато дівчат бояться користуватися тампонами, хтось не знає, що з ними робитись, хтось вважає, що вони небезпечні для організму, а хтось каже, що це дуже боляче. Чи так це насправді дізнаємось від акушерки-ганекологині.

Тампони — це невеликі циліндри з матеріалу що абсорбує, які жінки вставляють у піхву для вбирання менструальної крові. Тампони — популярний засіб для контролю менструального циклу, оскільки вони невеликі, непомітні та прості у використанні, а також дозволяють комфортно займатися спортом.

Лікарка Кашатін Жанна в одному зі своїх TikTok відео поділилась з читачами цікавою та корисною інформацією що до тампонів, та їх використання.

Багато хто уникає користування тампонами з різних причин, але іноді це чи не єдиний варіант, коли мова йде про активний відпочинок, плавання чи просто вибір одягу! Лікарка каже, що не варто нічого боятися, якщо дотримуватися простих правил вибору і заміни тампона.

Час зміни тампона залежить від декількох факторів:

День циклу критичних днів;

Інтенсивність менструацій;

Рівень вологопоглинання обраних тампонів.

Що до чого:

Перші два дні менструацій найскладніші та рясні, тому рекомендовано змінювати тампони кожні 2-4 годин. Отже, краще обирати більш вологопоглинаючі варіанти, щоб уникнути протікань.

З середини циклу можна залишати тампон на 4-6 годин, як і в кінці циклу. Знову-таки, все індивідуально, варто варіювати тампони з різним вологопоглинанням, щоб ті ідеально вам підходили.

Під час плавання треба міняти тампони частіше. Волога насичує тампон не тільки зсередини, але й частково зовні. Тому, обов’язково його треба змінювати після купання. Якщо кілька разів заходити в воду з одним і тим самим тампоном, зросте ризик занесення інфекції в сечостатеві шляхи, з цим треба бути дуже обережними.

Як поставити тампон з аплікатором:

Виберіть відповідний розмір тампона;

Знайдіть зручне положення, наприклад, присівши навпочіпки, сидячи на унітазі або стоячи, піднявши одну ногу;

Затисніть тампон посередині великим і середнім пальцями. Нитка повинна бути спрямована вниз;

Іншою рукою розведіть складки шкіри, які називаються статевими губами, на отворі піхви;

Обережно вставте тампон і аплікатор у піхву, спрямовуючи їх у бік спини;

Натисніть на аплікатор вказівним пальцем, доки тампон не ввійде повністю. Вся довжина білої картонної трубки або кольорового пластику повинна бути всередині піхви;

Зніміть аплікатор, тримаючись за його основу та обережно витягніть його;

Перевірте, щоб мотузка була ззовні.

Переконайтеся, що тампон не викликає болю чи дискомфорту. Якщо відчуваєте, що щось не так, дістаньте його та спробуйте знову з новим тампоном.

Як правильно користуватися тампонами / Фото: Credits

Як поставити тампон без аплікатора:

Виберіть відповідний розмір тампона;

Тримайте тампон посередині великим і середнім пальцями. Нитка тампона повинна бути спрямована вниз;

Іншою рукою розведіть статеві губи в місці відкриття піхви;

Акуратно вставте тампон у піхву вказівним пальцем, спрямовуючи його до спини. Пам’ятайте, що мотузка повинна бути ззовні;

Продовжуйте обережно натискати на тампон, поки основа вказівного пальця не досягне вагінального отвору.

Як дістати тампон:

Тампон треба вийняти, обережно потягнувши за нитку, поки весь він повністю не вийде з піхви. Краще не смикати та не тягнути під кутом, оскільки це може викликати дискомфорт.

Пам’ятайте:

Не використовуйте тампони між менструаціями або для не менструальних виділень;

Завжди діставайте тампон в кінці менструації;

Не змивайте використаний тампон в унітаз.

Поради:

Якщо введення болюче, спробуйте використати тампон меншого розміру або тампон із пластиковим аплікатором;

Якщо ви не можете поставити тампон, спробуйте розслабитись. Страх і напруга сковують м’язи.

#порушенняменструальногоциклу #затримкамісячних #консультаціягінекологаонлайн #оперативнелікування #веденнявагітності #лазернеомолодженняпіхви ♬ оригинальный звук - Кашатін Жанна @dr_kashatin Дівчат, точно знаю, що багато хто уникає користування тампонами з різних причин. Але іноді це чи не єдиний варінт, коли мова йде про активний відпочинок, купання чи просто вибір одягу! Не варто нічого боятися, якщо дотримуватися простих правил вибору і заміни тампона. Час зміни тампона залежить від декількох факторів: - день циклу критичних днів - інтенсивність менструацій - рівень вологопоглинання обраних тампонів ☝️Перші два дні менструацій найскладніші та рясні, тому рекомендовано міняти тампони кожні 2-4 годин. Тут краще обирати більш вологопоглинаючі варіанти, щоб уникнути протікань. ✌️З середини циклу можна залишати тампон на 4-6 годин, як і в кінці циклу. Знову-таки, все індивідуально, варто варіювати тампони з різним вологопоглинанням, щоб ті ідеально підходили. ПРИ КУПАННІ міняємо тампони частіше. Волога насичує тампон не тільки зсередини, але й частково зовні. ОБОВʼЯЗКОВО після купання замнюємо. Якщо кілька разів заходити в воду, виходити й знову заходити з одним і тим самим тампоном, зросте ризик занесення інфекції в сечостатеві шляхи, будьте обережні! Бережіть себе! #акушергінеколог‍⚕️

Тампони - безпечний та зручний спосіб поглинання менструальних виділень. Вони бувають різних розмірів і типів, тому важливо підібрати відповідний вашій фізіології.

Його введення має бути обережним і повільним, а правильно введений тампон не повинен викликати болю чи дискомфорту. Якщо ви намагались використовувати тампони декілька разів і відчуваєте біль чи дискомфорт, зверніться до лікаря за консультацією.

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