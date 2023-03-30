Якщо ви точно не вагітні: 7 причин затримки менструації

Коли місячні не починаються в належний термін, а ми впевнені, що не завагітніли, це часто стає приводом для занепокоєння.

Вагітність — перша очевидна причина затримки менструації. Якщо у вас затримка більше ніж сім днів і у вас був незахищений секс, варто перевірити цю версію.

Але є й низка інших потенційних причин пізніх чи відсутніх місячних. Про те, які фактори можуть спричинити затримку менструації, розповідає The Sun.

У більшості жінок менструація починається у віці близько 12-ти років (хоча вони можуть початися як у дев'ять, так і в 16 років), і триває приблизно до 51-го року — середнього віку, коли у жінки настає менопауза.

З яких фаз складається цикл

Кожен цикл складається з чотирьох фаз:

Перша фаза — це дні початку менструації, від 1-го до 5-го — період, коли гормони естроген і прогестерон мають найнижчий рівень.

Друга фаза, від 6-го до 14-го дня, охоплює період від закінчення менструації до овуляції — часу виходу яйцеклітини. Рівень естрогену досягає піку, а рівень прогестерону все ще низький.

Третя фаза, дні від 15-го до 23-го, починається з овуляції. Рівні естрогену спочатку падають, потім естроген та прогестерон починають підвищуватися і залишаються високими.

Четверта фаза – від 24-го до 28-го дня, коли рівні естрогену та прогестерону знижуються до найнижчої точки.

Нормальний менструальний цикл може тривати від 21 до 40 днів, тому важливо дізнатися про свій цикл і визначити, що для вас нормально.

Якщо у вас затримка і ви вже виключили вагітність, причиною її можуть бути такі фактори.

Ви занадто багато тренуєтеся

Перетренованість — це радше поєднання занадто великої кількості вправ із недостатнім харчуванням.

Все більше і більше жінок пробують свої сили в інтенсивних тренуваннях, і в постійному прагненні мати струнку фігуру іноді занадто обмежують себе в харчуванні. І це може впливати на ваш цикл.

У вас недостатня вага

Недостатня вага може спричинити стан, який називається гіпоталамічною аменореєю. Гіпоталамус, залоза в мозку, що регулює процеси в організмі, уповільнює або припиняє вивільнення гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) — гормону, який запускає менструальний цикл. У людей із розладами харчової поведінки, як-от анорексія, менструації можуть припинитися.

Ви надто напружені

Емоційний стрес, спричинений роботою, занепокоєнням чи депресією, а також фізичний стрес, спричинений операцією, хворобою або бактеріальними інфекціями, можуть призвести до відсутності місячних.

Коли ми відчуваємо сильний стрес, вісь гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова (ГГН) активується і гальмує вплив на жіночу репродуктивну систему. Це впливає на кількість секретованого ГнРГ, лютеїнізувального гормону, естрогену та прогестерону, а ці гормони відіграють важливу роль в овуляції та запускання менструації.

Коли ми відчуваємо порушення в нашому циклі через стрес або нестачу калорій, може знадобитися один або два цикли, щоб все знову збалансувалося.

Якщо ви маєте нерегулярні два або більше циклів, варто поговорити з лікарем про це, щоб встановити, чи потрібні додаткові обстеження.

У вас синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

Багато з тих, у кого СПКЯ, мають ановуляторні цикли (менструальний цикл без виходу яйцеклітини) або нерегулярну овуляцію, яка проявляється або відсутністю, або нерегулярними менструаціями. Ті, хто має СПКЯ, часто мають вищий рівень тестостерону. Коли рівень тестостерону високий, яєчники не працюють належним чином.

Відсутність менструації — не єдиний потенційний симптом полікістозноих яєчників. Серед інших симптомів —зайва рослинність на обличчі, збільшення ваги в ділянці живота, жирна шкіра і прищі, а також витончення волосся або облисіння.

Все це, безумовно, вимагає консультації лікаря та серйозної діагностики.

Ви мало їсте

Коли ми створюємо великий дефіцит калорій, наше тіло шукатиме способи зберегти енергію. Як і з принципом перетренованості, коли ми їмо недостатньо, наш організм пригнічує роботу систем, які не є необхідними для виживання, як-от розмноження. Значна нестача калорій через обмеження споживання або надмірних фізичних вправ також є справжнім стресом для організму, який згодом запускає реакцію на стрес і впливає на менструацію.

У вас гіперактивна або гіпоактивна щитовидна залоза

Якщо щитовидна залоза не працює належним чином, у вас можуть бути порушення менструального циклу. Щитовидна залоза виробляє гормони, які беруть участь у менструації, тому їх дисбаланс призводить до відсутності чи нерегулярності циклів.

В цьому разі вам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем і дотримуватися його рекомендацій.

Ви вступаєте до перименопаузи

Однією з причин зміни тривалості циклу, яку часто не беруть до уваги, може бути початок перименопаузи і перехід до менопаузи.

Однак якщо вам менше 40 років, відсутність менструацій, ймовірно, не є менопаузою, оскільки лише в однієї зі 100 жінок настає передчасна менопауза чи первинна недостатність яєчників. Здебільшого це запрограмовано генетично. Запитайте у своєї мами, тітки, старших сестер, коли у них припинилися місячні, це буде гарним орієнтиром, коли у вас може припинитися менструація.

Ви не можете відтермінувати менопаузу за допомогою таблеток або будь-якого іншого природного лікування. Варто відвідати лікаря, якщо ви невпевнені, чи вступили ви до перименопаузи.

Ви приймаєте оральні контрацептиви

Оральні контрацептиви часто призначають для регуляції менструального циклу, проте кровотеча відміни, що виникає в разі приймання оральних контрацептивів, відрізняється від менструації.

Це відбувається тому, що ваше тіло насправді не отримує екзогенні гормони, і хоча воно і скидає частину слизової оболонки матки, це не те саме, що справжні місячні.

В будь-якому разі, якщо затримки менструації відбуваються регулярно або траплялися принаймні частіше ніж один раз, вам варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

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